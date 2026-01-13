Ir al contenido
Narcotráfico en Ciudad de México

La Fiscalía recaptura a Sergio Iván ‘N’, presunto líder de una célula de la Unión Tepito

El detenido ya fue arrestado en 2024, cuando las autoridades lo identificaron como colaborador del jefe del cartel de Ciudad de México

Micaela Varela
Micaela Varela
México -
Ha vuelto a caer Sergio Iván ‘N’, alias El M24 o El Monstruo de La Unión. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ciudad de México, Pablo Vázquez, ha informado este martes de que las autoridades han recapturado al presunto líder de Los Orejones, una célula del cartel La Unión Tepito. El M24 ya había sido detenido en marzo de 2024, cuando el entonces fiscal Ulises Lara celebró la aprehensión de uno de los colaboradores más cercanos a Óscar Andrés ‘N’, alias El Lunares, quien encabezó el cartel de Ciudad de México hasta ser detenido en 2020.

La organización que dirigía Sergio Iván ‘N’ se dedicaba al tráfico de drogas y a delitos como asesinatos, extorsiones y cobro de piso, principalmente en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Las autoridades vigilaron por varios días a través de cámaras y trabajos de inteligencia al M24 y finalmente lo detuvieron este lunes en Tlalnepantla, en el Estado de México. Ahora se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la capital, a la espera de que un juez determine su situación jurídica.

Vásquez consiguió dar otro golpe a la organización de Los Orejones. Hace dos años, el secretario anunció la detención de otros dos integrantes en la colonia Cuchilla La Joya. Ambos hombres tenían en su posesión un centenar de dosis de droga —principalmente cocaína y cristal—, además de armas y dinero en efectivo. Vásquez detalló que los detenidos aparecían en las investigaciones de las autoridades por denuncias de extorsión en la zona. Harfuch había conseguido también el año anterior sumar a la lista de detenidos del grupo al operador financiero del cartel. Pablo Andrés ‘N’, alias El Padrino, recolectaba el dinero del narcotráfico en la capital y estaba en contacto con otros miembros de la organización.

La última vez que los agentes llevaron al M24 esposado ante la justicia quedó en libertad apenas un mes después. Entonces, los agentes le detuvieron por exactamente los mismos cargos en la colonia Nueva Atzacoalco. Los investigadores lo señalaban de seguir las órdenes de su jefe El Lunares para enfrentarse a grupos criminales rivales y, en concreto, por asesinar a los propietarios de un comercio local. Tras varios operativos fallidos antes de la pandemia, Omar García Harfuch, quien entonces dirigía la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, anunció la captura del capo. Finalmente, Óscar Andrés ‘N’ fue sentenciado a 27 años de prisión, pero las operaciones de su red criminal continuaron en la capital.

Sobre la firma

Micaela Varela
Micaela Varela
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
