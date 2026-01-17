Trump elige a Blair, Kushner, Witkoff y Rubio para el ‘consejo de la paz’ que supervisará la reconstrucción de Gaza

Washington no quiere perder su influencia en la Franja de Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nombrado este viernes al equipo que forma la llamada Junta de la Paz, la comisión que se encargará de supervisar los trabajos de reconstrucción de Gaza.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), como se llama oficialmente, está presidido por el propio Trump. También está integrado por el exprimer ministro británico, Tony Blair; el enviado especial de Casa Blanca a Oriente Próximo, Steve Witkoff; el yerno de Trump, quien ha participado en todas las negociaciones internacionales de máximo nivel, Jared Kushner, y el secretario de Estado, Marco Rubio, nombrado también la máxima autoridad para tutelar las relaciones entre Washington y Venezuela. En el grupo también están Marc Rowan, un financiero, amigo de Trump, que preside el fondo Apollo; el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y Robert Gabriel, un asesor de seguridad nacional.

Estados Unidos lideró las negociaciones del acuerdo de Paz, que se alcanzó a finales del año pasado por el que Israel se comprometió a detener los bombardeos y los palestinos a liberar a los rehenes israelíes apresados en el ataque de 2023.

“El comité estará dirigido por Ali Sha’ath, un líder tecnócrata ampliamente respetado, que supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida diaria en Gaza, al tiempo que sentará las bases para una gobernanza autosostenible a largo plazo”, ha señalado la Casa Blanca a través de un comunicado.

La constitución de la comisión para la reconstrucción de Gaza se produce justo después de que el enviado especial de Washington para Oriente Próximo asegurase este jueves que la Franja había entrado en la segunda y última fase de la tregua. Durante esta fase está previsto el cese permanente de las hostilidades que el Gobierno de Israel y el grupo islámico Hamás acordaron el pasado octubre.

El plan de paz prevé una hoja de ruta de 20 puntos “para una paz, estabilidad, reconstrucción y prosperidad duraderas en la región”, según recordó Witkoff, amigo de Trump de su época como promotor inmobiliario en Nueva York. Para avanzar en la segunda fase del acuerdo se prevé el desarme de Hamás y la retirada total de las tropas israelíes, aunque el comunicado de Witkoff solo menciona los deberes que el acuerdo prevé para los milicianos palestinos y no los que comprometen a las autoridades israelíes.

La declaración de este diplomático sin experiencia no hace mención de la obligación del ejército israelí de seguir replegándose hasta desaparecer de Gaza, después de haber retirado sus tropas del 47% del territorio en la primera fase, y tampoco menciona un posible horizonte que incluya la creación de un Estado palestino, como se reflejaba en el plan original de Trump.

“La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan del Presidente, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza pase del conflicto a la paz y el desarrollo”, insiste la Casa Blanca.

La Administración estadounidense ha explicado que cada miembro de la comisión supervisará una cartera definida que sea crítica para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza. Con actividades que incluyen la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG) contará con el respaldo de Aryeh Lightstone y Josh Gruenbaum para supervisar el día a día de la estrategia. El ex ministro de defensa búlgaro, y ex miembro del Parlamento europeo, Nickolay Mladenov, hará las funciones de Alto Representante para Gaza. Anteriormente, Mladenov fue coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Medio Oriente,

Por último, el general Jasper Jeffers ha sido nombrado comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), donde liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y permitirá la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción.

Está previsto que este comité gobierne Gaza hasta que una Autoridad Palestina reformada pueda asumir el poder, lo que podría entonces conducir a lo que el plan llama un “camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino”.