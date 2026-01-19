Dinamarca despliega más tropas en Groenlandia y propone a Rutte una misión de la OTAN en el Ártico

Europa sigue afilando las garras ante la persistente amenaza arancelaria estadounidense, pero no quiere ser la primera en dar un zarpazo. Ni un arañazo siquiera. Desde Bruselas a Londres o Copenhague, el mensaje al comienzo de una semana clave para la cada vez más precaria estabilidad del orden internacional vigente desde la II Guerra Mundial ha sido casi unívoco: evitar a toda costa una “escalada” con el presidente estadounidense, Donald Trump, agitador máximo del tablero mundial. Eso sí, si este persiste en sus ansias anexionistas de Groenlandia y hace realidad sus amenazas arancelarias a quien se interponga en su camino, la UE dispone de “herramientas” para responder y está dispuesta a hacerlo. Mientras tanto, Dinamarca ha desplegado este lunes más tropas en la gigantesca isla y ha propuesto crear una misión de la OTAN en el Ártico.

El ejército de Dinamarca aseguró a la agencia Reuters que un avión militar con soldados de su país aterrizará este lunes por la noche en Kangerlussuaq, en el oeste de Groenlandia. Fuentes de las Fuerzas Armadas danesas lo describieron como “una contribución sustancial” a las maniobras que van a realizarse los próximos meses en la isla ártica, aunque no dieron más detalles.

“No tenemos interés en iniciar una pelea, pero nos mantendremos firmes. Europa cuenta con un conjunto de herramientas para proteger sus intereses”, ha declarado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, tras reunirse en Bruselas con el vice primer ministro de Dinamarca y titular de Defensa, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeld.

Ambos se han entrevistado también, a puerta cerrada, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien han propuesto una misión de la Alianza en el Ártico. “Lo hemos debatido y también lo hemos propuesto”, ha declarado Poulsen a medios daneses tras el encuentro. “Espero que podamos establecer un marco para llevarlo a cabo”, ha agregado. Rutte, muy cercano a Trump y que lleva días evitando pronunciarse públicamente sobre las tensiones en torno a Groenlandia, se ha limitado a declarar, en X, que en la cita se discutió “cuán importante es el Ártico, incluida Groenlandia, para la seguridad colectiva”. “Seguiremos trabajando juntos como aliados en estos temas importantes”, ha agregado.

“La seguridad del Ártico es un interés transatlántico compartido y un tema que podemos discutir con nuestros aliados estadounidenses. Pero las amenazas arancelarias no son la solución. La soberanía no es comerciable”, ha subrayado por su parte Kallas en su mensaje en las redes sociales.

“Las amenazas de aranceles no son aceptables como medio para gestionar estas cuestiones”, ha coincidido el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, al inicio de un Eurogrupo donde varios responsables europeos de Economía y Finanzas han coincidido en demandar “firmeza” y “unidad” del bloque ante Washington.

“Queremos mantenernos firmes, como país y como continente”, ha afirmado también en Berlín el canciller alemán, Friedrich Merz, hasta ahora uno de los líderes más cautelosos frente a las amenazas de Washington.

Desde que Trump concretara el sábado su amenaza de imponer aranceles de hasta el 25% a los ocho países europeos —seis de ellos, miembros de la UE, y todos aliados de la OTAN— que enviaron un pequeño contingente militar a Groenlandia para “explorar” posibles maniobras militares más amplias, Europa se ha movido rápido para coordinar al máximo su respuesta.

Una réplica que no excluye, como pidieron ya en una primera reunión el domingo a nivel de embajadores, la activación del instrumento anticoerción nunca usado hasta ahora, pero que según fuentes comunitarias está “listo y sobre la mesa”, si bien todavía, subrayan, no hay suficientes votos a favor de emplear una medida que algunos gustan equiparar a un botón nuclear. Una respuesta previa, más rápida y también casi lista sería aplicar los aranceles adicionales a las importaciones estadounidenses a productos por valor de 93.000 millones de euros que se acordó suspender tras el controvertido acuerdo comercial con Estados Unidos de agosto, pero que podrían activarse a comienzos de febrero, fecha en la que expira la actual paralización tarifaria.

“La UE tiene herramientas a su disposición y está preparada para responder si se aplican los aranceles con los que ha amenazado” Washington, ha recalcado un portavoz comunitario este lunes. “Usaremos esas herramientas según sea necesario (…) para proteger los intereses económicos de la UE”, ha agregado, si bien ha asegurado que, antes de dar ningún paso retaliatorio, la idea es buscar el diálogo para evitar “escaladas” que no benefician a ningún ciudadano a ninguna de las orillas del Atlántico.

Una primera posibilidad de avanzar en ese diálogo es el foro de Davos en el que se espera tanto a Trump como a varios líderes europeos. El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, ha echado un jarro de agua fría a las expectativas europeas a su llegada a la ciudad suiza, donde ha advertido de que “todo el mundo debería creer en la palabra del presidente” estadounidense, mientras ha calificado de “muy imprudente” la posibilidad de que Europa responda con represalias comerciales a Trump. Tras la cita suiza, los Veintisiete está convocados este jueves en Bruselas para una cumbre extraordinaria que se centrará en la crisis de Groenlandia y las amenazas de Trump, que no tienen visos de remitir.

Desde Londres, el ministro de Exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, ha respaldado la línea del diálogo, pero con límites: “Hay algunas líneas claras que ni siquiera el presidente estadounidense puede traspasar. Por eso es importante enviar una señal clara a EE UU de que debe respetar la soberanía y la integridad territorial de los países”, ha declarado tras reunirse con su par británica, Yvette Cooper. “Si no respondemos con firmeza, estaremos enviando una señal de debilidad”, ha advertido.