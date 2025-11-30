Kaja Kallas: “Deberíamos dejar de fingir que Rusia está negociando la paz y obligarle a hacerlo”

La jefa de la diplomacia comunitaria advierte de que también el sur de Europa es vulnerable a la guerra híbrida del Kremlin: “Los drones pueden despegar desde el mar y llegar a países como España y Portugal”

Kaja Kallas (Tallin, Estonia, 48 años) ve con enorme escepticismo los planes de paz para Ucrania que se negocian estos días. En una entrevista en su despacho de la Comisión Europea, la alta representante para Política Exterior y Seguridad de la UE afirma no solo que son desventajosos para Kiev, sino que tampoco establecen las condiciones necesarias para disuadir al invasor, Rusia, de que repita la agresión. La sucesora del español Josep Borrell va a cumplir un año en el puesto en un momento extremadamente delicado para Europa: Ucrania trata de resistir a los ataques del Kremlin en el cuarto año de guerra y de defender su soberanía no solo frente a Rusia, sino también frente a los Estados Unidos de Donald Trump. Washington, el histórico aliado europeo, ya no lo es tanto. Y eso ha cambiado por completo las reglas del juego para el Viejo Continente.

En ese escenario global, con una Unión Europea que necesita la unanimidad para avanzar y con una Comisión Europea sumamente centralizada por la conservadora alemana Ursula von der Leyen, el departamento de Acción Exterior busca un margen de maniobra que le ha faltado en asuntos clave. Como en Gaza, donde la estonia —que al principio recibió críticas por centrarse demasiado en Rusia y olvidar otras áreas, como Oriente Próximo— cree que es “grave” que los 27 Estados miembros no hayan podido siempre hallar una postura común.

La historia personal de Kallas (primera ministra estonia entre 2021 y 2024) con el imperialismo ruso —su abuela y su madre fueron deportadas a Siberia por la Unión Soviética en 1949— marca sus prioridades y su visión como jefa de la diplomacia europea.

Pregunta: Los planes de paz para Ucrania que se negocian estos días ¿suponen una oportunidad real?

Respuesta: Rara vez hay casos tan claros como en esta guerra, donde hay un agresor, Rusia, y una víctima, Ucrania. Para tener paz, necesitamos concesiones y obligaciones por parte de Rusia. Según mis cálculos, en los últimos 100 años Rusia ha atacado a más de 19 países, algunos hasta tres o cuatro veces; y no cuento los países africanos donde opera el Grupo Wagner [de contratistas militares]. Y ninguno de estos países ha atacado jamás a Rusia. Necesitamos tener un plan para que Rusia no vuelva a invadir, en lugar de facilitarle las cosas. Los planes sobre Ucrania que han salido a la luz no incluyen ni una sola obligación para Rusia. Y poner el foco en lo que Ucrania debe sacrificar no nos llevará a una paz duradera.

Kaja Kallas durante la entrevista, en su despacho de la Comisión Europea. Laia Ros

P. Parece que no tiene muchas esperanzas.

R. Todo el mundo acoge con satisfacción los esfuerzos de paz. Y creo que el presidente Trump desea sinceramente la paz. Y también los ucranios la anhelan. Ellos aceptaron un alto el fuego incondicional ya en febrero; ahora necesitamos ese alto el fuego para poder sentarnos a la mesa de negociaciones. Y no debemos poner a las dos partes en igualdad de condiciones.

P. ¿Cómo presionar a Rusia?

R. Una parte es con las sanciones. Las sanciones al petróleo están teniendo un impacto importante. En noviembre solo sus ingresos del petróleo cayeron un 35%. La economía rusa está en una situación muy difícil, su fondo nacional está casi agotado, sus ingresos del gas y el petróleo han caído. El 25% de las empresas rusas están en quiebra o en riesgo de quiebra, la inflación supera el 10%, la tasa de interés del banco nacional se acerca al 20%. Así que ahora van a subir los impuestos, lo cual no es una medida popular. Tienen grandes problemas de carestía de gasolina. La ciudadanía empieza a notarlo. ¿Eso genera un cambio? Aún no, pero si se queda sin dinero la guerra podría dar un vuelco.

P. Ucrania depende del apoyo financiero y militar de Occidente, pero cada vez es más difícil movilizar fondos, como con los activos soberanos rusos. ¿Que se esté tardando tanto en tomar una decisión sobre ese dinero ya envía una señal a Rusia?

R. Los rusos analizan cada paso que damos, pero ya antes de eso no creo que tengan ningún deseo genuino de negociar la paz. Deberíamos pasar de fingir que están negociando a un punto en que realmente estén obligados a negociar. Y el préstamo para reparaciones es muy importante. Nuestros contribuyentes no deberían pagar por lo que no hemos destruido. Rusia está causando los daños y eso significa que debe pagar por ello.

P. Los fondos están en Bélgica y ese país no quiere que se entreguen. Alegan riesgos por las represalias rusas, también para el euro, y sostienen que dañaría la negociación de paz. ¿Podrán convencer al Gobierno belga?

R. Bélgica tiene preocupaciones legítimas. Se trata primero de mitigar los riesgos y luego de compartir la carga de esos riesgos, con el acuerdo de todos. Se puede si hay voluntad política.

P. Tras la gran bronca de Trump a Zelenski en el Despacho Oval usted dijo en las redes sociales: “El mundo necesita un nuevo líder y depende de nosotros aceptar ese desafío”. Sin embargo, parece que la UE no está en su mejor momento como actor geopolítico global y depende en gran medida de lo que hace y dice Trump…

R. Para ser un actor geopolítico necesitamos unidad. Y por supuesto, tanto nuestros aliados como nuestros adversarios saben que quieren dividirnos y tratar con cada uno por separado. Yo trato de coordinar una política exterior, de seguridad y de defensa con líneas comunes, pero no es fácil, somos 27 países. EEUU ha sido nuestro mayor aliado y lo sigue siendo.

P. Pero usted mencionó la necesidad de un nuevo líder mundial. ¿Es la UE más adecuada que EE UU? ¿Está en condiciones de asumir ese liderazgo?

R. Pensemos en los valores fundamentales de la UE: respeto por los derechos humanos, por el Estado de derecho, por el derecho internacional. Cuando viajo por todo el mundo, los países miran cada vez más a Europa porque somos un socio fiable que aún cree en el derecho internacional y en el sistema multilateral basado en reglas. Y los países de todo el mundo, especialmente los pequeños, entienden que el derecho internacional es lo único que los protege. Si desechamos la Carta de la ONU, que prohíbe modificar las fronteras por la fuerza, todos estamos en peligro. El orden mundial está cambiando. Y es nuestra responsabilidad, como UE, orientar esto en la dirección correcta.

P. ¿Cómo es su relación con Estados Unidos?

R. Cuando viajo por el mundo muchos países me dicen que antes era fácil porque la UE y EE UU coincidían en todo. Ya no es así y eso dificulta las cosas, pero somos defensores del derecho internacional y de los foros multilaterales, al igual que la mayoría de los países del mundo. Por eso nos tienen en cuenta cuando hablamos de comercio.

P. Existe la sensación de que Europa ha aplicado un doble rasero al declarar a Rusia como agresora y no haber hecho lo mismo con Israel con sus ataques a Gaza. Incluso pese a que la ONU los ha descrito como genocidio.

R. Es grave que en Gaza [los Veintisiete] no siempre hayamos podido alcanzar una postura unificada. Pero hemos llegado a muchos acuerdos sobre la necesidad de que llegue la ayuda humanitaria y tenga pleno acceso. Todos apoyamos la solución de dos Estados y somos el mayor donante de ayuda humanitaria a Palestina y el mayor defensor de la Autoridad Palestina. Cuando nos acusan de doble moral, siempre uso cifras: la Unión Europea está aportando más de 600 millones de ayuda humanitaria, además de 1.300 millones, de 2025 a 2027, para apoyar plenamente a la Autoridad Palestina. Hacemos lo que decimos para apoyar a los palestinos y al mismo tiempo mantener buenas relaciones con Israel.

P. Usted habla de ayuda, en Palestina, en Ucrania. ¿Europa solo juega un papel cuando llega el momento de pagar?

R. He intentado orientar la política exterior y estrategias comunes de los 27 países. Pero las carteras donde se gestiona el dinero no están en mis manos. No podemos apresurarnos a entregar nuestros fondos antes de recibir algo a cambio porque se da por sentado que lo haremos. Y si no se tienen en cuenta nuestros intereses, entonces no deberíamos aportar tanto porque hay países que no van por el buen camino. Para tener poder geopolítico es necesario el poder económico que tenemos, pero también usarlo sabiamente para lograr nuestros intereses en política exterior.

Kaja Kallas, el pasado jueves, en su despacho de la Comisión Europea. Laia Ros

P. ¿Está la UE cambiando su diplomacia hacia una más transaccional, como hace Estados Unidos?

R. Debemos ver que el mundo ha cambiado, que hay más transaccionalismo. Por supuesto, debemos aferrarnos a nuestros valores y principios, que es no negociar a cambio de nada. Pero al mismo tiempo, al abordar la financiación, también debemos ver si esos países con los que llegamos a acuerdos o apoyamos están en línea con nuestros intereses en política exterior.

P. Los informes de inteligencia indican que Rusia ha intensificado su guerra híbrida contra Europa. ¿Se debe a que Europa es ahora más débil?

R. Se debe a dos cosas. Una es que quieren probar hasta dónde pueden llegar, y eso depende de nuestra reacción. La otra es que quieren sembrar el miedo en nuestras sociedades para que nos abstengamos de ayudar a Ucrania. Debemos tener un enfoque equilibrado, ser muy firmes y pensar cómo prevenir esos ataques. Por eso tenemos la iniciativa de los drones, que al principio estaba solo pensada para el flanco oriental y que ahora se ha ampliado a toda Europa: los drones también pueden despegar desde el mar y llegar a países como España y Portugal.

P. La oposición rusa ha cargado contra la medida europea de endurecer las condiciones para obtener un visado.

R. Rusia no es una democracia, lo importante para el dictador es contentar a sus aliados. Así que las élites mantienen contentas a las estructuras de poder, como la policía y el ejército, y eliminan todas las alternativas. Las élites viven en Moscú y San Petersburgo y son ellos quienes viajan, porque la mayoría de la ciudadanía rusa carece de medios. La gente adinerada por ahora no siente ningún efecto de la guerra porque se desarrolla en suelo ucranio. Son los civiles ucranios los que están muriendo: el 93% de los objetivos rusos han sido civiles: hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, infraestructura energética. Los rusos aún sienten que la guerra está muy lejos. La mayoría del pueblo ruso apoya la guerra y lo hace fundamentalmente por la gloria, porque para ellos conquistar otros territorios significa gloria, porque no sienten el dolor de los ucranianos. Así que si no pueden viajar tal vez sientan también que pagan el precio de la guerra. Y eso puede tener un pequeño efecto de presión sobre el liderazgo ruso que tal vez cambie las cosas.

P. Se cumplen 30 años del proceso de Barcelona, el proyecto de cooperación euromediterráneo. Parece que Europa está volviendo a centrar su atención en la zona mediterránea y sus alrededores. ¿Ha descuidado la UE a sus vecinos y ahora estamos volviendo a prestar atención a la región cuando otros actores, como China y Rusia, intentan ocupar este espacio?

R. Ahora tenemos en la nueva comisión a una Comisaria para el Mediterráneo. Esto demuestra la importancia que le damos. Sí. Si nos fijamos en África, vemos que China o, incluso, Latinoamérica se están acercando a los países y operando de forma diferente. Pero nosotros tenemos una propuesta positiva. Si los chinos vienen a extraer materias primas cruciales, no les importa la gente del lugar, mientras que los europeos ofrecen que nos conviene que los empleos estén donde estén y que la gente no tenga que emigrar de sus hogares si tiene trabajo y prosperidad; entonces también nos conviene.

P. Los líderes políticos europeos ya han insistido en que Estados Unidos no debe declarar una guerra contra Venezuela. Usted ha estado en la región recientemente. ¿Cuán grave es el peligro?

R. Los países de la región, tanto del Caribe como de América Latina, están sumamente preocupados y esperan con ansias que apoyemos y defendamos el derecho internacional. Mantuvimos conversaciones muy intensas sobre todo esto durante la cumbre de la UE-CELAC. El narcotráfico y el crimen organizado son un problema global y por tanto requiere soluciones globales. Estamos dispuestos para apoyar a nuestros socios latinoamericanos.

P. ¿Está la Unión Europea también preocupada?

R. Siempre detesto cuando la Unión Europea se preocupa, como concepto. La pregunta es: ¿qué hacemos al respecto? La alianza de ciudades y seguridad que forjamos con los países de CELAC es más tangible, también abordamos el tema de las criptomonedas porque, a menudo, se trata de rastrear el dinero y luego se llega a quienes están detrás. Pero con las criptomonedas la situación se vuelve cada vez más difícil. Creo en esa alianza para la cooperación en seguridad ciudadana con Europol, el intercambio de datos marítimos, y todas estas medidas prácticas para combatir ese miedo y fortalecer a Latinoamérica.