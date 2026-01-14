La cifra de muertos por la represión en Irán roza los 2.600, según las organizaciones civiles

El número de muertos por la represión de las protestas en Irán, que se extienden por el país desde hace más de dos semanas, ha alcanzado los 2.571, según ha informado este miércoles el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos. Los gobernantes de la República Islámica intentan sofocar la mayor ola de disidencia en años, lo que ha provocado amenazas de intervención por parte de Estados Unidos.

HRANA ha verificado hasta el momento la muerte de 2.403 manifestantes, 147 personas afiliadas al Gobierno, 12 menores de edad y nueve civiles que no participaban en las protestas. Un funcionario iraní afirmó el martes a Reuters que habían muerto unas 2.000 personas, la primera vez que las autoridades daban una cifra global de víctimas mortales tras más de dos semanas de disturbios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando, les animó a “tomar las instituciones” y les prometió que la ayuda está “en camino”. Las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de alimentar la violencia en el país y culpan de las muertes a “agentes terroristas” supuestamente instruidos en el extranjero.

El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, ha advertido este miércoles de que su país atacará bases estadounidenses en la región si Estados Unidos lanza una ofensiva contra la nación persa. “Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”, ha dicho el responsable de Defensa, de acuerdo con la agencia local Mehr. “Todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a EEUU en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos”, ha añadido. “La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos”.

Trump ha amenazado en varias ocasiones al régimen iraní con lanzar un ataque contra el país. El pasado junio ya atacó las instalaciones nucleares en Irán, en una ofensiva que, según los iraníes, mató a más de mil personas, la mayoría de ellos civiles. Teherán contestó a esa acción militar con un ataque sobre una base de EE UU en la vecina Qatar, sin muchas consecuencias.

Funerales

Irán celebra este miércoles los funerales por los más de cien miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante las protestas. Los cadáveres serán trasladados en una procesión desde la Universidad de Teherán hasta el cementerio de la capital persa, según la agencia Mehr. Este medio oficial ha llamado a la participación masiva de los ciudadanos, en un nuevo intento de proyectar unidad ante las mayores protestas celebradas en el país en años.