Simeone, a Vinicius durante la semifinal de la Supercopa: “Acordate, Florentino te va a echar”

El Real Madrid se encontró en el estadio King Abdullah de Yeda con el gol antes de que la semifinal de la Supercopa ante el Atlético se empezase casi a disputar. El tanto tempranero de Fede Valverde, que soltó un latigazo extraordinario con el empeine exterior en una falta lejana, enfadó a Diego Pablo Simeone. El técnico puso en alerta a sus jugadores cuando observó que el centrocampista uruguayo, que esta noche volvió a ejercer de lateral, cogía la pelota, pero Oblak decidió colocar una barrera centrada con solo tres futbolistas. Faltaba un cuarto para tapar el palo derecho de la portería del esloveno. Sorloth, además, se giró y facilitó que el disparo de Valverde se estampase de forma violenta contra la red en su primer gol esta temporada. Ese tipo de errores exasperan al entrenador argentino, que vio cómo su equipo tenía que empezar una semifinal por debajo en el marcador por no cuidar un detalle fundamental del que él mismo había avisado.

“El equipo lo ha hecho todo, pero empezó cuesta arriba con ese golazo de Valverde de falta”, valoró Koke. El Atlético tardó más de un cuarto de hora en recuperarse del sopapo. Baena, que volvió a partir desde el extremo izquierdo, empezó a aparecer. Primero tuvo un pique con Valverde, a quien acusó de pegarle un puñetazo tras un partido con el Villarreal en abril de 2023 en un caso que la justicia archivó al no considerar probada la agresión. Después alumbró un pase en profundidad para Julián Alvarez con el que casi lo dejó solo ante Courtois, pero Rudiger se cruzó en la trayectoria del delantero. El diez del Atlético, un futbolista tan completo que es capaz de jugar tanto por los carriles como por los espacios interiores del campo, también fue el primero en probar al guardameta belga con un disparo desde la frontal en el 32.

Mientras, Simeone trataba en la banda de descentrar a Vinicius: “Te va a echar Florentino. Acordate, te va a echar. Te va a echar, acordate de lo que te digo”. El técnico blanco, Xabi Alonso, ya le contestó durante el choque: “Eh, Cholo, tú a lo tuyo”. “A mí no me ha gustado el momento porque he visto que el Cholo le ha dicho algo, y para mí esas cosas traspasan el respeto que hay que tener por el compañero. Luego he visto lo que le ha dicho, y a mí no me gusta que se dirijan así a mis compañeros. Yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no todo vale”, criticó Xabi, que contó que había hablado con el jugador pero no quiso desvelar la conversación. “No es ejemplo de buen deportista lo que le ha dicho”, añadió en la rueda de prensa.

El técnico del Atlético también se dirigió a Vini cuando fue sustituido en el 81 y el estadio le dedicó una pitada. “Desde que me tocaba jugar, siempre digo las cosas que pasan en el campo se terminan dentro del campo, y nada que decir”, afirmó Simeone a los micrófonos de Movistar+ sobre el incidente. El brasileño le contestó en un comentario que escribió en una publicación de Instagram de Fabrizio Romano: “Has perdido otra eliminatoria”.

Más allá del pique, el primer intento de Baena terminó de espabilar a los rojiblancos, que hicieron mucho daño cada vez que salieron a robar sobre la salida de balón del Real, muy imprecisa y errática. Sorloth desperdició un cabezazo franco tras un centro de Marcos Llorente y Courtois evitó otro remate del noruego con una mano fantástica. Baena apareció de nuevo en un robo sobre Camavinga en la frontal. Después tiró un recorte seco con el que dejó clavados a Valverde y a Tchouaméni, entró en el área y soltó un disparo potente que despejó el portero belga.

La crecida del Atlético no tuvo premio. No siempre los goles son producto del fútbol y el Madrid se encontró con un tanto de Rodrygo en una contra en el segundo tiempo cuando ni siquiera se habían acercado aún al área de Oblak. Sorloth recortó distancias con un cabezazo después de que Vinicius se quedase mirando a Gio Simeone, que tiró una pared y centró sin ningún tipo de oposición del brasileño. El técnico argentino retiró a Koke y Baena y metió a Cardoso y Griezmann, pero al Atlético le faltó precisión para el empate. El error de la barrera en el segundo minuto de la semifinal condenó a un equipo que tuvo más posesión —55% a 45%— y realizó 14 disparos más que el Madrid —22 a 8—.