Atlético - Real Madrid en directo | Gallagher sustituye a Barrios y Gonzalo suple a Mbappé

Encuentro vital para ambos conjuntos

El primer título de la temporada está en juego y todo pasa por meterse primero en la final. El Real Madrid llega tras golear al Betis en el Bernabéu por 5-1 donde brilló Gonzalo con un hat trick ante la ausencia de Kylian Mbappé, que tmapoco estará esta noche disponible para Xabi Alonso. A pesar del resultado, el técnico tolosarra necesita ganar para comenzar a disipar dudas.

El Atlético empató en la última jornada de Liga en su visita a la Real Sociedad (1-1) y se descolgó del líder, el Barcelona, que ya está 11 puntos por encima.