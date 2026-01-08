Ir al contenido
Fútbol
Atlético ATM
Real Madrid RMA
Movistar Fútbol
En directo

Atlético - Real Madrid en directo | Gallagher sustituye a Barrios y Gonzalo suple a Mbappé

El segundo derbi de la temporada decide quién se medirá al Barcelona en la final para luchar por el primer título del curso

J. M. Benítez
J. M. Benítez
El Atlético y el Real Madrid se enfrentan este jueves a partir de las 20.00 en la segunda semifinal de la Supercopa de España, disputada en Yeda (Arabia Saudí). Este será el segundo derbi de la temporada después de que en el primero los de Simeone pasaran por encima de los de Xabi Alonso en el Metropolitano con un contundente 5-2. Los blancos, que han realizado hasta ahora un curso irregular, llegan a este encuentro tras golear en su último compromiso liguero al Betis (5-1) sin Kylian Mbappé, que tampoco estará disponible esta noche. El conjunto rojiblanco también llega con dudas tras el empate ante la Real Sociedad a domicilio (1-1) que ha hecho que el equipo del Cholo se descuelgue en la clasificación de la Liga a 11 puntos del líder, el Barcelona. Simeone no podrá contar esta noche con Pablo Barrios en el centro del campo. “Mañana no va a participar seguramente, y en el caso de que podamos jugar la final, estará”, dijo el técnico del Atlético este miércoles.

Publicaciones nuevas
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡A punto de comenzar el encuentro!

Al igual que en la primera semifinal, se realiza un espectáculo de luces y fuegos previo al inicio del encuentro.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

Koke se convertirá en el jugador con más derbis disputados

El centrocampista del Atlético, que cumple años hoy, se convertirá en el jugador con más derbis disputados (44). Supera así a Sergio Ramos que jugó 43.

Así llegan ambos equipos al encuentro

racha de partidos
  • G
  • P
  • P
  • E
  • G
  • G
  • G
  • G
J. M. Benítez
J. M. Benítez

Encuentro vital para ambos conjuntos

El primer título de la temporada está en juego y todo pasa por meterse primero en la final. El Real Madrid llega tras golear al Betis en el Bernabéu por 5-1 donde brilló Gonzalo con un hat trick ante la ausencia de Kylian Mbappé, que tmapoco estará esta noche disponible para Xabi Alonso. A pesar del resultado, el técnico tolosarra necesita ganar para comenzar a disipar dudas.

El Atlético empató en la última jornada de Liga en su visita a la Real Sociedad (1-1) y se descolgó del líder, el Barcelona, que ya está 11 puntos por encima.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale el once del Real Madrid!

Xabi Alonso apuesta por el mismo once titular que jugó ante el Betis. Gonzalo sustituye de nuevo a Mbappé en la punta de ataque.

XI: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale también el once del Atlético!

Simeone apuesta por Gallagher para sustituir al lesionado Barrios en el centro del campo.

XI: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Koke, Gallagher, Giuliano, Baena, Julián y Sorloth.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo de la segunda semifinal de la Supercopa de España entre el Atlético y el Real Madrid!

El Barcelona espera en la final tras vencer por goleada al Athletic por 5-0. Este es el segundo derbi del curso después de que en el primero los de Simeone pasaran por encima de los de Xabi Alonso en el Metropolitano con un contundente 5-2.

Sobre la firma

J. M. Benítez
J. M. Benítez
Licenciado en Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla (2018-2022). Actualmente cursa el máster de Periodismo UAM - EL PAÍS en la sección de Deportes.
_

