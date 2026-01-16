Jornada 20 de La Liga: resultados y resúmenes de los partidos
Comienza la segunda vuelta del campeonato con el Barcelona líder con cuatro puntos más que el Real Madrid | En los puestos de descenso se encuentran Valencia, Levante y Oviedo, que buscan salir del hoyo
Llega la jornada 20 de la Liga y con ella el comienzo de la segunda vuelta de la competición. El Barcelona, líder de la tabla, visita a una Real Sociedad que no ha realizado una buena primera parte del curso. El Madrid quiere seguir la estela de los azulgranas y recibe al Levante en una semana negra tras perder la final de la Supercopa, la destitución de Xabi Alonso y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete. El Atlético, bastante descolgado de la cabeza recibe al Alavés en el Metropolitano. Otro encuentro destacado es el Betis - Villarreal que se disputa en el estadio de La Cartuja.
HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros de la jornada 20 de #LALIGAEASPORTS.— LALIGA (@LaLiga) December 23, 2025
👉 https://t.co/HafcyYQ0Hy pic.twitter.com/yzvhAN9DLj
Espanyol - Girona (viernes 21.00, Movistar+)
La jornada comienza con la visita del Girona al Espanyol. Los de Manolo González han cuajado una primera parte de la temporada espectacular y se sitúan en la quinta posición de la clasificación, en puestos de Europa League. El Girona por su parte comenzó muy mal el curso, pero poco a poco se ha repuesto. Es el 13º en Liga y quiere huir de unos puestos de descenso que tiene cuatro puntos por debajo.
Real Madrid - Levante (sábado 14.00, Movistar+)
El Real Madrid vuelve al Bernabéu tras una semana para olvidar y recibe al Levante, el penúltimo clasificado de la Liga. Los blancos llegan tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, la destitución de Xabi Alonso y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete. Los de Arbeloa quieren resarcirse y meter presión al Barça, líder con cuatro puntos más. El Levante por su parte encadena tres encuentros consecutivos sin perder, pese a estar en puestos de descenso.
Mallorca - Athletic (sábado 16.15, Dazn)
Un Mallorca muy necesitado de puntos recibe al Athletic, que no termina de arrancar. El conjunto balear está al borde de entrar en puestos de descenso, con solo un punto más, y encadena tres partidos sin ganar (los dos últimos encuentros con derrota). Los de Ernesto Valverde también encadenan tres enfrentamientos sin sumar de tres y necesitan una victoria que no les descuelgue en la lucha por puestos europeos.
Osasuna - Oviedo (sábado 18.30, Dazn)
Duelo de necesidades en la parte baja de la tabla. Osasuna quiere volver a la senda de la victoria para huir del descenso que tiene solo a dos puntos por debajo. El Oviedo, colista de la Liga, quiere la tercera victoria del curso que estuvo a punto de conseguir la pasada jornada ante el Betis en el Carlos Tartiere.
Betis - Villarreal (sábado 21.00, Movistar+)
Partido muy atractivo en La Cartuja que mide a un Betis que quiere volver a ganar tras dos jornadas sin sumar de tres y aun Villarreal que ha completado una primera vuelta sensacional. Los de Pellegrini son sextos y quieren pelear por conseguir un año más la plaza europea. Los de Marcelino García buscan seguir con su buena dinámica a pesar del mal papel de en Champions y en Copa del Rey y seguir la estela de los dos primeros de la clasificación, Barça y Madrid.
Getafe - Valencia (domingo 14.00, Movistar+)
Partido crucial en el Coliseum. El Getafe busca los tres puntos para dar un salto en la huida del descenso. Además, los de Bordalás encadenan cinco jornadas sin ganar y necesitan una victoria que cambie la dinámica. Por otro lado está el Valencia, en descenso con 17 puntos, cuatro menos que el conjunto azulón. Una victoria de los de Corberán avivaría aún más la lucha por el farolillo rojo.
Atlético - Alavés (domingo 16.15, Dazn)
El Atlético busca cambiar su dinámica en Liga ante un Alavés que quiere huir de los puestos de descenso con máxima urgencia. Los del Cholo se han descolgado de la Liga tras sumar solo siete de los últimos 15 puntos disputados. Aún así esperan un pinchazo de los de arriba para poder acercarse con una victoria. El conjunto vitoriano en cambio necesita unos tres puntos que no consigue desde hace cuatro jornadas.
Celta - Rayo Vallecano (domingo 18.30, Movistar+)
El Celta busca seguir con su buena dinámica tras cuajar una buena primera parte de la temporada ante el Rayo. El conjunto gallego encadena cinco jornadas sin perder —con cuatro victorias y un empate— y busca quiere alcanzar los puestos europeos. Los vallecanos por su parte se repusieron en la pasada jornada tras ocho encuentros ligueros sin ganar y quieren alargar su racha.
Real Sociedad - Barcelona (domingo 21.00, Dazn)
El líder visita Anoeta en un momento de forma extraordinario ante una Real Sociedad muy irregular. Los de Flick no pierden en Liga desde que cayeran en el Bernabéu por 2-1 en el clásico. Son líderes de la Liga y superan por cuatro puntos a los blancos. El conjunto vasco por su parte busca una victoria que les haga respirar y no meterse en un lío con los puestos de descenso.
Elche - Sevilla (lunes 21.00, Dazn)
El Sevilla visita el Martínez Valero con máxima urgencia de sumar puntos ante un Elche que ha realizado una gran primera parte del curso pese a que sus últimos resultados son muy irregulares. Los de Matías Almeyda encadenan tres derrotas consecutivas, dos de ellas en casa ante su afición, y una nueva derrota ahogaría a los sevillistas, que están solo tres puntos por encima del descenso.
