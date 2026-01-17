Un gran Betis acaba con la racha del Villarreal

Hay que hacer las cosas muy bien para derrotar a un equipo como el Villarreal. El Betis cuajó el mejor partido de la temporada para derrotar con total justicia al equipo de Marcelino, que había ganado ocho de sus últimos partidos de Liga y que se encontraba peleando incluso por el título con los grandes de la competición. Los verdiblancos ofrecieron su mejor versión, con Lo Celso y Antony a gran nivel, muy bien acompañados por futbolistas como Fornals, Altimira o Roca. Y también por Ruibal, un escudero de lujo que juega en todas las posiciones donde le pone Manuel Pellegrini y que contribuyó con su gol al triunfo. Fue el mejor Betis del curso. Y tiene mérito porque se encuentra vivo en todas las competiciones y que, con el triunfo, se asienta en las posiciones europeas para aprovechar el tropiezo del Espanyol en la quinta plaza.

BET Betis 2 VLL Villarreal 0 Goles 1-0 min. 57: Aitor Ruibal. 2-0 min. 83: Fornals. Árbitro Victor García Verdura Tarjetas amarillas Alfonso Pedraza (min. 36), Valentín Gómez (min. 69), García (min. 74), Santiago Mouriño (min. 79), Bartra (min. 86) y Rodrigo Riquelme (min. 95) Tarjetas rojas Comesaña (min. 76)

El Villarreal también tuvo sus opciones, menos que las del Betis, pero en esos momentos surgió la figura del meta Valles, que rindió a gran nivel, como también lo hizo Junior en la portería contraria. Gran triunfo del Betis, más cerca en fútbol de lo que marca la distancia de nueve puntos que se marca en la clasificación. El Villarreal quedó marcado por la roja a Comesaña en el minuto 77 por una dura acción sobre Lo Celso.

El Betis y el Villarreal cuajaron un primer acto estupendo. Solo faltó el gol a un partido entre dos muy buenos equipos, que jugaron a alta intensidad y que gozaron de ocasiones de gol para adelantarse en el marcador. Fue un choque fluido, con Víctor García, el colegiado, dejando jugar, en donde quizás fue el Betis el que más puso sobre el terreno de juego. El conjunto verdiblanco venía con dudas en la competición liguera y se tomó en encuentro con gran seriedad. Pellegrini reforzó su centro del campo y el Betis dominó el balón. También es cierto que el Villarreal es un equipo que deja jugar, que no se siente demasiado incómodo siendo dominado para lanzarse muy bien al contragolpe. Y es que tiene a jugadores muy veloces y con talento, caso de Buchanan, Moleiro o Mikautadze.

El Betis avisó primero con un gran disparo del Chimy Ávila, titular tras sus dos goles en la Copa frente al Elche. El Villarreal reaccionó con rapidez con dos acciones de mucho peligro de Mikautadze y Pedraza, hasta el punto de que gozó de una ocasión clarísima en donde Valles salvó el gol cantado al propio Mikautadze. El partido era una delicia. Al Betis, más dominador, con más llegada, le faltaba golpear. La tuvo Roca después de que Valentín no pudiera embocar en el área pequeña. El paradón de Junior fue descomunal. Fue en el minuto 40 la mejor ocasión del Betis hasta ese momento.

El intercambio de golpes se mantuvo en la segunda mitad. Junior se lució ante otro gran disparo de Roca, mientras que el Villarreal respondió en dos acciones del peligroso Buchanan, un extremo de los buenos. El partido se descorchó con el gol de Ruibal. Es encomiable el servicio que Ruibal le presta a su equipo. Rinde en defensa y ataque, se adapta a mil funciones y tiene gol. Ruibal recibió el pase de Antony, frenado por Parejo, e hizo el 1-0.

El Betis creció en el juego, pero fue de nuevo Valles el que salvó el empate en otro paradón a Buchanan. El choque quedó definitivamente sellado con la roja a Comesaña, que vio la roja después de una peligrosa entrada a Lo Celso, con el que tenía cuentas pendientes. Fornals, siempre fiable, hizo el segundo después de un disparo marca de la casa. Ya no hubo partido. El Betis combinó y combinó ante la desesperación de este buen Villarreal, que, sin embargo, vio rota su gran racha en La Cartuja.