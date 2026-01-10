Gerard Moreno y Moleiro reviven al Villarreal en la segunda parte ante un Alavés sin pegada

El delantero catalán, que entró tras el descanso por Ayoze, y un gran partido del canario dan una victoria a los de Marcelino, que se asientan en la tercera plaza

El Villarreal sigue lanzado en la Liga tras vencer este sábado al Alavés en La Cerámica. Los de Marcelino salieron adormecidos al encuentro ante un Alavés muy bien plantado y que impuso la idea de juego de su entrenador Coudet. Tras una primera parte muy mediocre del equipo groguet, el técnico local realizó una sustitución que cambió el partido. Entró Gerard Moreno por Ayoze y entre el delantero catalán y Alberto Moleiro el Villarreal consiguió tres puntos que le permiten seguir la estela de Barcelona y Real Madrid.

VLL Villarreal 3 Luiz Júnior, Juan Foyth, Alfonso Pedraza (Tani Oluwaseyi, min. 81), Santiago Mouriño, Renato Veiga, Tajon Buchanan (Nicolas Pépé, min. 66), Dani Parejo (Thomas Partey, min. 66), Alberto Moleiro (Sergi Cardona, min. 76), Santi Comesaña, Georges Mikautadze y Ayoze Pérez (Gerard Moreno, min. 45) ALA Alavés 1 Antonio Sivera, Jon Pacheco, Victor Parada, Nahuel Tenaglia, Jonny (Youssef Enríquez, min. 58), Carles Aleñá (Aitor Mañas, min. 79), Pablo Ibáñez (Ander Guevara, min. 58), Carlos Vicente, Jon Guridi (Abde Rebbach, min. 79), Antonio Blanco y Toni Martínez Goles 1-0 min. 48: Alberto Moleiro. 2-0 min. 54: Gerard Moreno. 3-0 min. 74: Georges Mikautadze. 3-1 min. 84: Toni Martínez Arbitro Alejandro Muñiz Ruiz

Tarjetas amarillas Aleñá (min. 9), Jonny (min. 44)

El Alavés llegaba a La Cerámica muy necesitado tras encadenar tres encuentros sin conocer la victoria y siendo el equipo que menos goles materializa fuera de casa en la Liga, con tan solo tres. Sin embargo, a los 30 segundos estuvo a punto de marcar el primero con un remate acrobático de Toni Martínez con la espuela que detuvo el guardameta groguet Luiz Junior. El Villarreal empezó a dominar el partido ante un Alavés agazapado y que frenaba con multitud de faltas cualquier avance rápido por las bandas del equipo de Marcelino. Hasta seis faltas cometió en los primeros 10 minutos del encuentro.

Con el paso de los minutos, el Villarreal no conseguía penetrar el muro defensivo vitoriano y los visitantes empezaron a coger confianza. Subió la línea defensiva el equipo de Coudet y comenzó a encadenar posesiones largas, con mucho ritmo, pero sin crear peligro.

Hacia la media hora de partido llegaron las ocasiones, una para cada conjunto. Primero Carlos Vicente —que sustituía a Denis Suárez por la aplicación de la cláusula del miedo— aceleró por la banda derecha, se internó en el área y con un disparo cruzado estuvo a punto de romper el 0-0. Seguidamente respondió el Villarreal con un derechazo de Mikautadze que se marchó fuera por muy poco. Pese a estas dos oportunidades, el ritmo bajó ante la imposición del centro del campo vitoriano comandado por Pablo Ibáñez y Guridi y el partido se marchó al descanso.

Tras una primera mitad muy espesa del cuadro local, Marcelino decidió agitar el árbol y realizó una sustitución que lo cambiaría todo: salió Ayoze e ingresó Gerard Moreno al césped. A los dos minutos del inicio del segundo tiempo el recién incorporado al partido estuvo muy cerca de marcar con una gran acción dentro del área que terminó con un remate al lateral de la red.

El Villarreal parecía otro equipo con la entrada del veterano delantero y el gol no tardaría en llegar. En el minuto 49, Moleiro recogió un balón en la frontal, perfiló el balón hacia su pierna derecha y con un cañonazo puso el balón en la escuadra imposible para Sivera: 1-0.

El conjunto de Coudet se vio obligado a adelantar la línea defensiva y ahí perdió el partido. Los de Marcelino volaban en las contras con Moleiro y Buchanan por las bandas y seis minutos después del primer tanto, llegaría el segundo. Una gran combinación al contrataque del conjunto groguet terminó con un balón suelto en la frontal que Gerard Moreno embocó con un zurdazo.

Pese al segundo mazazo, el Alavés no le perdía la cara al partido y continuaba con la línea muy adelantada. El Villarreal, muy cómodo esperando y saliendo rápido a la contra, dejaba pasar los minutos hasta que en el 74 un balón filtrado de Moleiro entre la defensa vitoriana acabó con una vaselina preciosa de Mikautadze para finiquitar el encuentro.

Los de Coudet consiguieron recortar distancias hacia el final del partido tras encontrar el premio del gol gracias a una buena presión. Falló Thomas Partey en la salida de balón desde atrás y Toni Martínez, que cortó un mal pase del ghanés, batió a Luiz Junior con un potente disparo desde la frontal del área.

Los de Marcelino siguen muy consistentes en Liga a pesar de las eliminaciones en la Copa del Rey ante el Racing y en la Champions, y se sitúan a ocho puntos del Barcelona, líder de la competición, con un partido menos que el equipo azulgrana.