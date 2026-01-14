Hundimiento del Real Madrid en Albacete para volver a empezar

Arbeloa se estrena en el banquillo elmiminado por un equipo de Segunda que respondió con solidez y dos golazos de Jefté a un partido espeso de los blancos, sin signos de cambio

Cuando parecía que el Real Madrid le había hecho al Albacete lo que le ha hecho siempre a todos, encontrar un último resquicio en el cronómetro para levantarse y ganar lo que tenía perdido, justo ahí, después de que Gonzalo empatara en el añadido, fue el Albacete el que se lo hizo al Madrid. Jefté Betancor se encontró en el área ante Carvajal, que le bloqueó un primer tiro. El segundo intento fue una parábola delicada que superó con suavidad a Lunin y dejó al Madrid fuera de la Copa en octavos. Un equipo que vive en Segunda amenazado por el descenso tumbó al Real del recién llegado Arbeloa, que comienza su estancia en el banquillo con un episodio de anti historia madridista: remontados cuando iban a remontar.

ALB Albacete 3 Raúl Lizoain, Carlos Neva, Daniel Bernabéu (Jonathan Gómez, min. 73), Lorenzo Aguado, Javi Villar, Javi Moreno, Antonio Pacheco (Pepe Sánchez, min. 76), Ale Meléndez, Capi (Riki Rodríguez, min. 57), Dani Escriche (Jefté Betancor, min. 57) y José Carlos Lazo (Agus Medina, min. 56) RMA Real Madrid 2 Andrii Lunin, David Jiménez (Dani Carvajal, min. 76), Raúl Asencio, Dean Huijsen (David Alaba, min. 64), Fran García (Eduardo Camavinga, min. 64), Jorge Cestero (Manuel Ángel, min. 85), Arda Güler, Federico Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono (César Palacios, min. 76) y Vinícius Júnior Goles 1-0 min. 41: Javi Villar. 1-1 min. 47: Franco Mastantuono. 2-1 min. 81: Jefté. 2-2 min. 90: Gonzalo García. 3-2 min. 93: Jefté Arbitro Victor García Verdura

Tarjetas amarillas Dean Huijsen (min. 64), Raúl Asencio (min. 91), Jefté (min. 94), Riki Rodríguez (min. 96)

El equipo se encontraba en shock después de la salida de Xabi Alonso, pero la eliminación le hizo parecer aún más sonado. No encontró el mando en ningún momento ante un Albacete que nunca les había ganado en ninguna competición y se había conjurado alrededor de una fe indestructible en que le llegarían sus ocasiones.

Arda Guler, tras encajar el Real Madrid el segundo tanto del Albaceta. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

El Madrid tampoco les dañaba. Era un equipo un tanto pastoso con un dominio bastante intrascendente. Güler sacaba la cabeza, de nuevo en un once en el que aparecieron dos futbolistas del Castilla, David Jiménez en el lateral derecho y Cestero en el centro del campo. El turco se esforzaba en aparecer, en tratar de acelerar, pero a su alrededor los movimientos eran trabajosos, lentos, escasos. Él jugaba a unas revoluciones mucho más elevadas, tanto que el contraste con el resto daba la impresión de que lo hacía a espasmos.

Vinicius inquietaba algo por la izquierda, pero bastante rodeado y sin acierto. En la otra banda, Mastantuono enfilaba siempre hacia dentro, donde había más gente, y ahí se extinguían sus pocos intentos, en un control poco fino, un recorte y un pase atrás. El principio se desarrolló entre una tupida niebla que impedía ver unas decenas de metros más allá, pero tampoco se perdía uno nada.

Vinicius Junior y Dani Bernabéu en un lance del partido. AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)

Lo que no conseguía el juego lo logró la adrenalina, que con el Madrid muchas veces se dispara cuando se ve en dificultades grandes. Tampoco es que llegara al Carlos Belmonte muy aliviado, pero le despertó brevemente el 1-0. Javi Villar, criado en La Fábrica, cabeceó un córner a la red saltando por encima de Mastantuono y se agitó algo en el Real. El chispazo de respuesta fue casi inmediato, una descarga de orgullo un poco desesperado. Huijsen cabeceó un córner sacado por Güler, que Lizoain, el portero, repelió con muchos reflejos. Pero Mastantuono alargó la pierna, cazó el rechace y empató. Vuelta a empezar tras dos espasmos. Vuelta a un Madrid que movía el balón con pesadez. Güler seguía empeñado en espabilar el juego, pero no encontraba más compañía que la de Cestero, que se manejaba con una personalidad notable.

Solo los desgastó el paso del tiempo, pero en cuanto detectó que su equipo retrocedía, Alberto González introdujo tres jugadores de refresco, entre ellos el iluminado Jefté, y el Albacete recuperó algo de aire con la pelota, un tramo que la grada celebró con olés. Arbeloa también respondió con cambios. Metió a Camavinga en el lateral izquierdo por Fran García y a David Alaba por Huijsen.

Jefté Betancor, del Albacete, marca el segundo gol de su equipo al Real Madrid. Manu (EFE)

El juego no se aligeraba. El Albacete se había vuelto a cerrar. Solo conseguía poner algo de picante Güler a balón parado. Gonzalo, que no se había mostrado apenas, conectó un remate de cabeza que se fue muy alto. No conseguían deshacer el nudo. Con solo un cuarto de hora por delante, Arbeloa recurrió a otro de sus chicos del Castilla, Palacios, que debutaba con el primer equipo, y al gran jerarca de los veteranos, Carvajal, que llevaba sin jugar desde que se lesionó en el clásico del 26 de octubre en el Bernabéu.

Pero el Madrid no se aclaraba. No había regresado la niebla, pero lo pareció cuando Agus Medina puso un centro al área y Asencio y Gonzalo encadenaron despejes de cabeza que terminaron dejándole la pelota a Jefté. El delantero canario enganchó una volea contra la hierba que sorprendió con el bote a Lunin y coloco al Real al borde de la eliminación. El Madrid respondió con otro córner que cabeceó Gonzalo. Y parecía la misma vieja historia del Madrid resucitado. Hasta el último golpe de Jefté, un sopapo tremendo para el Real que buscaba volver a empezar con Arbeloa.