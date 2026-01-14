Albacete - Real Madrid en directo | Mastantuono hace el empate antes del descanso
Los manchegos se adelantaron tras la salida de un córner, y el Madrid empató aprovechando un rechace tras otro saque de esquina
El Real Madrid visita el Albacete de Jesús Vallejo en la Copa del Rey en el que será el primer partido oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador blanco tras la destitución de Xabi Alonso. Por ahora está empatando a uno, habiendo igualado Mastantuono el tanto inicial del Albacete. El ex entrenador del Castilla quiere cambiar la mala dinámica en la que se encuentra el Madrid, que viene de perder la final de la Supercopa ante el Barça y de lograr resultados irregulares en la Liga. Para eso hoy sólo les vane ganar al Albacete, decimoséptimo clasificado de Segunda División, aunque lo tendrán que hacer sin Mbappé y Rodrygo, quienes no han sido convocados. Los locales por su parte buscarán dar la sorpresa frente a su afición y seguir con la Copa del Rey de ensueño que están protagonizando.
¡¡Descanso en el Carlos Belmonte!! Un gol de Franco Mastantuono con el tiempo de descuento ya cumplido sale al rescate del Real Madrid, que se marcha hacia el túnel de vestuarios con el empate en el marcador. El Albacete tomó ventaja con un tanto de Javi Villar a la salida de un córner después de firmar un primer periodo en el que priorizó la organización defensiva por encima de cualquier cosa. El juego de los merengues es muy espeso, sin ritmo ni velocidad.
¡¡¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN EL ESTADIO CARLOS BELMONTE!!!
¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE FRANCO MASTANTUONO!!!! Albacete 1-1 REAL MADRID. ¡¡Mastantuono empata el partido!! Con el tiempo de descuento ya cumplido, García Verdura autoriza un saque de esquina que cabecea Dean Huijsen. No consigue blocar Raúl Lizoain con una gran parada, dejando la pelota muerta para que Mastantuono anticipe y haga el gol del empate.
Vinícius Junior fuerza el córner con una jugada personal arrancando pegado a la banda. Son los últimos minutos del primer acto en el Carlos Belmonte.
Se le va largo el control a Franco Mastantuono. No está cómodo el argentino anclado a la banda derecha.
Dos minutos de descuento. Nos iremos hasta el 47'.
Lorenzo Aguado salta al cruce de Arda Güler. Le cierra el paso dentro del área cuando apura la línea de fondo.
La luz de alarma se enciende en el Carlos Belmonte para el Real Madrid. El Albacete toma ventaja en la eliminatoria.
José Carlos Lazo se apunta la asistencia.
¡¡¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JAVI VILLAR!!!!!!! ALBACETE 1-0 Real Madrid. ¡¡Javi Villar abre el marcador!! José Carlos Lazo ejecuta la estrategia desde la esquina derecha para que Javi Villar entre con decisión desde atrás para conectar un cabezazo imparable. Le gana el salto a Franco Mastantuono.
¡¡Lunin mete los puños!! José Carlos Lazo opta por el golpeo directo en una falta lateral. No se complica el ucraniano.
¡¡RECTA FINAL DEL PRIMER PERIODO EN EL CARLOS BELMONTE!! ¡Restan cinco minutos para tomar el camino hacia los vestuarios! El Albacete resiste al Real Madrid (0-0).
Oportunidad a balón parado para el Albacete. David Jiménez mete el pie para derribar con falta a Daniel Bernabéu.
¡¡Lizoain atrapa el disparo de Arda Güler!! Su remate sale algo centrado.
El porcentaje de posesión de los merengues roza el 80%. Pese a intentar más de 300 pases, solo ha rematado entre los tres palos en una ocasión.
¡Y ahora es Javi Moreno el que aleja el peligro! David Jiménez carga el área con un buen centro que buscaba dentro del área a Franco Mastantuono.
¡¡Despeje de Carlos Neva!! El centro al área de Arda Güler no encuentra el remate de Gonzalo García.
Prueba suerte Daniel Bernabéu con otro disparo lejano. Lunin atrapa con seguridad.
Jugada personal de Diego Lorenzo de fuera hacia dentro, sorteando piernas rivales y terminando con un golpeo defectuoso. Su remate se va arriba.
Media hora de juego en el Carlos Belmonte. El Real Madrid manda con balón pero no genera situaciones de gol. El Albacete se protege atrás (0-0).
Derechazo de Fede Valverde desde media distancia. Su chut lo embolsa Raúl Lizoain con seguridad.
Huijsen evita el contragolpe del conjunto manchego. Salta con contundencia para robar la pelota a Dani Escriche cuando se preparaba para lanzar en largo a José Carlos Lazo.
El ritmo del juego de los blancos es muy lento. Maneja de forma sobrada el ritmo pero le falta muchísima velocidad.
¡¡No puede rematar Dean Huijsen!! Gana el salto Javi Villar dentro del área para evitar su cabezazo en un centro lateral.
Hay silbidos del Carlos Belmonte a Vinícius Junior cada vez que toca la pelota. Es la primera vez que el brasileño visita Albacete en su trayectoria deportiva.
La puesta en escena del Albacete es la de un equipo que se repliega atrás, tratando de hacerse fuerte desde una sólida organización defensiva.
Ha vuelto Raúl Asencio al rectángulo de juego.
Antonio Pacheco está recuperado del lance. Sin embargo, Asencio necesita más tiempo. Se duele de la nariz. El cuerpo médico ataja el pequeño corte nasal que tiene.
Duro golpe entre Raúl Asencio y Antonio Pacheco en un salto. Se han golpeado cabeza con cabeza. García Verdura autoriza la entrada de los servicios médicos.
Primer cuarto de hora en el Carlos Belmonte. El Real Madrid toma el mando de un partido con densa niebla sobre el césped (0-0).
José Carlos Lazo acaba jugada con un disparo desviado. Recoge la pelota dentro del área y arma la pierna con rapidez.
Advertencia verbal de García Verdura a Jorge Cestero por arrollar con falta a Capi. El Carlos Belmonte protesta el criterio arbitral del colegiado. La acción se queda sin amonestación.
Dean Huijsen se juega la tarjeta amarilla con una entrada sobre Dani Escriche. El internacional español llega tarde al duelo.
Como se podía esperar, la entidad de Chamartín se hace dueño del partido. Tiene la pelota, marca el ritmo y se instala en campo rival.
¡¡Fueeeeeraaaaa!! El libre directo de Arda Güler se va arriba. El turco opta por el lanzamiento pese a estar muy lejos de la portería de Raúl Lizoain.
La niebla en el Carlos Belmonte es densa. Está cayendo en el césped dificultando la visión.
¡¡Le pega Fede Valverde!! No duda en armar el golpeo desde la frontal del área con su pierna izquierda. Se marcha fuera.
Excursión al ataque de Fran García con un centro tenso pasado. Daniel Bernabéu no se complica, despejando a córner en la defensa del segundo palo.
Se mete mucho Jorge Cestero entre Dean Huijsen y Raúl Asencio, que se abren hacia fuera para que el canterano pueda sacar la pelota. Ese espacio que se genera permite a Arda Güler pisar zonas del centro del campo.
Arbeloa debuta con pocos cambios en cuanto a dibujo. Fede Valverde y Cestero cogen la sala de mandos, cayendo Arda Güler como interior izquierdo para terminar pisando pasillos centrales. Desde la derecha parte Franco Mastantuono, siendo Gonzalo García la punta de lanza del equipo.
Alberto González dispone al equipo en una línea de cinco en defensa, con Daniel Bernabéu y Lorenzo Aguado en los carriles. Javi Villar se mete entre los tres centrales, reforzando el medio con Capi, Meléndez y Pacheco. Las referencias son Lazo y Escriche.
¡¡¡ARRANCA EL PARTIDO EN EL ESTADIO CARLOS BELMONTE!!! ¡¡José Carlos Lazo pone a rodar la pelota en Albacete!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped! ¡Esto está a punto de arrancar! ¿Os lo vais a perder?
El colegiado Víctor García Verdura, perteneciente al Comité de Árbitros de Cataluña, será el encargado de impartir justicia. Estará asistido en el VAR por Iván Caparrós Hernández (Comité Valenciano).
El último entrenador del Real Madrid que se estrenó en el cargo como técnico en un partido de Copa fue Santiago Solari en octubre de 2018, enfrentándose al Melilla en dieciseisavos de final (0-4). El argentino sucedió en el banquillo a Julen Lopetegui en la temporada 2018/19.
Los merengues solo han caído eliminados por un rival en octavos de final en la última década de la Copa del Rey: el Atlético de Madrid en la campaña 2023/24.
El 'Alba' no disputa una ronda de cuartos de final de la Copa del Rey desde la temporada 1994/95 cuando militaba en Primera División superando al Atlético de Madrid en el global (1-2). Ha caído en tres de las cuatro eliminatorias de octavos que ha disputado a lo largo de su historia.
La entidad de Chamartín no conoce la derrota frente al conjunto albacetista en los 14 duelos de Primera División desde la década de los 90. Los dos últimos partidos se produjeron en la campaña 2004/05, ganando tanto en el Santiago Bernabéu (6-1) como en el Carlos Belmonte (1-2).
Es la primera vez en la historia que el Albacete y el Real Madrid se enfrentan en una eliminatoria de Copa del Rey. Todos sus anteriores enfrentamientos se han producido en Primera División.
¡¡¡¡¡DAVID JIMÉNEZ Y JORGE CESTERO SE ABREN PASO EN EL ONCE TITULAR!!!!! Álvaro Arbeloa se estrena como técnico del primer equipo dando peso a la cantera en su primera alineación, apostando por David Jiménez en el lateral derecho y con Jorge Cestero en la sala de mandos. Otra de las novedades es la titularidad de Franco Mastantuono,, que había perdido peso para Xabi Alonso y no arrancaba de inicio desde la eliminatoria de Copa ante el Talavera de la Reina en diciembre.
¡¡¡¡¡ALBERTO GONZÁLEZ ROTA EN COPA DEL REY!!!!! El técnico malagueño prioriza la competición doméstica y deja en el banquillo a pesos pesados como Riki Rodríguez, Jefté Betancor o Agus Medina entre otros. Son hasta ocho cambios con respecto a la alineación presentada en la última jornada frente al Sanse, repitiendo tan solo Carlos Neva, Meléndez y José Carlos Lazo. La principal ausencia es la de Jesús Vallejo, que se pierde el duelo ante su exequipo por unas molestias musculares.
Por su parte, Álvaro Arbeloa sale con los siguientes once jugadores (4-2-3-1): Andriy Lunin - David Jiménez, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García - Fede Valverde, Jorge Cestero - Franco Mastantuono, Arda Güler, Vinícius Junior - Gonzalo García.
¡¡Ya tenemos los onces iniciales confirmados!! Alberto González pone en liza la siguiente alineación (4-5-1): Raúl Lizoain - Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Carlos Neva, Daniel Bernabéu - Ale Meléndez, Antonio Pacheco, Javi Villar, Capi, José Carlos Lazo - Dani Escriche.
El cambio en la entidad de Chamartín viene motivado por estar en un punto de la temporada donde no ha terminado de evolucionar lo suficiente como se podía esperar. Ha perdido el primer título de la temporada, se sitúa a cuatro puntos del líder en LaLiga después de dinamitar una ventaja favorable, no puede despistarse en Liga de Campeones a falta de dos jornadas para no descolgarse de la clasificación directa y ha llegado a la ronda de octavos de final de Copa superando la eliminatoria frente al Talavera por la mínima en El Prado.
Desde Yeda hasta Albacete viaja un Real Madrid que continúa su temporada buscando cicatrizar las heridas que ha dejado la derrota contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España (3-2). Las sensaciones transmitidas en Arabia Saudí no han sido del todo positivas, con un ritmo trotón frente al Atlético de Madrid en semifinales y encarando el enfrentamiento contra los culés desde un planteamiento de equipo inferior como medida de resistencia que ha tenido como consecuencia el cambio en el banquillo de Xabi Alonso a Álvaro Arbeloa.
La realidad en Copa es bien diferente a su rendimiento en el campeonato local. Las tres eliminatorias superadas en esta edición le han llevado a disputar sus primeros octavos de final desde su participación en la campaña 2011/12, donde terminó su camino ante el Athletic Club (global de 0-4) tras ilusionarse con la eliminación del Atlético de Madrid en dieciseisavos de final.
La eliminatoria de octavos de Copa del Rey llega en un momento complicado de la temporada para el Albacete, con solo un punto de ventaja con respecto a las posiciones de descenso al cierre de la primera vuelta del calendario de la Liga Hypermotion. Mientras ha superado tres rondas copera ante Celta en dieciseisavos, ante Leganés y San Fernando, solamente ha ganado un partido liguero de los siete últimos disputados en el campeonato doméstico (2E 4D).
El Carlos Belmonte pone en juego un billete para la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey entre un Albacete en situación crítica en la Liga Hypermotion y un Real Madrid que viene de perder la final de la Supercopa de España ante el Barcelona en Arabia Saudí.
¡¡Muy buenas noches a todos!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el Albacete Balompié y el Real Madrid Club de Fútbol, correspondiente a la ronda de los octavos de final de la Copa del Rey. ¡Comenzamos con la previa del encuentro (21:00h)!
