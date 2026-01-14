Albacete - Real Madrid en directo | Mastantuono hace el empate antes del descanso

Los manchegos se adelantaron tras la salida de un córner, y el Madrid empató aprovechando un rechace tras otro saque de esquina

El Real Madrid visita el Albacete de Jesús Vallejo en la Copa del Rey en el que será el primer partido oficial de Álvaro Arbeloa como entrenador blanco tras la destitución de Xabi Alonso. Por ahora está empatando a uno, habiendo igualado Mastantuono el tanto inicial del Albacete. El ex entrenador del Castilla quiere cambiar la mala dinámica en la que se encuentra el Madrid, que viene de perder la final de la Supercopa ante el Barça y de lograr resultados irregulares en la Liga. Para eso hoy sólo les vane ganar al Albacete, decimoséptimo clasificado de Segunda División, aunque lo tendrán que hacer sin Mbappé y Rodrygo, quienes no han sido convocados. Los locales por su parte buscarán dar la sorpresa frente a su afición y seguir con la Copa del Rey de ensueño que están protagonizando.