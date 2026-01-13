Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
En directo

Primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, en directo

El extécnico del Castilla toma las riendas del primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso en la Supercopa de España

Álvaro Arbeloa, actual técnico del Real Madrid.Foto: Óscar Maya (EFE) | Vídeo: EPV
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Álvaro Arbeloa, ex lateral derecho del Real Madrid, empezó como entrenador en 2020 en Valdebebas, y en menos de seis años se ha hecho con el puesto de primer entrenador tras la destitución de Xabi Alonso este lunes. El técnico se estrena hoy en la sala de conferencias de Valdebebas en la previa del partido de octavos de Copa del Rey de este miércoles contra el Albacete.

Arbeloa era el entrenador del Castilla hasta ahora, y los buenos resultados cosechados (151 victorias en 198 partidos) le han valido para tomar las riendas del primer equipo. El salmantino se retiró del fútbol en 2017 tras una campaña en el West Ham, siete en el Madrid, dos en el Liverpool, una en el Dépor y cinco de formación en la cantera merengue. Con España fue campeón del mundo y dos veces de Europa.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

El gran ascenso de Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid sin experiencia en un banquillo profesional

Lorenzo Calonge | Madrid
Xabi Alonso

El análisis de la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid, en la Cadena SER: “No me ha sorprendido. No se sabía a qué quería jugar”

El País | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_