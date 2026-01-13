Primera rueda de prensa de Álvaro Arbeloa como entrenador del Real Madrid, en directo

Álvaro Arbeloa, ex lateral derecho del Real Madrid, empezó como entrenador en 2020 en Valdebebas, y en menos de seis años se ha hecho con el puesto de primer entrenador tras la destitución de Xabi Alonso este lunes. El técnico se estrena hoy en la sala de conferencias de Valdebebas en la previa del partido de octavos de Copa del Rey de este miércoles contra el Albacete.

Arbeloa era el entrenador del Castilla hasta ahora, y los buenos resultados cosechados (151 victorias en 198 partidos) le han valido para tomar las riendas del primer equipo. El salmantino se retiró del fútbol en 2017 tras una campaña en el West Ham, siete en el Madrid, dos en el Liverpool, una en el Dépor y cinco de formación en la cantera merengue. Con España fue campeón del mundo y dos veces de Europa.