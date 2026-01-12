Ir al contenido
En vídeo
Xabi Alonso durante la final de Supercopa entre Barcelona y Real Madrid, el 11 de enero de 2026.Vídeo: cadena ser
REAL MADRID

El análisis de la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid, en la Cadena SER: “No me ha sorprendido. No se sabía a qué quería jugar”

Jesús Gallego, presentador de ‘Hora 25 Deportes’ detalla la salida del técnico y el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador en un programa especial

Madrid -
La Cadena Ser emite una programación especial, reaccionando a la noticia de la destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. El programa, presentado por el periodista Jesus Gallego, contará con la participación de Dani Garrido, Manu Carreño, Antonio Romero, Jordi Martí, Antón Meana, Tomás Roncero y Javier Hérraez, entre otros.

Solo unas horas después de haber perdido la Supercopa de España frente al Barça, el Real Madrid ha anunciado la destitución de su entrenador Xabi Alonso y ha situado en este primer momento al frente del banquillo a Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla.

