El regreso del capitán Araujo inspiró a sus compañeros: “Nos emocionó con su discurso”

Era una victoria invisible: Ronald Araujo volvió a una convocatoria 47 días después de que pidiera un tiempo para recuperarse anímicamente. No jugó en la semifinal frente al Athletic (5-0). No hizo falta. Sin embargo, en la final, cuando el Real Madrid apretaba en los minutos finales, sobre todo cuando el Barça se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Frenkie de Jong, el preparador alemán confió en el uruguayo. Y eso ya era un triunfo para Araujo y para el Barcelona. Un premio con simbolismo: Araujo levantó la Supercopa en Yeda.

“Ronald nos aporta mucho, el discurso que nos ha dado antes del partido nos ha emocionado a todos”, comentó Pedri. “Pasó un mal momento personal y siempre lo vamos a apoyar. Le pudimos demostrar lo que sentimos por él, el cariño es importantísimo para nosotros y nosotros contamos con él”, se sumó Raphinha. Y Flick remató: “En esta situación que estuviera en el campo y que levantara el título ya era importante para él y para el equipo. Es un chico fantástico, pero sobre todo es muy buen jugador. Estoy muy contento por él”. Los azulgrana mantearon a Araujo en Arabia. No fueron los únicos que tuvieron un gesto con el central: Vinicius habló con él en el entretiempo y Carvajal también se acercó a saludarlo tras la final.

Araujo levantó, entonces, el cuarto título en la era de Hansi Flick como entrenador azulgrana. Tiene un récord curioso el alemán: nunca perdió una final como técnico, ni con el Bayern (Champions League, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa, DFB Pokal y Supercopa de Alemania), ni con el Barça (Copa del Rey y dos Supercopas de España), una marca de ocho finales, ocho títulos. “No es algo mío, es algo del equipo. Que trabajen para el club, para los aficionados. Eso es lo que veo. No pienso en el pasado. Se siente muy bien ganar una final contra el Madrid. Lo hicimos con el estilo que queremos y eso es lo que me hace sentir más orgulloso”, expuso el preparador del Barcelona.

En los ocho títulos, Flick ganó con Lewandowski en la plantilla. “Estamos muy contentos, un título más, siempre que jugamos con el Madrid es un partido grande. Hemos jugado bien la primera parte, la segunda también, hemos buscado más goles, pero hemos ganado y es lo más importante”, comentó el delantero polaco tras la victoria del Barcelona. El conjunto azulgrana es el primer equipo que repite el éxito en la Supercopa desde que se disputa con el actual formato.

“Jugamos un primer tiempo muy bueno, controlamos el partido. Pero también teníamos que mejorar algunas fases. Creo que en el partido completo jugamos nuestro estilo, tuvimos la pelota. Pero el Madrid tiene calidad y no fue fácil ganar esta final. Jugamos como equipo y eso es lo importante”, analizó Flick. “El Madrid”, intervino Lewandowski, “ha jugado muy bloque bajo e intentamos encontrar la zona del gol, necesitamos a veces un poco más de paciencia”.

Los dos celebraron el momento de Raphinha, MVP de la final. “Sabe cómo tiene que marcar, siempre está en el momento, estamos bien como equipo, ganamos como un equipo”, sostuvo el polaco. Y Hansi Flick remató: “La mentalidad de Raphinha es increíble. Su dinámica afecta a todo el equipo. Hizo el primer gol y nos dio confianza”. Se lució Raphinha y Flick continúa con su racha en las finales. En Arabia también ganó Araujo.

“Mezcla de emociones” en el Madrid

La Supercopa de España ha sido estos últimos años un punto de control del momento del Madrid y el Barça. Ha cambiado tendencias, las ha consolidado, ha dejado cuentas pendientes. El Real Madrid se va con el palo de haber perdido el título, pero Xabi Alonso le encontraba lecturas más a largo plazo a la derrota: “Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título, de no haber podido ganar esta final, pero también hay orgullo porque el equipo ha dado la cara desde el primer minuto hasta el último”, dijo. “No estamos contentos con el resultado, pero yo creo que podemos sacar cosas positivas. Queda mucha temporada”.

Thibaut Courtois también se quedó con una combinación similar de sentimientos: “Obviamente, estamos tristes hoy”, dijo. “Pero creo que sobre todo en la segunda parte merecimos ganar, pero los detalles estaban un poco en nuestra contra hoy. En eso estamos los últimos meses, que las cosas no salen como deben salir. Pero creo que hemos demostrado hoy que somos un equipo vivo. Sobre todo en la segunda parte, podíamos haber ganado el partido perfectamente”.

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, tras recibir la medalla de subcampeones de la final de la Supercopa de España que han disputado FC Barcelona y Real Madrid, este domingo en Yeda (Arabia Saudí). Kai Försterling (EFE)

Después del final alocado del primer tiempo, con tres goles en cuatro minutos, el Madrid dio un paso adelante en el segundo. “Hemos tenido ocasiones, pero no ha querido entrar”, lamentó el portero. Xabi también vio muy cerca el empate. “Con el 3-2 todavía quedaba mucho partido. Estaba convencido de que íbamos a tener nuestra ocasión. O nuestras ocasiones para poder empatar el partido. Las hemos tenido. Nos ha faltado ese acierto para llegar a los penaltis”. En los últimos instantes, ya en el añadido, Carreras dispuso de un balón a seis metros de la portería, pero lo remató de manera muy mansa al centro, a las manos de Joan García. Ahí también murió un cabezazo de Asencio unos segundos más tarde, también desde muy cerca. “No estamos contentos con el resultado, pero podemos sacar cosas positivas”, dijo el técnico.

Por ejemplo, el gran nivel de Vinicius, que volvió a marcar después de 16 partidos en blanco: “Vini ha hecho un gran partido. Ha sido desequilibrante. El gol ha sido extraordinario. Y Luego el daño que ha hecho por banda izquierda”, explicó el técnico. Acabó fundido: “No podía más. Ha pedido el cambio. Creo que los calambres que tenía eran por la humedad”. También lo pidieron Fede Valverde, lesionado, y Dean Huijsen, en su primer partido después de semanas de recuperación. “Tenemos que darle la vuelta lo antes posible desde que lleguemos a Madrid y pensar en todas las competiciones que tenemos. Y recuperar gente, que eso es lo más crucial ahora mismo”, dijo el técnico, que ve ahí la clave de los problemas del equipo. “Las lesiones evidentemente nos están penalizando para tener una estabilidad y para poder distribuir minutos. Algunos jugadores están haciendo un gran esfuerzo y eso se nota”.