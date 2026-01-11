El Barça conquista ante el Real Madrid un clásico gigantesco en la final de la Supercopa

Liderado por Raphinha, el Barcelona se metió en el zurrón el primer título de la temporada. La Supercopa es el cuarto título por jerarquía, pero el partido que compusieron el Madrid y los azulgrana fue digno de una final de más rango. Cada uno en su verdad. El Barça dominador y el Madrid, con Vinicius como estilete, gremial y maximizando sus armas para competir y espantar el fantasma de una goleada que acabara con su entrenador. El vibrante duelo estuvo salpicado de todos los ingredientes que engrandecen el juego. Emoción, tensión y detalles virgueros que encumbraron la cita, resuelta con un ajustado 3-2 porque el Madrid combatió hasta el final.

BCN Barcelona 3 Joan García, Alejandro Balde, Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García (Gerard Martín, min. 82), Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López (Dani Olmo, min. 65), Robert Lewandowski (Ferran Torres, min. 65), Raphinha (Marcus Rashford, min. 82) y Lamine Yamal (Ronald Araujo, min. 92) RMA Real Madrid 2 Thibaut Courtois, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Dean Huijsen (David Alaba, min. 75), Jude Bellingham, Rodrygo, Eduardo Camavinga (Dani Ceballos, min. 81), Federico Valverde (Arda Güler, min. 67), Vinícius Júnior (Franco Mastantuono, min. 81) y Gonzalo García (Kylian Mbappé, min. 75) Goles 1-0 min. 35: Raphinha. 1-1 min. 46: Vinicius Junior. 2-1 min. 48: Lewandowski. 2-2 min. 50: Gonzalo García. 3-2 min. 72: Raphinha Arbitro José Luis Munuera Montero

Tarjetas amarillas Federico Valverde (min. 56), Eric Garcia (min. 56), Raúl Asencio (min. 56), Álvaro Carreras (min. 81), Pedri (min. 85) Tarjetas rojas Frenkie De Jong (min. 90)

Cuando el fútbol lo dominan los extremos el juego se embellece y se torna imprevisible. Por ahí, Raphinha y Vinicius fueron los dos grandes animadores de la noche. El azulgrana fue una vez más alma y arma de su equipo. Lo mismo se marca un cruce providencial para evitar un gol de Vinicius que dribla, asiste o dispara y marca. Enfrente, el madridista se reivindicó tras varios partidos mohíno. El gol que hizo para el empate a uno fue una oda a la posición. De la cal al área

Fue un clasicazo, bien articulado por Flick y Alonso. Éste dejó en la reserva a Mbappé. La prudencia aconsejó que Gonzalo comandara el ataque madridista. Y también que Tchouameni deshormigonara el centro del campo como pareja de Camavinga para ejercer como central y hermano mayor ante la presunta debilidad defensiva aérea de Asencio y de Huijsen. Un plan realista y pragmático urdido bajo la intimidación de la crecida con la que el Barça se había plantado en la final tras apisonar al Athletic. El Madrid jugó a esconder sus flaquezas y potenciar la virtud ofensiva más directa, la velocidad y el desborde de Vinicius y Rodrygo. Engendró un partido largo a fuerza de trabarlo cuando el Barça tuvo que mascarlo pase a pase y desbocarlo a la mínima que pudo poner a correr a Vinicius y a Rodrygo. Y cuando la presión azulgrana aconsejó minimizar riesgos, pelota larga para el estajanovismo de Gonzalo. Enfrente, Flick tomó una decisión incómoda concediéndole la titularidad a Lewandowski ante la efervescencia de Ferran Torres. Perdía piernas para atacar los espacios y presionar, pero ganaba un bombardero en el área. Con Lamine también en el once, el preparador alemán presentó el tridente ofensivo con el que la temporada pasada el Barça fue hegemónico en los tres torneos nacionales.

Salió ganador el Madrid de las primeras tomas de contacto. Le costaba al Barça encontrar agujeros entre pase y pase de circulación lenta y en un par de pérdidas, Vinicius y Gonzalo avisaron de que el Madrid estaba dispuesto a sacar rédito con alguna contra traicionera parida tras cualquier pifia azulgrana en la elaboración en zonas delicadas. El extremo brasileño y el atacante madrileño se plantaron ante Joan García con el aliento de sus perseguidores en el cogote. Sus disparos mansos fueron insuficientes para superar a un meta de ese nivel.

No activó el Barça el rodillo hasta que Raphinha no abandonó el costado izquierdo para descolgarle, casi de espaldas, un pase a Pedri que rompía por el pasillo que había abierto el movimiento interior de su compañero. El centro atrás del canario lo empalmó arriba Fermín. La siguiente señal de que el Barça se desataba fue un pase raso de cuarenta metros pegado a la cal y a un toque de Lamine a Raphinha. Al brasileño le salió un remate atrofiado, una rareza en él. Ese tramo fue el que más superioridad azulgrana registró. El Madrid no veía la pelota y para colmo Lamine empezaba a calentar la cintura. A la siguiente que tuvo, Raphinha ya no perdonó. A la carrera, cuando pisó área se adelantó un palmo la pelota para coserle un zurdazo rápido de ejecución y cruzado que hizo tardía la estirada de Courtois. El tanto podía hacer presagiar el desplome del Madrid, muy sometido ya y golpeado al borde del descanso. Pero el regate y la velocidad siempre fueron dominadores del juego y Vinicius estaba afilado. Se midió en carrera a Koundé, le tiró un caño, sobrepasó a Cubarsí y fusiló a Joan García. El eterno Madrid en estado puro. Aunque Pedri se encargó de devolver el golpe rápido cuando le descubrió un desmarque a Lewandowski. El polaco tiró de clase para una picadita que superó a Courtois.

Otro mandoble duro de digerir al que la casta del Madrid se repuso de inmediato. Bellingham forzó un saque de esquina, Huijsen lo cabeceó a la escuadra y Gonzalo rebañó el rechace. La feria de cuatro goles en poco más de 10 minutos inflamó el ánimo del entusiasmado y ojiplático público saudí. El Barça había sido muy superior en la media hora que se engrasó, pero el conjunto de Alonso le había sostenido la mirada con una individualidad genial y una jugada a balón parado. En el caso del Madrid, eso es un potosí.

La doble resurrección que protagonizó le envalentonó y metió en dudas al Barça en el arranque del segundo tiempo. Las carreras de Vinicius y Rodrygo le acongojaban. Y Alonso jugó la baza del juego psicológico cuando mandó calentar a Mbappé. Tardó en volver a templarse el equipo de Flick, obligado a meter a Olmo y Ferran para refrescar a un conjunto que podía desplomarse en la medida en que el calor empezaba a hacer mella. Se fueron Lewandowski y Fermín y el Barça volvió a producir pólvora mientras comenzaban a brotar los piques entre unos y otros. Mbappé asistió nada más pisar el campo a la ejecución de Raphinha. La expulsión de De Jong por un plantillazo al francés le dio otra vida al Madrid, que no forzó los penaltis porque primero Carreras y después Asencio remataron al medio dos remates francos.