Barcelona - Real Madrid en directo | Comienza la final de la Supercopa de España
Hansi Flick introduce a Lamine y Lewandowski en el once titular | Xabi Alonso apuesta por Huijsen y Mbappé empieza en el banquillo
Barcelona y Real Madrid están empatando este domingo en la final de la Supercopa de España, disputada en Yeda (Arabia Saudí). El primer título de la temporada está en juego en el que será el segundo clásico de la temporada después de que el Madrid se impusiera en la Liga por 2-1 en el Bernabéu. Hansi Flick ha introducido en el once titular a Lewandowski en sustitución de Ferran y a Lamine Yamal, que disputó unos minutos ante el Athletic, por Roony Bardghji. El club azulgrana llega en una gran dinámica y tras pasar por encima del Athletic en la primera semifinal (5-0). Xabi Alonso ha realizado solo un cambio en su equipo inicial: da entrada a Huijsen por el lesionado Rüdiger. Los blancos llegan en horas bajas, aunque vencieron el derbi de la otra semifinal, donde el Atlético fue superior (1-2). Kylian Mbappé, que no pudo participar en el partido, viajó al día siguiente para unirse a la expedición blanca y empieza el partido como suplente.
El Madrid prefiere correr
BARÇA, 0 – MADRID, 0
M. 10
El Madrid, sin embargo, no hace un planteamiento de bloque bajo, sino que lo pone en la zona intermedia, tratando de molestar en ocasiones al rival en el orígen. Baja Frenkie De Jong a recibir (siempre con Gonzalo echándole el aliento en el cogote) y el equipo azulgrana construye en busca de Lamine. El extremo tiene ganas de resarcirse después de último mal clásico, cuando físicamente no estaba a tope. Ahora tampoco lo está, pero se le ve más fresco.
Toca el Barça y el Madrid, como dicta su historia, con permiso de la Quinta del Buitre, juega a la contra. Velocidad hipersónica que pone en apuros a la zaga rival, preocuapada en correr hacia atrás.
El Barça quiere la pelota
BARÇA, 0 – MADRID, 0
M. 5
El Barcelona expresa desde el inicio que quiere la pelota y que se define con ella entre los pies. El Madrid, sin embargo, no sufre por el momento, pero acepta que el rival tenga más balón.
El Madrid juega con Vinicius como 9, con Gonzalo de mediapunta y con Rodrygo por la izquierda. Por la derecha está Valverde.
¡Comienza la final!
Saca el Real Madrid desde el centro del campo y arranca la final de la Supercopa.
¡Vamos allá!
Un título que no es menor...
En las últimas cuatro ediciones, el campeón de la Supercopa se ha consagrado después como el campeón de la Liga... ¿Volverá a suceder lo mismo?
De momento, en apenas hora y media (a no ser que haya penaltis), sabremos el ganador del primer laurel de la temporada.
Preparados, listos...
Los jugadores ya han acabado de ejercitarse en el césped del estadio y da comienzo el espectáculo de luces y pirotecnia en el estadio, por lo que en apenas cinco minutos dará comienzo la súper final de la Supercopa de España.
Los colegiados del encuentro
Estos son los trencillas designados para la final de la Supercopa de España:
Árbitro: José Luis Munuera Montero (Andalucía).
VAR: Daniel Jesús Trujillo Suárez (Las Palmas).
El mejor futbolista en la victoria del Real Madrid contra el Atlético en la semifinal de la Supercopa fue también el que puso el primer pero. A Fede Valverde le gustó más el rival: “Creo que jugaron mucho mejor que nosotros”, dijo. “Es verdad que nosotros tuvimos muchas ocasiones, pero fueron pérdidas de ellos, o contragolpes. Y eso no es lo que trabajamos. Trabajamos tener la pelota en su campo, crear jugadas, buscar los espacios…”. No es por eso por lo que será recordada la noche en la que Thibaut Courtois intentó 34 pases largos, 13 de ellos con éxito, según Opta. En ninguno de sus 312 partidos anteriores con el Madrid había recurrido tantas veces a esa salida.
Hay jugadores del Barcelona a los que le molesta la doble cara de Hansi Flick. Pasó la temporada con Ansu Fati e Iñaki Peña, a los que le aseguró minutos (al delantero) y titularidad (al portero), para luego arrinconarlos en el banquillo, algo similar a lo que le sucede esta campaña a Marc Casadó después de que le cerrara la puerta de salida en el verano. Hay, sin embargo, un caso más paradójico: Lamine Yamal. El 10 del Barcelona considera, por momentos, que el técnico alemán no lo mima lo suficiente en público. El afán pedagógico (correctivo) de Flick tocó techo en Arabia: “Mbappé es el mejor delantero del momento”. En la previa del clásico, las palabras de Flick resultan un mensaje para Lamine. El otro se lo dieron sus compañeros frente al Athletic: ganaron sin él.
Primero Valverde y después Courtois engendraron que la final de esta Supercopa se decida el domingo con un clásico. Fue mejor el Atlético, que murió en el área de un Real Madrid menor, sin Mbappé, y con poco juego que ofrecer. Ganó a la italiana el equipo de Alonso y perdió un Atlético que sometió a ese Madrid más pragmático que bonito. Esa es la mejor lectura que se llevan Simeone y sus futbolistas. El resultado les negó la final, por falta de puntería, pero el juego fue suyo. La pegada fue del Madrid, escenificada en el zurriagazo de Valverde y en que Rodrygo de dos ocasiones metió una. El tiroteo al que sometió el Atlético al Madrid solo tuvo premio con un cabezazo de Sorloth.
A veces protagonista secundario, otras principal, Raphinha no acostumbra a esconderse en el Barcelona de Hansi Flick. Todo lo contrario. Y eso que las galas de los premios internacionales se olvidan de su fútbol. “Parece una broma que Raphinha no esté en el once ideal de la FIFA en 2025”, se quejó Flick. Un fútbol en estado de gracia, siempre intenso, desde que el alemán tomó el mando del banquillo azulgrana. Aunque su ego estuvo a punto de traicionarlo —hasta amagó con pedir el dorsal 10—, Raphinha aceptó ser el ladero de Lamine, siempre dispuesto a tomar el foco cuando el delantero catalán no está al 100%. Así pasó en Yeda frente al Athletic: con Yamal con poca gasolina tras superar un virus estomacal, el brasileño tomó el mando; jugó para el equipo (una asistencia), jugó para él (dos goles). Nada nuevo. “Nunca voy a decir que estoy en mi mejor nivel porque voy a seguir buscando e intentar hacer una temporada casi perfecta”, rubricó Raphinha.
Hay partidos que se deciden por inercia, pocos tan cantados en el pronóstico como el de Yeda, porque ahora mismo no hay un equipo más abatido que el Athletic ni tan eficaz como el Barça. La confianza y la energía de los azulgrana contrastaron con la caída y el desánimo de los rojiblancos, irreconocibles también en el frío estadio de Arabia Saudí. Los aficionados no llenaron ni siquiera el campo, como si supieran del desenlace del encuentro, condicionado por el momento de los contendientes: el Athletic es hoy un equipo desbravado y depresivo que pena sin remedio, sobre todo ante los equipos optimistas y contundentes como el Barcelona.
Inmersos en dinámicas muy opuestas, Barcelona y Real Madrid se juegan este domingo en Yeda (20.00, Movistar) algo más que el primer título de la temporada. La sexta final de la Supercopa de España en Arabia Saudí se presenta a priori como uno de los clásicos más desiguales de los últimos tiempos. Si antes de aterrizar en la tórrida orilla del Mar Rojo ya se detectaba una crecida imponente del Barça de Hansi Flick y un desplome alarmante del Madrid de Xabi Alonso, el desempeño en las semifinales de unos y otros ha instaurado la sensación de que las distancias en el juego y en el armado de los equipos son considerables.
Al final juega Gonzalo y no Arda Güler
Se ha producido un cambio de última hora en el equipo del Real Madrid. Gonzalo jugará de la partida en detrimento de Arda Güler.
Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni Bellingham; Rodrygo Gonzalo y Vinicius.
Los jugadores que esperarán a su turno desde el banquillo
Estos son los banquillos de la final...
Barcelona: Szczesny, Ter Stegen, Araújo, Gerard Martín, Marqués, Casadó, Marc Bernal. Roony, Dani Olmo, Rashford y Ferran Torres.
Real Madrid: Lunin, Carvajal, David Jiménez, Rüdiger, Alaba, Fran García, Pitarch, Ceballos, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.
El once del Real Madrid
Este es el equipo de Xabi Alonso para la final de la Supercopa:
Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouameni, Arda Güler; Bellingham; Rodrygo y Vinicius.
Xabi Alonso cambia dos piezas con respecto a la semifinal frente al Atlético. En el eje de la zaga vuelve Huijsen por Rüdiger; y en el eje del campo regresa Arda Güler, cayéndose así Gonzalo. Mbappé esperará en el banquillo.
Flick tiene el once
Hansi Flick ya ha desvelado el equipo que saldrá de la partida para medirse con el Madrid.
Joan García en al portería; Kounde, Eric García, Cubarsí y Balde en la zaga; Fermín, De Jong y Pedri en la medular; y Yamal, Lewandowski y Raphinha arriba.
¡Hola a todos!
Un placer estar con vosotros para relatar la final de la Supercopa de España, duelo y Clásico entre el Barcelona y el Madrid que se disputa en Yeda (Arabia Saudí). Es el primer título de la temporada en juego.
¡Vamos allá!
