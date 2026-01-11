Barcelona - Real Madrid en directo | Comienza la final de la Supercopa de España

El Madrid prefiere correr

BARÇA, 0 – MADRID, 0

M. 10

El Madrid, sin embargo, no hace un planteamiento de bloque bajo, sino que lo pone en la zona intermedia, tratando de molestar en ocasiones al rival en el orígen. Baja Frenkie De Jong a recibir (siempre con Gonzalo echándole el aliento en el cogote) y el equipo azulgrana construye en busca de Lamine. El extremo tiene ganas de resarcirse después de último mal clásico, cuando físicamente no estaba a tope. Ahora tampoco lo está, pero se le ve más fresco.

Toca el Barça y el Madrid, como dicta su historia, con permiso de la Quinta del Buitre, juega a la contra. Velocidad hipersónica que pone en apuros a la zaga rival, preocuapada en correr hacia atrás.