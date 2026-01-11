La pizarra secreta de Xabi Alonso y la liberación de Vinicius

Ante su primera final en el banquillo del Real Madrid y lejos de ser considerado favorito, Xabi Alonso confió en una pizarra intervencionista como nunca. Y se quedó a centímetros del trofeo. Ahí veía la clave y recurrió a un manojo de maniobras de distracción para que su hallazgo supusiera una sorpresa para Hansi Flick hasta que el balón comenzara a moverse. La cuenta oficial de X del Madrid publicó una primera alineación en la que aparecía Arda Güler y no estaba Gonzalo, aunque a la RFEF le había enviado otra en la que no estaba el turco, sino el canterano. Poco después, corrigieron el once en las redes sociales. Desde el club apuntaron a un error. Nada demasiado relevante.

Esa segunda versión contenía otro ardid. La manera en la que ordenaron los futbolistas indicaba que Valverde oficiaría como lateral derecho y que los centrales serían Asencio y Huijsen. En el calentamiento, que Mbappé, otro misterio, realizó de manera aparentemente normal con los suplentes, continuaron las maniobras para mantener la sorpresa. Huijsen y Asencio hicieron lo que hacen los centrales, Valverde y Carreras lo de los laterales y Tchouameni y Camavinga lo de los centrocampistas. Como indicaba la alineación difundida por el club. Pero no.

Cuando empezó el juego, se desveló el contenido de la pizarra de Xabi para pelear la noche. Tchouameni era central con Huijsen, Asencio era lateral derecho y Valverde un extremo, o un carrilero, que retrocedía hasta formar a veces una línea de cinco. Arriba también había modificaciones. Rodrygo se ubicó en la izquierda y Vinicius en la punta con Gonzalo.

El novedoso dibujo y las indicaciones del técnico apuntaban a un plan de contención y control de riesgos. Gonzalo comenzó persiguiendo a todas partes a Frenkie de Jong para dificultar la salida del Barça. Asencio vigilaba muy de cerca a Raphinha con ayuda de Valverde. Carreras no perdía de vista a Lamine Yamal acompañado por Rodrygo, muy agresivo en la recuperación. La disposición hablaba de que buscaban controlar el peligro tanto como los gestos de Xabi en la banda.

El técnico pedía que estuvieran juntos, que intentaran no hundirse, que estuvieran tranquilos aguantando que el balón fuera del rival, el 75% de posesión en el primer tiempo. El planteamiento, la confianza en controlar las amenazas esperando el momento, tenía cierto aroma a lo que ideaba José Mourinho contra el Barça de Guardiola, y que él ejecutaba en el campo. Ha hablado varias veces de aquel tiempo en el que trataban de descifrar el misterio de un equipo dominador coronado por Messi, de cómo gestionaban la urgencia de ver arrancar al argentino, de cómo gestionaba los cebos con Ramos. Cuando el Madrid en aquellos clásicos salvajes conseguía reducir los riesgos, terminaba encontrando su momento para golpear.

Y así le funcionaba también la pizarra a Xabi, que pidió calma y confianza en el plan incluso cuando Raphinha cazó el 1-0. El Madrid tenía por delante a Vinicius. El planteamiento del técnico le había liberado esta vez de retroceder en defensa hasta perseguir al lateral del contrario, como le encargó en la semifinal contra el Atlético. El brasileño respondió recuperando su vieja versión de futbolista maravilloso de los grandes momentos. Como un clásico por un título. Torturaba a Koundé y probaba a Joan García al principio con demasiada suavidad. Hasta que ejecutó una genialidad. Arrancó en el centro del campo y terminó entrando al área con un caño a Koundé. Allí se encontró a Cubarsí y lo burló con un regate que concluyó con un giro de tobillo que depositó la pelota en la red. Ni su primer gol tras 16 en blanco ni la pizarra fueron suficientes.