Atlético de Madrid - Tottenham en directo | Los de Simeone quieren dejar encarrilada la eliminatoria en el Metropolitano
Los de Simeone quieren aprovechar y sacar un buen resultado contra los peores ‘Spurs’ en la Premier de los últimos años
El Atlético de Madrid busca sacar un resultado positivo frente a su afición ante el Tottenham y dejar así la eliminatoria encarrilada. Los ingleses no pasan por su mejor momento: están a un punto de los puestos de descenso en la Premier League y han perdido sus últimos cinco partidos. Los de Simeone en cambio vienen de clasificarse a la final de la Copa del Rey a costa del Barça y de ganar su tres últimos partidos en LaLiga.
¡Y el del Atlético!
Simeone apuesta por Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Le Normand, Cardoso, Llorente, Giuliano, Griezmann, Julián Alvarez y Lookman.
¡Ya conocemos el XI del Tottenham!
Los Spurs salen con: Kinsky, Danso, Richarlison, Tel, Gray, Romero, Pedro Porro, Spence, Sarr, Van de Ven y Kolo Muani.
¡Buenas noches y bienvenidos al partido de octavos de la Champions League entre Atlético y Tottenham!
Este encuentro es la ida de la eliminatoria y ambos equipos llegan en dinámicas totalmente distintas: los de Simeone han ganado sus tres últimos partidos de liga mientras que el Tottenham ha perdido sus últimos cinco.
