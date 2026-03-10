Ir al contenido
Fútbol
Atlético ATM
Tottenham TOT
Movistar Liga de Campeones
En directo

Atlético de Madrid - Tottenham en directo | Los de Simeone quieren dejar encarrilada la eliminatoria en el Metropolitano

Los de Simeone quieren aprovechar y sacar un buen resultado contra los peores ‘Spurs’ en la Premier de los últimos años

Antoine Griezmann durante un entrenamiento previo al partido ante el Tottenham.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Mikel Muñoz
El Atlético de Madrid busca sacar un resultado positivo frente a su afición ante el Tottenham y dejar así la eliminatoria encarrilada. Los ingleses no pasan por su mejor momento: están a un punto de los puestos de descenso en la Premier League y han perdido sus últimos cinco partidos. Los de Simeone en cambio vienen de clasificarse a la final de la Copa del Rey a costa del Barça y de ganar su tres últimos partidos en LaLiga.

Publicaciones nuevas

¡Y el del Atlético!

Simeone apuesta por Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Le Normand, Cardoso, Llorente, Giuliano, Griezmann, Julián Alvarez y Lookman.

¡Ya conocemos el XI del Tottenham!

Los Spurs salen con: Kinsky, Danso, Richarlison, Tel, Gray, Romero, Pedro Porro, Spence, Sarr, Van de Ven y Kolo Muani.

¡Buenas noches y bienvenidos al partido de octavos de la Champions League entre Atlético y Tottenham!

Este encuentro es la ida de la eliminatoria y ambos equipos llegan en dinámicas totalmente distintas: los de Simeone han ganado sus tres últimos partidos de liga mientras que el Tottenham ha perdido sus últimos cinco.

