Los nuevos aranceles entran en vigor al 10% pese a que Trump aseguró que serían del 15%

Los nuevos aranceles estadounidenses ya están en vigor. Los gravámenes aprobados por el presidente Donald Trump para tratar de sobreponerse al revés del Tribunal Supremo entraron en funcionamiento pasados un minuto de la medianoche del día 24 de febrero. Los aranceles gravan las importaciones con una tasa del 10%, pese a que el mandatario republicano aseguró el pasado sábado por la mañana que sería del 15% en una rectificación que revela la improvisación de la Casa Blanca en este asunto.

Se establece una “imposición de un recargo temporal a las importaciones para abordar problemas fundamentales de pagos internacionales, emitida de conformidad con la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que impuso un arancel ad valorem adicional del 10% sobre los artículos importados de cada país por un período de 150 días, a menos que estén específicamente exentos", señala la orden publicada este lunes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La respuesta de la Casa Blanca a la sentencia del Supremo ha añadido incertidumbre y desconcierto a las relaciones comerciales de Estados Unidos con sus socios. El Tribunal Supremo dictó un fallo el pasado viernes en el que consideraba inconstitucionales los aranceles recíprocos aprobados por Trump el pasado 2 de abril porque el Ejecutivo invocó para aprobarlos la ley de poderes de emergencia (IEEPA) para saltarse el filtro del Congreso.

El inquilino del Despacho Oval reaccionó con furia. Insultó y descalificó a los magistrados del Tribunal Supremo que votaron contra los aranceles y anunció de inmediato que reconstruiría el muro arancelario con un nuevo gravamen del 10% invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite establecer gravámenes a la importación si hay “graves problemas de pagos internacionales”. Menos de 24 horas después, en un nuevo ejercicio de improvisación, rectificó y especificó a través de su red social Truth que los aranceles sería del 15%.

Este martes está previsto que Trump pronuncie su discurso sobre el estado de la Unión en el Capitolio. Y se espera que haga referencia a la situación arancelaria. Las empresas importadoras esperan claridad para saber con qué condiciones deben operar. Esperan que el mandatario dicte una nueva Orden Presidencial para aclarar la situación sobre el nivel de las tasas.

En cualquier caso, la incertidumbre permanecerá porque la sentencia del Supremo obliga a la Casa Blanca a someterse al filtro del Congreso. Los nuevos aranceles deben ser validados por la Cámara de Representantes y el Senado en un plazo de 150 días o decaerán. Ambas cámaras ya han rechazado los aranceles de Canadá. Los demócratas han advertido que no apoyaran la medida sobre todo teniendo en cuenta que recae en los hogares y empresas estadounidenses, como ha evidenciado un reciente informe de la Reserva Federal de Nueva York. Además, muchos legisladores republicanos se han manifestado en contra de los aranceles. Y otros empiezan a verlos con preocupación en pleno año electoral. Este otoño se celebran las elecciones de mitad de mandato y los congresistas están preocupados por el daño que la asequibilidad está causando entre sus electores.

La percepción de que los aranceles no podrán superar el control del Congreso alimenta las dudas sobre la principal política económica de Trump. Los principales socios comerciales, como Europa o China, están pidiendo claridad y piden renegociar los acuerdos.