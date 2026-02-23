El Parlamento Europeo suspende la aprobación del acuerdo comercial con EE UU tras el varapalo judicial a los aranceles de Trump

El Parlamento Europeo ha decidido este lunes posponer una votación clave sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, tras el varapalo que el pasado viernes dio el Tribunal Supremo estadounidense a la política arancelaria de Donald Trump. Una mayoría de grupos políticos han determinado que se necesita más “claridad y seguridad jurídica” para dar vía libre al pacto, firmado en Turnberry (Escocia) el pasado julio entre la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y Trump, que marcaba un 15% de aranceles para los productos europeos y una reducción incluso hasta el 0% para los productos estadounidenses. También incluía el compromiso de la UE de comprar energía a EE UU.

El Ejecutivo comunitario (que tiene las competencias comerciales del bloque de 27 países) gestionó este acuerdo para evitar la amenaza de entre un 20% y un 30% de aranceles con los que había amenazado Trump a Europa.

Trump respondió a la sentencia del Supremo con un arancel general del 15% para todos los países. Tras estos movimientos, el acuerdo entre EE UU y la UE ha quedado en el aire. No solo por las dudas de si Washington lo respetaría. La parte del pacto que marca la eliminación de los derechos de importación de la UE sobre productos estadounidenses debía pasar una votación clave en la Eurocámara este martes. Esa votación queda ahora suspendida hasta que se aclare la situación.

El domingo, la Comisión Europea exigió a la Administración Trump que cumpla el acuerdo y pidió “plena claridad” sobre la situación en la que quedan los aranceles tras el varapalo jurídico a Trump. El nuevo arancel del 15%, según Bruselas, se sumaría a otra tasa preexistente, la llamada MFN (siglas en inglés de Nación Más Favorecida); un gravamen aduanero estándar (con distintos porcentajes en función de los productos) que los países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) aplican a las importaciones de los Estados cuando no hay acuerdos comerciales bilaterales.

La suma de ambas tasas superaría el 15% de arancel acordado entre la Comisión y Washington el pasado verano. Pero, sobre todo, el nuevo arancel general, al ser igual para todos los países del mundo, eliminaría la teórica ventaja competitiva que daba a la UE aquel acuerdo comercial, dice Bruselas. Von der Leyen firmó en Escocia, en un campo de golf propiedad de Trump, este pacto tremendamente controvertido.