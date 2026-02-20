El varapalo a los aranceles de Trump siembra la incertidumbre en el comercio transatlántico

El presidente de EE UU, Donald Trump, durante la rueda de prensa tras el anuncio del Supremo sobre la ilegalidad de los aranceles este viernes.

La Comisión Europea insta a la “estabilidad” en las relaciones comerciales con Washington tras el fallo judicial que deja en el aire el acuerdo entre la UE y EE UU

La Unión Europea sopesa las consecuencias que puede tener para el bloque de 27 países y para su acuerdo comercial con EE UU el varapalo judicial a los aranceles impuestos por Donald Trump. El Ejecutivo comunitario, que gestiona la política comercial de la Unión, busca ahora claridad sobre los pasos que dará la Casa Blanca tras el golpe judicial a la política económica del presidente republicano e insta a avanzar para que no haya zozobra en los mercados. También si ese fallo —que dictamina que el mandatario estadounidense excedió sus poderes para imponer esos gravámenes que se han convertido en el sello de su segundo mandato— pone en cuestión el pacto alcanzado el pasado agosto entre Washington y Bruselas para imponer un arancel general del 15% a los productos europeos. De momento, puede dejar en el aire un pacto desequilibrado en favor de EE UU, que muchas voces calificaron de “humillante” para Europa.

“Las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad en la relación comercial”, ha dicho un portavoz comunitario este viernes tras el fallo del Tribunal Supremo de EE UU. “Seguimos abogando por aranceles bajos y trabajando para reducirlos”, ha añadido.

Bruselas es consciente de que Trump—que se arrogó poderes de emergencia para imponer aranceles— encontrará una manera de restablecer esas tasas, a través de otros medios o regulaciones; por ejemplo, alegando motivos de seguridad nacional. La UE teme que el presidente republicano, que ha tildado de “vergonzosa” la decisión judicial que define los aranceles como “ilegales”, inicie una nueva escalada de impuestos. Por el momento, el estadounidense ha anunciado un arancel global del 10%.

Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio internacional del Parlamento Europeo, ha alabado la sentencia judicial. “El fallo del Supremo estadounidense sobre los aranceles es una señal positiva para el Estado de derecho. Los jueces han demostrado que ni siquiera un presidente estadounidense actúa en un vacío legal. Se han establecido límites legales; la era de los aranceles ilimitados y arbitrarios podría estar llegando a su fin”, ha dicho en las redes sociales.

Bruselas y Washington llegaron a un acuerdo en verano para frenar la guerra comercial abierta de Trump. Un pacto firmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, que marcaba que la UE suspendería los aranceles a productos industriales de EE UU y favorecería la compra de bienes agrícolas, mientras que los productos europeos que se exportan hacia el país norteamericano tendrán un arancel general del 15%.

Además, según el acuerdo, la UE se comprometió a comprar productos energéticos ―gas natural licuado, petróleo y combustible nuclear― por valor de 750.000 millones de dólares (640.000 millones de euros) en tres años.

Tras la firma del pacto, muchas voces lo criticaron como profundamente desigual y demasiado beneficioso para Washington. La Comisión Europea se escudó entonces en que un arancel general de un 15% es mejor que el gravamen del 30% que amenazaba con imponer Trump. Pero la propia firma, en un campo de golf en Escocia propiedad del magnate republicano, y cómo vendió el estadounidense el acuerdo, ya fue un golpe para la UE. El presidente tampoco tenía mandato del Congreso para firmar ese pacto.

La de Washington y Bruselas es la relación comercial más intensa del mundo. Cada día, cruzan el Atlántico en un sentido o en otro productos por valor de 2.400 millones de euros, según datos de 2024. Ese año, fueron en total unos 870.000 millones de euros, con un déficit del lado estadounidense cercano a los 200.000 millones. La balanza, pese a todo, se nivela mucho cuando se añade el intercambio de servicios, unos 50.000 millones (según datos de 2023).

El acuerdo entre la UE y EE UU todavía necesita ser ratificado por el Parlamento Europeo y el Consejo. La Comisión de Comercio Internacional tiene previsto votar su posición sobre el pacto este martes, pero la decisión del Supremo estadounidense puede alterar esos planes. El eurodiputado Lange ha convocado una reunión sobre el acuerdo este lunes para “evaluar” el impacto del fallo judicial en la votación y en el acuerdo.

Algunas voces reclaman ya suspenderlo de manera preventiva hasta que se aclare cómo afectará al pacto la decisión judicial estadounidense y cuál será la reacción de Trump. “Estaba claro que los aranceles de Trump eran ilegales según el derecho internacional. Ahora tenemos la confirmación de que Trump tampoco debería haberlos impuesto según la legislación estadounidense”, ha recalcado la eurodiputada verde Anna Cavazzini, miembro de la Comisión de Comercio Internacional, que ha abogado por suspender el acuerdo hasta tener más claridad.