Estados Unidos creció un 2,2% durante el primer año de la ofensiva arancelaria de Trump

La economía estadounidense resiste los vaivenes políticos de Donald Trump. Creció un 2,2% durante el año pasado pese a la errática política arancelaria del inquilino del Despacho Oval, son cuatro décimas que el último año de Joe Biden en la Casa Blanca, según la Oficina de Análisis Estadístico. El desempeño de la primera economía mundial hubiera sido mejor sin el frenazo sufrido durante el cuarto trimestre del año, cuando apenas creció un 0,4% afectado por el cierre del Gobierno federal y un parón en el sector exterior.

La tasa de crecimiento de Estados Unidos está por debajo de lo esperado por los analistas. La actividad se ralentizó durante el último trimestre del año, cuando creció un 0,4%, lejos del meteórico avance del tercer trimestre cuando sumó un 1,1%. En tasa anualizada, el PIB avanzó un 1,4% entre octubre y diciembre, un rendimiento más pobre que el trimestre anterior, cuando sumó un 4,4% anualizado.

“El aumento del PIB real en el cuarto trimestre se debió al aumento del gasto de consumo y la inversión. Estas fluctuaciones se compensaron parcialmente con disminuciones del gasto público y las exportaciones. Las importaciones, que se consideran una sustracción en el cálculo del PIB, disminuyeron”, señala la Oficina Estadística, que depende del Departamento de Comercio.

El último trimestre estuvo afectado por la incapacidad de republicanos y demócratas en ponerse de acuerdo para aprobar el presupuesto gubernamental, lo que provocó el mayor bloqueo del gobierno federal de la historia. Durante 43 días cientos de agencias federales tuvieron que bajar la persiona por falta de recursos y centos de miles de funcionarios estuvieron sin cobrar, lo que a la postre lastró la economía.

El mandatario republicano no ha tardado en responsabilizar a los demócratas. Este viernes ha escrito a través de su red social, Truth: “El cierre gubernamental demócrata le costó a Estado Unidos al menos dos puntos de PIB. Por eso lo están haciendo, en formato mini, otra vez. ¡Sin cierres! Además, ¡BAJEN LAS TASAS DE INTERÉS! ¡Powell, con “demasiado tarde”, es el PEOR!“.

Sin embargo, no cita que su partido se negó a extender los subsidios para la asistencia y los seguros médicos que provocaron el bloqueo presupuestario. Trump también se refiere a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que decide sobre los tipos de interés. Durante su primer año de su segundo mandato, el inquilino de la Casa Blanca ha lanzado una cruel campaña de acoso contra Powell por que se ha resistido a rebajar los tipos de interés de forma más agresiva para abaratar los costes de financiación.

Powell y el resto de banqueros centrales de la Fed han considerado que aún existían riesgos inflacionistas y prefirieron ser prudentes antes de añadir más leña a una economía que ya tenía suficiente inercia.

La economía estadounidense estuvo muy influida el año pasado por la ofensiva arancelaria. La pasada primavera Trump cambio las reglas comerciales globales al imponer gravámenes indiscriminados a todo el planeta. Las empresas de medio mundo han estado lidiando para intentar adaptarse a las nuevas reglas, que en ocasiones, parecían impredecibles, por los continuos cambios dictados desde la Casa Blanca.

La actividad también refleja la agresiva política para recortar gasto público de la Casa Blanca. Nada más alcanzar el poder, Trump creó una Oficina de Eficiencia del Gasto (DOGE) y le entregó las riendas a su amigo Elon Musk, el multimillonario fundador de Tesla. Durante tres meses, antes de ser despedido, Musk trató de recortar el gasto en varias agencias federales de cooperación. El balance se dejó notar en las cifras de creación de empleo del año pasado, cuando se perdieron 250.000 puestos de trabajo en la Administración federal. La oficina estadística mostró que el empleo vivió en 2025 el peor año sin contar los periodos de recesión.

