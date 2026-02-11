Estados Unidos crea 130.000 empleos en enero y desborda las expectativas de los analistas

El mercado laboral repunta a principios de este año tras un magro desempeño en 2025 influido por los despidos de funcionarios y la reducción de mano de obra por las redadas de inmigrantes

El mercado laboral de Estados Unidos sumó 130.000 nuevos empleos durante el pasado enero, el mejor dato en 12 meses, según la estadística publicada este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales. La cifra mejora la expectativas de los analistas, que esperaban un dato mucho más débil (entre 45.000 y 60.000) debido a la oleada de despidos de las tecnológicas que buscan, por un lado, desbloquear recursos para poder mantener la alocada carrera de inversiones de la inteligencia artificial (IA) y, por otro, aprovechan los aumentos de productividad que proporciona esta tecnología para reducir costes.

La agencia federal presenta los datos corregidos de efectos estacionales, lo que hace más sorprendente el dato de enero si se compara con los 48.000 puestos de trabajo creados durante el pasado diciembre.

“El aumento del empleo se produjo en la atención sanitaria, la asistencia social y la construcción, mientras que el Gobierno federal y las actividades financieras perdieron empleos”, señala en una nota la agencia federal.

La buena salud mostrada por el mercado laboral resta presión a la Reserva Federal para ahondar en la rebaja de tipos porque despeja las dudas sobre la ralentización de final del año pasado. Los registros del último trimestre de 2025 evidenciaron una moderación en el ritmo de creación de empleo debido a los miles de despidos de trabajadores federales por parte de la Administración de Donald Trump, aprovechando el cierre presupuestario del Gobierno del pasado octubre.

Las políticas migratorias de la Casa Blanca, con redadas indiscriminadas de inmigrantes y deportaciones masivas, y endurecimiento de visados de trabajo, también han reducido la mano de obra y llevaron al mercado de trabajo de Estados Unidos a una inusual paradoja: sin contrataciones, pero tampoco despidos.

Una vez salvado aquel obstáculo, las empresas han vuelto a acelerar la contratación, sobre todo destacan dos sectores, el de la salud y la construcción. “El sector sanitario añadió 82.000 puestos de trabajo en enero, con avances en los servicios de atención sanitaria ambulatoria (+50.000), hospitales (+18.000) y centros de enfermería y atención residencial (+13.000). El crecimiento en la atención sanitaria promedió 33.000 por mes en 2025″.

Por su parte, la construcción sumó 33.000 empleos en enero, lo que refleja un aumento del empleo en contratistas de oficios especializados no residenciales (+25.000). El empleo en este sector se mantuvo esencialmente sin cambios durante 2025.

La estadística también recalcula los datos de los meses anteriores. La revisión empeora la estadística de creación de empleo de noviembre y diciembre: resta 17.000 empleos a la cifra del último suspiro del año pasado, lo que corrobora el frenazo laboral de 2025.

La tasa de desempleo, por su parte, desciende una décima hasta el 4,3% confirmando la moderación esperada por los analistas, lo que llena de razones a la Fed para tomarse con calma las decisiones sobre tipos de interés.

“Tanto la tasa de desempleo, situada en el 4,3%, como el número de desempleados, situado en 7,4 millones, cambiaron poco en enero. Estas medidas son más altas que las del año anterior, cuando la tasa de desempleo fue del 4,0% y el número de desempleados fue de 6,9 ​​millones”, subraya el Gobierno federal.

Los analistas empiezan a poner el foco en los trabajadores que se desenganchan del mercado laboral. “El número de desempleados de larga duración (aquellos que estuvieron sin trabajo durante 27 semanas o más) varió poco en enero en 1,8 millones, pero aumentó en 386.000 respecto al año anterior. Los desempleados de larga duración representaron el 25% de todos los desempleados en enero”, sostiene la agencia.

Por último, la oficina estadística laboral revisó a la baja la creación de empleo del año pasado de 584.000 previsto inicialmente a 181.000 tras el nuevo cálculo. La rebaja empeora el comportamiento que tuvo el mercado laboral en 2005, el peor año en lo que va de siglo para el empleo, sin contar el año de la covid y la gran recesión de 2008.

Se trata de la primera remesa estadística del nuevo comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales, Brett Matsumoto, nombrado el pasado 31 de enero para ocupar un cargo vacante desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidiera durante el pasado verano a la anterior responsable de la agencia, Erika McEntarfer, acusándola, sin pruebas, de publicar “cifras falsas”. En una publicación en su red social, Truth, publicó hace un par de semanas: “Confío en que Brett cuenta con la experiencia necesaria para resolver RÁPIDAMENTE el largo historial de problemas en la BLS en nombre del pueblo estadounidense”.

Los primeros meses de Trump en la Casa Blanca, durante su segundo mandato, fueron inestables para la economía. Aprobó los aranceles y cedió a Elon Musk las riendas del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que recortó miles de puestos de trabajo y suprimió decenas de agencias federales. El resultado fue un frenazo económico durante los dos primeros trimestres y una contracción de la creación de empleo. Esta circunstancia llevó a Trump a despedir a Erika McEntarfer.

Matsumoto es un hombre de confianza de Trump. Hasta ahora trabajaba en la Casa Blanca, como dentro del grupo de asesores económicos del presidente. “Por muchos años, la Oficina de Estadísticas Laborales fue administrada por gente DÉBIL y ESTÚPIDA”, escribió Trump en su red social hace dos semanas.