Los expertos creen que la respuesta de Trump al fallo del Supremo sobre los aranceles generará más incertidumbre

¿Cuál es el verdadero Día de la Liberación? ¿El 2 de abril cuando Donald Trump aprobó los aranceles recíprocos o el viernes 20 de febrero que los anuló el Tribunal Supremo? El problema de abusar de la grandilocuencia o la exageración es que la realidad acaba poniendo todo en su sitio. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado en varias ocasiones que los aranceles son una cuestión “de vida o muerte”. Pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos no llega a tanto. En una sentencia dictada este viernes ha anulado los aranceles porque considera que el presidente no puede basarse en una ley para emergencias de 1977 (IEEPA, en sus siglas en inglés) para saltarse el control del Congreso con el fin de aprobar los gravámenes comerciales.

“Con el fallo, la Corte Suprema “le dijo al presidente que el pilar central de su agenda económica internacional era inconstitucional”, señala Josh Lipsky, presidente de Economía Internacional en el Atlantic Council.

La decisión del Supremo ha caído como un jarro de agua fría en la Casa Blanca. El viernes por la mañana a primera hora, el mandatario estadounidense mantenía una reunión con gobernadores de su partido cuando un asistente se le acercó con un papel. “Entonces, eso es que hemos perdido”, dijo Trump cariacontecido. El presidente furioso acortó la reunión e improvisó una reunión de urgencia con sus asesores más próximos en el Despacho Oval. Allí plantearon los pasos a seguir para evitar que el principal eje de su política económica, el que le permite rebajar los impuestos a las empresas y aumentar el gasto militar y contra la inmigración haga aguas. Así que tres horas más tarde de que el Alto Tribunal dictara su opinión, Trump anunció que establecerá un arancel universal del 10% bajo el amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero la medida deberá aprobarla el Congreso en el plazo de cinco meses.

Douglas Irwin, profesor de Economía John French en el Dartmouth College, señala que la sentencia del Tribunal ha evitado que una persona pueda dictar políticas sin la aprobación del Congreso. “El fallo del tribunal evitó ese desastroso resultado. Significa que los aranceles del Día de la Liberación son cosa del pasado”. Irwin, precisa a través de un artículo en The Economist, que al presidente aún le quedan algunas salidas.

La Casa Blanca ya ha encontrado varios resquicios legales para mantener los aranceles, aunque con menos alcance y más control del Congreso. El Laboratorio Presupuestario de la Universidad de Yale ha realizado cálculos sobre cómo quedarán los araceles tras la decision del Alto Tribunal. “Sin las tarifas de la IEEPA, los consumidores se enfrentarían a una tarifa arancelaria efectiva promedio general del 9,1%, que sigue siendo la más alta desde 1946, excluyendo el año 2025″. Antes del fallo del Supremo la tasa comercial promedio ascendía al 16,9%, la más elevada desde principios de los años 30 del siglo pasado. Los investigadores de Yale calculan que con el último anuncio de Trump de reestablecer unos gravámenes comerciales el tipo promedio de aranceles ascenderá al 15,4%. Todos estos vaivenes generan incertidumbre y caos entre las empresas que tienen que lidiar con cambios continuos de las tarifas en los últimos meses sin que haya un mapa claro de cómo han quedado tras tantas negociaciones y revisiones.

Donald Trump anuncia los nuevos aranceles, el 2 de abrol de 2025, en Washington. Mark Schiefelbein (AP)

“El muro arancelario estadounidense, que puede modificarse, y se modifica, a voluntad, ha sido gran parte del problema en las relaciones internacionales actuales, no la solución”, explica Alan Wolf, analista del Peterson Institue for Internacional Economics (PIIE). “Lo más probable es que el arancel generalizado impuesto por el presidente Trump, basándose en su propia interpretación de su autoridad comercial, no pueda restablecerse. Y, si Estados Unidos intenta reconstruir su muro arancelario, dañará en cierta medida la economía mundial, pero sobre todo la estadounidense”, advierte este experto.

Los expertos ponen de ejemplo a Europa, que ha acelerado para firmar el acuerdo con Mercosur, tras años de indecisión, y con India, en busca de nuevos mercados y suministros. Además, está estrechando relaciones comerciales con China como consecuencia de la visión internacional de Trump y su agresiva política arancelaria, que está reconfigurando los bloques comerciales y las cadenas de suministro globales.

Las dudas no están solo en la respuesta interna al fallo, si no en cómo reaccionan los socios comerciales a los que Trump impuso unilateralmente los gravámenes comerciales. “Fuera de Estados Unidos, tanto aliados como adversarios están reorganizando sus relaciones comerciales alejándose de Estados Unidos. China registró un superávit comercial global de 1.200 millones de dólares estadounidenses en 2025, el más alto registrado por cualquier país, lo que pone de manifiesto cómo las empresas chinas han redirigido con éxito sus exportaciones a otros mercados. Mientras tanto, la UE redobla esfuerzos en los acuerdos de libre comercio, especialmente con las economías de India y Mercosur”, detalla Agathe Demarais, investigadora senior del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

Trump ha abusado de los aranceles no como arma comercial, sino como instrumento para amedrentar a sus socios y convencerles de que hagan lo que él quiere. “Exigir al presidente que invoque estas leyes (para restablecer el arancel) reducirá la credibilidad de sus amenazas arancelarias improvisadas. Estas amenazas dificultan la aplicación de los aranceles, pero la amenaza sigue siendo real”, incide Irwin.

Lipsky, por su parte, incide en que “el impacto financiero inmediato será confuso a medida que las cuestiones relacionadas con los reembolsos arancelarios se resuelvan en tribunales inferiores y la administración Trump recurra a otras autoridades arancelarias”.

Kurt Campbell, experto del Asia Group, considera que “la decisión del Supremo sobre los aranceles es histórica porque se refiere a la legalidad de la administración Trump de utilizar varios argucias legales para implementar su visión económica, apoyándose fuertemente tanto en sanciones como en aranceles”.

Campbell explica que la decisión se produce “en un momento en que el presidente busca afrontar las elecciones de mitad de mandato con la cabeza llena de energía”. Sin embargo, dice, la decisión deja muchas preguntas abiertas. “Para las empresas, sigue habiendo una considerable incertidumbre, no solo sobre cómo se interpretará esta sentencia, sino también sobre qué hará la administración para intentar contrarrestarla”.

Daniel Mullaney, ex representante comercial adjunto de Estados Unidos, cree que la afirmación de la autoridad del poder legislativo sobre los aranceles con la sentencia del Supremo “puede desencadenar un Congreso más asertivo, que ya ha mostrado una impaciencia creciente, pero cautelosa” con el uso de aranceles unilaterales por parte de la administración Trump. Mullaney reflexiona sobre el alcance político. “Emitir la decisión sólo días antes de que los nueve miembros de la Corte Suprema se sienten frente al presidente en el discurso sobre el Estado de la Unión fue una decisión audaz, quizás destinada a señalar la independencia de la corte”, agrega.

Bolsa de Nueva York durante el anuncio de Trump, este viernes. SARAH YENESEL (EFE)

Aun así, la importancia de este juicio es otro paso para romper la aparente invencibilidad del presidente Trump. Hemos visto una serie de acciones internas, incluyendo la retirada de Inmigración y Control de Aduanas de Minneapolis, varios republicanos separándose de la Casa Blanca por legislación interna y ahora el Tribunal Supremo vaciando básicamente el punto más importante sobre la visión económica del presidente Trump. El Congreso ya ha manifestado su incomodidad con las políticas arancelarias. Si acaso, creo que los actores clave en el Capitolio, tanto algunos republicanos como todo el Partido Demócrata, reafirmarán esta decisión, y será difícil aprobar cualquier legislación que de alguna manera reconstituya estas autoridades.

Lipsky quiere dejar claro que el fallo “no pone fin a los aranceles de Trump. Simplemente abre un nuevo capítulo”. Y vaticina: “Ahora habrá más incertidumbre, más volatilidad para las empresas y acuerdos comerciales más complejos para los países”.

Una de las grandes incógnitas es que pasará con la devoluciones de los aranceles cobrados indebidamente durante estos meses. Cientos de empresas se han aliado para reclamar a la Administración Trump el reintegro de unas cantidades que podrian alcanzar los 175.000 millones de dólares. “Las empresas tienen un deber fiduciario con sus accionistas, lo que significa que deben demandar para obtener reembolsos, incluso si eso les expone a la ira de la administración”, observa Lipsky. “Pero la unión hace la fuerza, así que prepárense para que esas demandas se agraven en las próximas semanas”.

Irwin recuerda que detrás de todo está la actitud del Congreso de Estados Unidos que empezó a delegar poderes al presidente hace mucho tiempo, “asumiendo que este se centraría en el interés nacional y, por lo tanto, contrarrestaría el proteccionismo inherente que surge de la legislatura, donde predominan los intereses locales. El presidente sería el actor maduro y sabio que tomaría en cuenta no solo los intereses de las empresas nacionales que compiten contra las importaciones, por los que el Congreso estaba desproporcionadamente preocupado, sino también los intereses de los consumidores y exportadores, cuyo destino el Congreso siempre descuidó cuando estaba a cargo de la política comercial. Esta suposición ha demostrado ser falsa”.