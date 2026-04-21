Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Las conversaciones de paz siguen en el aire, a horas de que acabe el alto el fuego
Pezeshkián acusa a EE UU de emitir “señales contradictorias” | Vance viajará este martes a Pakistán para retomar las negociaciones
Estados Unidos ha mostrado su confianza en que las conversaciones de paz con Irán seguirían adelante en Pakistán. La delegación estadounidense mantiene sus planes de viajar a Islamabad este martes con el vicepresidente, J. D. Vance, a la cabeza. Por su parte, un alto funcionario iraní ha afirmado que Teherán está considerando “unirse”, aunque se mantienen los obstáculos e incertidumbre significativos. Todo esto a horas de que venza el alto el fuego de dos semanas que Trump anunció el 8 de abril. El presidente de Irán, Masud Pezeshkián, ha acusado al Gobierno de EE UU de emitir “señales poco constructivas y contradictorias” con respecto a las negociaciones. “Los iraníes no se someten a la fuerza”, ha escrito en la red social X. Una fuente pakistaní involucrada en las conversaciones ha declarado que hay impulso para que estas se reanuden el miércoles. “Las cosas están avanzando y las conversaciones están encaminadas para mañana”, ha dicho la fuente bajo condición de anonimato.
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Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes de madrugada en una entrevista que Irán se sentará en la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, o Teherán “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”, a unas horas de que el alto el fuego llegue a su fin.
Durante una breve entrevista telefónica en el programa de radio The John's Frederciks Show, Trump ha insistido en ver a sus homólogos iraníes en una nueva ronda de conversaciones en Islamabad, al tiempo que ha amenazado a la República Islámica con unas posibles consecuencias que no ha querido aclarar. No obstante, hasta ahora, las autoridades iraníes únicamente han manifestado no haber tomado una decisión al respecto. “Van a tener que negociar, y si no lo hacen, se van a enfrentar a problemas nunca antes vistos”, ha señalado.
El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado optimista conque se llegue a un acuerdo “justo” con ellos y que se pueda iniciar la reconstrucción “sin armas nucleares”. Sobre el inicio del conflicto, Trump ha vuelto a justificar la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, alegando que “no tenían otra opción” y que era algo “necesario”. “Hemos hecho un gran trabajo y lo cerraremos. Todos estarán contentos”, ha asegurado. (EP)
El bloqueo iraní del estrecho de Ormuz ha supuesto un duro golpe a la economía mundial, agravado por el bloqueo al bloqueo impuesto por Estados Unidos. El anuncio de Teherán de reabrir el estrecho, para al día siguiente declarar de nuevo su cierre y el abordaje estadounidense a un carguero de bandera iraní este domingo han añadido confusión y tensión a la situación.
Trump asegura que desenterrar los restos nucleares que quedan en Irán será un proceso "largo y arduo"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la operación Martillo de Medianoche -los ataques lanzados por Washington junto a Israel contra Irán en junio de 2025- supuso la “destrucción total y absoluta” de las instalaciones de “polvo nuclear” de Irán, término que emplea para referirse a las reservas de uranio altamente enriquecido, defendiendo seguidamente que “desenterrarlo” será un proceso “largo y difícil”.
“La Operación Martillo de medianoche supuso la destrucción total y absoluta de las instalaciones de ‘polvo nuclear’ en Irán. Por lo tanto, desenterrarlo será un proceso largo y difícil”, ha defendido el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en su red social. Las palabras del magnate republicano llegan días después de haber reiterado que el pacto para poner fin a la ofensiva sorpresa lanzada junto a Israel y contra Teherán, el pasado 28 de febrero, implicaría que Estados Unidos se haga con el material nuclear iraní, una idea que desde Teherán rechazan de forma tajante.
A ello cabe sumarle que será este miércoles cuando el alto el fuego anunciado por ambos (Washington y Teherán) concluya, en medio de la incertidumbre sobre una nueva ronda de conversaciones a la que las autoridades iraníes aún no han confirmado el envío de una delegación. (EP)
El tráfico en el estrecho de Ormuz continúa interrumpido tras la interceptación el domingo por parte de la Armada estadounidense de un buque con bandera iraní en una operación que añadió tensión a esas disputadas aguas, en vísperas de que expire el frágil alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. Solo cinco buques cruzaron este lunes ese cuello de botella por el que transita una quinta parte del comercio global de hidrocarburos, según datos recogidos por la medidora Kpler; el sábado, fueron 24 los barcos que pasaron alentados por el anuncio de la disposición de Teherán de levantar el bloqueo que de facto lleva semanas imponiendo en Ormuz.
Las conversaciones de paz siguen en el aire, a horas de que acabe el alto el fuego
Estados Unidos ha mostrado su confianza en que las conversaciones de paz con Irán seguirían adelante en Pakistán y un alto funcionario iraní ha afirmado que Teherán está considerando “unirse”, aunque se mantienen los obstáculos e incertidumbre significativos “a medida que se acercaba el fin de un alto el fuego”.
Una fuente pakistaní involucrada en las conversaciones ha declarado que hay impulso para que las conversaciones se reanuden el miércoles y que Trump podría asistir en persona o virtualmente si se firmara un acuerdo. “Las cosas están avanzando y las conversaciones están encaminadas para mañana”, ha dicho la fuente bajo condición de anonimato. (Reuters)
Buenos días. El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchi, ha afirmado en una conversación con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que los actos “ilegales” de EE UU, así como sus actitudes contradictorias, son “incompatibles” con la diplomacia, según medios de comunicación iraníes. Araqchi ha apuntado además que Teherán vigilará el comportamiento de EE UU y decidirá en consecuencia para proteger su seguridad nacional y sus intereses.
El tráfico en el estrecho de Ormuz continúa interrumpido tras la interceptación el domingo por parte de la Armada estadounidense de un buque con bandera iraní en una operación que añadió tensión a esas disputadas aguas, en vísperas de que expire el frágil alto el fuego acordado entre Washington y Teherán. Solo cinco buques cruzaron este lunes ese cuello de botella por el que transita una quinta parte del comercio global de hidrocarburos, según datos recogidos por la medidora Kpler; el sábado, fueron 24 los barcos que pasaron alentados por el anuncio de la disposición de Teherán de levantar el bloqueo que de facto lleva semanas imponiendo en Ormuz.
La delegación estadounidense mantiene sus planes de viajar a Islamabad (Pakistán), como anunció Trump que haría, para una segunda ronda de conversaciones con el régimen iraní. La primera terminó sin acuerdo. Tras una serie de mensajes contradictorios, pareció claro que el vicepresidente, J. D. Vance, que lideró a los negociadores en el primer contacto, viajará este martes a la capital paquistaní.
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