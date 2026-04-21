Última hora de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Las conversaciones de paz siguen en el aire, a horas de que acabe el alto el fuego

Trump asegura que Irán negociará en Pakistán o "se enfrentará a problemas nunca antes vistos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes de madrugada en una entrevista que Irán se sentará en la mesa de negociaciones prevista para este martes en la capital de Pakistán, Islamabad, o Teherán “se enfrentará a problemas nunca antes vistos”, a unas horas de que el alto el fuego llegue a su fin.

Durante una breve entrevista telefónica en el programa de radio The John's Frederciks Show, Trump ha insistido en ver a sus homólogos iraníes en una nueva ronda de conversaciones en Islamabad, al tiempo que ha amenazado a la República Islámica con unas posibles consecuencias que no ha querido aclarar. No obstante, hasta ahora, las autoridades iraníes únicamente han manifestado no haber tomado una decisión al respecto. “Van a tener que negociar, y si no lo hacen, se van a enfrentar a problemas nunca antes vistos”, ha señalado.

El inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado optimista conque se llegue a un acuerdo “justo” con ellos y que se pueda iniciar la reconstrucción “sin armas nucleares”. Sobre el inicio del conflicto, Trump ha vuelto a justificar la ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Irán, alegando que “no tenían otra opción” y que era algo “necesario”. “Hemos hecho un gran trabajo y lo cerraremos. Todos estarán contentos”, ha asegurado. (EP)