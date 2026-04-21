Las aerolíneas ven asegurado el suministro de fuel en España, pero podrían sufrir por la escasez en otros países

“El suministro de queroseno de aviación está garantizado en España. Pero si otros países tienen problemas sí podría afectar a nuestro mercado”. La afirmación parte del presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, quien ha desgranado esta mañana en Madrid la previsión de tráfico aéreo para esta temporada de verano en España, que abarca desde primeros de este mes de abril hasta finales de octubre. Las compañías aéreas han presupuestado una temporada alta con crecimiento en la oferta de capacidad, con 258,8 millones de asientos programados en vuelos hacia o desde España, lo que supone un 5,7% de incremento frente a la temporada de verano de 2025.

Gándara se ha referido ante los medios a “un entorno más incierto que nunca, con novedades cada minuto que tienen impacto en la aviación, el turismo, el coste de la vida y la economía en general”. El precio del combustible de aviación se ha duplicado desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo motivado por el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. El presidente de ALA ha señalado que la tensión sobre los costes (un tercio de los costes operativos de las aerolíneas se deben al combustible) podría trasladarse al precio de los billetes, pero ello dependerá de la evolución de una demanda que también se ve impactada por la mayor inflación. Javier Gándara no prevé grandes volúmenes de vuelos cancelados en España por el conflicto a la vista de que solo un 1,5% de los vuelos están relacionados con destinos o sobrevuelos en Oriente Próximo.

En lo que va de año, el incremento de tráfico ya es del 3,2%, lo que invita a pensar en un buen verano en cuanto a la demanda. Desde ALA se ha remarcado que España, visto por el turismo como un destino seguro, puede capturar tráfico de mercados más cercanos al área en guerra, como el turco, griego o el chipriota.

(Artículo en elaboración. Habrá ampliación)