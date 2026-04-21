Protestas a las puertas de la Asamblea de Extremadura por el acuerdo entre el PP y Vox para investir a María Guardiola

La presidenta en funciones de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, se somete este martes a una nueva sesión de investidura, después de que la primera no saliese adelante y tras el pacto alcanzado con Vox la pasada semana. Se prevé que María Guardiola presente su programa de gobierno esta tarde. Antes del inicio del Pleno, la candidata popular se encontrará con una protesta organizada por la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex) a las puertas de la Asamblea para mostrar su rechazo al acuerdo de gobierno del PP con la ultraderecha para formar el nuevo Ejecutivo autonómico.

La presidenta de la coordinadora, Lidia Rodríguez, ha criticado que se esté “negociando con los derechos humanos” y dejando al margen a organizaciones con más de 30 años de trabajo en la región. Denuncia además que el acuerdo pone en riesgo avances como la ley de cooperación aprobada en 2023 y alerta sobre posibles recortes o retirada de subvenciones a ONG, lo que podría afectar directamente a la prestación de servicios sociales que actualmente desarrollan estas entidades.

Rodríguez también ha rechazado los discursos que vinculan inmigración con problemas como las listas de espera sanitarias, calificándolos de bulos que fomentan el odio y la desinformación. En este contexto, la concentración busca visibilizar la defensa de los derechos humanos y reunir tanto al tejido asociativo como a la ciudadanía ante la incertidumbre generada por el nuevo escenario político.

A las 17.30 comienza el pleno de investidura de María Guardiola con un discurso en el que la candidata popular podrá desgranar, sin límite de tiempo, su programa de gobierno. El miércoles tendrán lugar las intervenciones del resto de grupos parlamentarios, que contarán con 30 minutos, y la votación, que será por llamamiento y de la que saldrá investida María Guardiola con el apoyo del PP y Vox.