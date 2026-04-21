Vox promete llevar a Andalucía la “prioridad nacional” acordada con el PP en Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado este martes en Córdoba que pretende implementar en Aragón, Castilla y León y en Andalucía, donde habrá elecciones el próximo 17 de mayo, las medidas acordadas con el PP en Extremadura. “Afrontamos esta campaña electoral para traer el sentido común que ya hemos materializado en un acuerdo en Extremadura”, ha dicho antes de añadir que ese “sentido común” es “poner a los españoles los primeros en la cola, facilitar el acceso a la vivienda y a las ayudas sociales”. Garriga ha estado en Córdoba en una reunión con miembros de su partido para coordinar la campaña electoral, que comienza el 1 de mayo.

Garriga ha estado acompañado del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que ha denunciado que el actual presidente, Juan Manuel Moreno, “no quiere poner a los andaluces en primer lugar”. Y en este aspecto ha insistido el secretario general del partido de Santiago Abascal, que ha apuntado que su formación busca “hacer que Andalucía sea la frontera sur de Europa y no la puerta de entrada al continente” para seguidamente ligar la inmigración con las listas de espera, las dificultades en el acceso a la vivienda y la inseguridad.

La “prioridad nacional” que han acordado el PP y Vox en Extremadura ha sido objeto de choque con la dirección nacional de los populares, que también estuvieron en la mesa de negociaciones para investir a María Guardiola. El secretario general del PP, Miguel Tellado, quiso matizar este lunes ese punto del acuerdo extremeño: “No hay ningún extranjero que sea discriminado. En esos términos hay que entenderlo”, defendió antes de señalar que la prioridad nacional “no es un criterio eliminatorio, sino una cuestión más a la hora de conceder ayudas” y que “es razonable que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” para acceder a servicios públicos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también criticó el pacto al advertir de que este aspecto del acuerdo “no es legal ni se ajusta a derecho”.

“Nos sorprende mucho que lo cuestione [el acuerdo] la señora Ayuso y lo cuestione el señor Feijóo, cuando yo estoy convencido de que el 100% de los españoles lo que quieren es que los que vayan primeros en la cola sean los españoles”, ha respondido este martes Ignacio Garriga. “Lo que hemos acordado es absolutamente legal, no es excluyente, y vamos a seguir defendiendo a los españoles por encima del resto”, ha añadido antes de explicar que cuando Vox asuma competencias en Extremadura, se verá que “lo que muchos decían que no se podía hacer, Vox lo va a implementar en Extremadura, y aspiramos a hacerlo en Aragón, en Castilla y León y en Andalucía”.

Respecto al acuerdo con el PP en Aragón, el secretario general de Vox ha dicho que “aún quedan muchas conversaciones y papeles que cruzar”, pero que el acuerdo de Extremadura “será la base” del que puedan alcanzar con Jorge Azcón, a quien ha agradecido la buena disposición en las conversaciones.