Vox fuerza al PP a votar en el Congreso la “prioridad nacional” en las ayudas frente a los inmigrantes

Las cesiones retóricas del PP a Vox en los territorios para desbloquear las investiduras autonómicas escalan hasta el nivel estatal. La formación de Santiago Abascal ha conseguido arrastrar ya al Partido Popular a su discurso ultra en materia migratoria con el pacto de Gobierno en Extremadura. Pero ahora quiere más. Y, por lo pronto, ha provocado que el grupo de Alberto Núñez Feijóo se pronuncie este miércoles en el Congreso sobre el principio de “prioridad nacional”, incorporado al acuerdo para investir a la baronesa María Guardiola y según el cual los españoles tienen preeminencia sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y servicios públicos, se debatirá en el pleno de la Cámara baja de esta semana a iniciativa de la ultraderecha. El texto de Vox llega al hemiciclo justo después de que Génova haya intentado rebajar el alcance de la medida de la alianza extremeña, especificando que la letra pequeña del documento sellado en Mérida habla de “arraigo” a la comunidad, aunque también se aluda a “prioridad nacional” de manera genérica. Pese a todo y aun con esas reservas, el PP vuelve a transigir: asume el término como propio en la Cámara baja y lo defiende a través de una enmienda redactada por sus propios diputados, que proponen modificar la moción de los ultras manteniendo la “prioridad nacional”, pero incorporando el “arraigo” como requisito.

La moción que Vox ha introducido en el orden del día del pleno del Congreso ha de debatirse y votarse este miércoles, con un texto consagra que la “prioridad nacional” como espíritu que ha de vertebrar el Estado del bienestar en España. La extrema derecha fuerza así al partido de Alberto Núñez Feijóo a pronunciarse sobre el asunto y darle vuelo más allá de los pactos autonómicos. Las mociones son meros debates que no tienen un efecto normativo, es solo una declaración de intenciones. Eso sí, el PP asume el término como propio y lo defiende en otro documento redactado para cambiar la moción de los ultras, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que, entre otras cosas, evite que los socios se pronuncien por separado en el Congreso en una sesión que se celebra en paralelo al debate de investidura de Guardiola, este martes y miércoles, en la Asamblea de Extremadura en Mérida.

Horas antes de que el texto sea discutido en el hemiciclo, el grupo popular ha difundido la enmienda con la que pretenden modificar la moción, aunque manteniendo la “prioridad nacional” en los mismos términos que el acuerdo extremeño. “Promover el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirándose en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio“, señala la enmienda propuesta por el PP. Esa es la formulación que se utilizó en Extremadura y que, según los populares, no discrimina a los inmigrantes porque al hablar de arraigo también afecta a otros españoles llegados a Extremadura desde fuera. Pero, en cualquier caso, asumen la dialéctica de Vox con el conceto de ”prioridad nacional".

Otra de las modificaciones que introduce el PP es la siguiente: ”Exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital". Ese apartado también viene como tal en el texto extremeño. Según la explicación del PP, aquí no se habla en concreto de sanidad, pero con esa redacción dejan campo abierto para todo tipo de interpretaciones. De hecho, la dirección nacional del Partido Popular reconoció ya hace semanas a este periódico que Feijóo pretende volver al modelo en el que se asiste a los inmigrantes indocumentados solo a través de las urgencias, sin que se les permita tener acceso a los médicos de familia o especialistas, algo que “lo que hace es tensionar aún más un sistema sanitario que ya está al límite”, defienden en la cúpula del líder del PP.

Es decir, el PP sí rechaza la sanidad universal pública y gratuita para los extranjeros en situación irregular que ha sido restaurada por el Gobierno de Pedro Sánchez por real decreto hace solo unos días. “Hay que atender a quien lo necesite, pero no generar derechos a personas que son irregulares en nuestro país”, señalan fuentes de Génova. “Una cosa es la atención ante una urgencia o emergencia de un ciudadano que está en España, y otra cosa es otorgarle un derecho a una persona que está irregularmente en nuestro país”, afirmó Feijóo en una entrevista en Servimedia publicada en Semana Santa. “La situación irregular no puede generar derechos, cuestión distinta es una urgencia o una emergencia, pero dar un derecho como a cualquier persona que está contribuyendo y que está aportando… ¿Dónde está la justicia y la igualdad de los ciudadanos en las condiciones exigidas?”, añadió Feijóo.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha explicado en los pasillos del Congreso por qué han presentado una enmienda. “Nosotros hemos presentado una enmienda porque queremos que refleje el espíritu de ese pacto al que hemos llegado en Extremadura”, ha indicado la parlamentaria. “El texto de Vox no lleva literalmente a la propuesta de Extremadura y nosotros queríamos reflejar claramente el acuerdo al que hemos llegado (...) Cuando nosotros hablamos de prioridad nacional estamos hablando del arraigo, algo que, por cierto, ya hacen la mayoría de los ayuntamientos de este país en muchas de las ayudas y de prestaciones que ofrecen. Y es lógico y normal que tú priorices a las personas que tienen arraigo en el territorio”, ha añadido Muñoz.