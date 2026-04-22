El PP y Vox alcanzan un pacto de gobierno en Aragón para investir al popular Jorge Azcón

El Partido Popular y Vox han alcanzado un pacto de gobierno en Aragón, según confirman fuentes conocedoras de las conversaciones. El candidato del PP, Jorge Azcón, será investido por segunda vez con el apoyo de la formación de extrema derecha en los próximos días. El acuerdo será desgranado a las 17.30 en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, por el propio Azcón y por el líder de Vox aragonés, Alejandro Nolasco. El texto sellado entre ambas formaciones sigue la línea ideológica del documento rubricado hace apenas unos días por los mismos partidos en Extremadura e incorpora el principio de “prioridad nacional”, al margen de las medidas adoptadas en torno a las particularidades de cada territorio.

El entendimiento definitivo entre PP y Vox en Aragón llega justo después de que Génova haya rechazado la moción de Vox sobre el principio de “prioridad nacional” en el Congreso. Y dos meses y medio después de la celebración de las elecciones autonómicas, el pasado 8 de febrero, en las que los populares lograron una victoria por mayoría simple de 26 escaños —dos diputados menos que en 2023—, mientras los ultras doblaron su resultado escalando hasta los 14 asientos —7 más que en 2023—.

El Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón en Zaragoza, está este miércoles ocupado por operarios y trabajadores que ultiman los preparativos de la celebración institucional del día grande de la comunidad, San Jorge. En Aragón, donde llevaban días con el pacto muy avanzado, han tenido lugar varias reuniones entre ambos partidos, pero el acuerdo no se ha materializado hasta este miércoles, la jornada anterior a la gran festividad aragonesa. En la negociación han participado, además de los dirigentes territoriales de cada partido, los representantes de la dirección nacional del PP: Miguel Tellado, secretario general, y Marta Varela, jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo. Y de la ejecutiva de Vox. Apenas faltaba ya que se consumara el acuerdo en Extremadura para que el texto aragonés terminase por cerrarse como otra ficha más del dominó electoral. Y justo se ha anunciado apenas un par de horas después de que la baronesa extremeña, María Guardiola, sea investida en Mérida.

“Mas fuerza”

“Aquí tenemos más fuerza que en Extremadura, aquí el resultado era mejor, por lo tanto, nuestra posición aquí es de más fuerza”, avanzó Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, ya el lunes. “Tenemos más fuerza porque tenemos más porcentaje de voto. Nuestro peso tiene que ser proporcional a lo que hemos sacado”, añadió Nolasco en alusión al 17,88% de los votos logrados en las urnas aragonesas. En Extremadura, el tanto por ciento se quedó en el 16,9% y el PP aumentó un escaño en lugar de perder dos, como en Aragón.

Los negociadores territoriales de PP y Vox han intensificado las reuniones en las últimas jornadas para rubricar hoy el documento. “En los últimos días se ha avanzado mucho”, había apuntado la dirigente popular Mar Vaquero, vicepresidenta en funciones y negociadora del pacto, en una comparecencia de prensa a mediodía de este miércoles, en la que ha anunciado la aprobación de un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización masiva de inmigrantes de La Moncloa.

Durante su intervención, la vicepresidenta en funciones ha sostenido que los “servicios públicos” como la “sanidad” se ven “tensionados” por la llegada de inmigrantes. “Efectivamente pensamos que con esta regularización descontrolada, interesada y por motivos políticos se están tensionando nuestros servicios públicos y ello es perjudicial para los aragoneses, especialmente la sanidad, porque se está haciendo sin ningún control ni dotación presupuestaria”, ha alegado Vaquero. Eso sí, ha la dirigente popular garantizado que siempre se cumplirá la ley estatal aunque no estén conformes.