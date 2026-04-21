El PP ultima el pacto en Aragón con Vox mientras trata de encapsular la campaña andaluza

La dirección nacional del PP hace equilibrios para que encajen todas las estrategias que tiene en marcha en este momento: que Juan Manuel Moreno Bonilla pueda desplegar la campaña que pretende en Andalucía, sin estridencias para crecer por el centro, que María Guardiola se investida presidenta de Extremadura esta semana tras pactar un gobierno de coalición con Vox y amarrar los acuerdos de Aragón, que está al caer, y Castilla y León. En un intento de cuadrar el círculo, Génova se esforzó este lunes en rebajar el alcance del pacto que ha firmado con Vox en Extremadura y atenuar el impacto de las medidas más polémicas que chirrían en el discurso electoral del candidato andaluz.

Sin embargo, el calendario ha hecho que todo coincida. Tras el ruido del pacto extremeño, hay dos fechas marcadas en rojo en el calendario. Por un lado, el 3 de mayo: el día límite para la formación de Gobierno tras los comicios autonómicos Aragón, de forma que solo quedan dos semanas para alcanzar un acuerdo que evite la repetición de las elecciones. Y, por otro, este miércoles 23 de abril: celebración de San Jorge, día grande de la comunidad aragonesa que, según fuentes conocedoras de la negociación, condiciona los pasos del Partido Popular y Vox para alcanzar un acuerdo. Hasta ahora, nunca se ha vivido la señalada festividad aragonesa con un Ejecutivo en funciones. El candidato del PP, Jorge Azcón, quiere que haya acuerdo antes. “Seguimos negociando”, responden lacónicos en su gabinete.

Por lo pronto, este martes se reúnen en Teruel las principales fuerzas políticas para la celebración del Día de Aragón previo al acto oficial de Zaragoza. Queda el miércoles como posible jornada para anunciar un pacto sobre el que se sigue negociando intensamente. Hay convocada mesa ordinaria en las Cortes aragonesas. “La pelota está en el tejado del Partido Popular, ya saben perfectamente lo que queremos”, afirmó el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, este lunes en rueda de prensa, donde subrayó que en esta negociación la ultraderecha tiene una “fuerza mayor” que en Extremadura: un 17,88% de los votos frente al 16,9% extremeño. Tanto los de Abascal como Génova reconocen que ese mayor porcentaje les avala para entrar en un Ejecutivo de coalición con tres consejerías en lugar de dos, como pactó María Guardiola en Extremadura.

El debate para hacerla presidenta comienza en la tarde de este martes en Mérida, después de que dos de los principales barones del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla e Isabel Díaz Ayuso, representantes de las dos almas del partido, se han desmarcado del acuerdo que, entre otros puntos, establece la “prioridad nacional” de los españoles sobre los extranjeros en el acceso a prestaciones sociales. Para la presidenta de Madrid, esa medida está incluso fuera de la legalidad. “No nos podemos permitir lo que nuestros hermanos extremeños”, dijo el domingo Moreno Bonilla en Córdoba, en el primer acto preelectoral que compartió con Alberto Núñez Feijóo.

Tras las críticas internas de dos de sus principales espadas y, sobre todo, ante la inminente campaña andaluza, Génova ha diluido la aplicación de estas medidas. La “prioridad nacional”, según la dirección del PP, se rebaja a “que la vinculación con el territorio, el arraigo real, tenga peso” y no a una prioridad de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas. Además, la dirección del PP sostuvo ayer que Cáritas preservará las subvenciones de la Junta extremeña, pese a que Vox insiste en que las perderá. El acuerdo establece que la Junta extremeña “suprimirá todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”.

Génova trata de que su firma en el acuerdo extremeño perjudique lo menos posible la campaña de su candidato para las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo. La estrategia del barón andaluz es crecer por el centro, así que el acuerdo extremeño aparece como un incómodo precedente de lo que podría tener que asumir, y distorsiona su mensaje moderado. El secretario general del PP, Miguel Tellado, uno de los negociadores con Vox, argumentó este lunes que peor habría sido para Juanma Moreno que el PP no hubiera cerrado ningún pacto con la extrema derecha y haber abocado a Extremadura a una repetición electoral. “La pregunta es como afectaría a Juanma Moreno si las elecciones se celebraran con dos elecciones más”, insistió Tellado.

“Yo prefiero no tener que verme en ese trance” de negociar con Vox, confesó este lunes el presidente de Andalucía en funciones en un acto en La Razón, en el que también se desmarcó de la supresión de ayudas a Cáritas por trabajar con inmigrantes. “No conozco la letra pequeña [del acuerdo de Extremadura], pero lo que sé es que Cáritas hace un trabajo espectacular. Trabajan en beneficio del ser humano y tengo el máximo respeto a Cáritas”, remarcó Moreno Bonilla. El candidato andaluz sí validó como “razonable” el pacto en la llamada “prioridad nacional” que interpretó en términos de “arraigo”. “La naturaleza de un acuerdo es eso, a veces son más cómodos y otras partes son menos cómodas. Me ha pasado en mi etapa cuando he tenido que pactar con Ciudadanos y Vox”, reconoció Moreno Bonilla.

El presidente de Andalucía se ha distanciado del acuerdo extremeño aunque el PP andaluz fue el primero en pactar con los de Abascal, en 2018, cesiones en materia de políticas duras contra la inmigración. Tras las autonómicas de diciembre de 2018, el pacto del PP con Vox para hacer presidente a Moreno Bonilla establecía el compromiso de evitar un “efecto llamada” y de “garantizar una inmigración respetuosa con nuestra cultura occidental”, una fórmula usada por la ultraderecha en toda Europa para justificar elípticamente el rechazo a los musulmanes. El pacto recogía también, por ejemplo, que la Junta apoyaría “documentalmente” a las fuerzas policiales en su trabajo por una “inmigración ordenada”, un punto incluido justo cuando Vox presionaba para que el Servicio Andaluz de Salud delatase a los inmigrantes irregulares que se sacaran la tarjeta médica.