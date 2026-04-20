Tres de cada cuatro españoles apoyan la prórroga de los alquileres

Un cartel de ‘SE ALQUILA’, a 9 de abril de 2026, en Madrid (España). La Subdirectora General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha denegado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social en barrios del centro de Madrid como Argüelles, Lavapiés, Ventas o Pacífico. 09 ABRIL 2026;CARTEL;SE ALQUILA;ALQUILER;RAZÓN PORTERÍA;PISO;SE ALQUILA PISO;INQUILINO;VIVIENDA;PORTERÍA; Eduardo Parra / Europa Press 09/04/2026

Más del 90% de los encuestados por Ateneo del Dato consideran que el precio de los arrendamientos es “alto” o “muy alto”

El consenso sobre que los precios del alquiler son elevados es prácticamente total en la sociedad española. La escasez de vivienda lleva tiempo provocando una feroz competencia por encontrar un techo, sobre todo en las grandes ciudades, lo que ha otorgado más poder a los propietarios para fijar precios. Ninguna medida ha logrado hasta ahora poner coto a esa situación. Uno de los últimos intentos ha sido el decreto ley para la prórroga de los precios de los alquileres, impulsado por Sumar, que prolonga hasta dos años los contratos que venzan hasta finales de 2027 y limita al 2% las actualizaciones.

El decreto parece condenado a decaer cuando llegue al Congreso por el rechazo de Junts per Catalunya, pero antes de que eso suceda, Sumar encargó un estudio a Ateneo del Dato para comprobar el nivel de aprobación que tiene entre los españoles. Sus resultados, conocidos este lunes, revelan que tres de cada cuatro preguntados apoya la prórroga de los alquileres, y más del 90% considera “altos” o “muy altos” los precios de los arrendamientos.

La encuesta, encargada por Estrella Galán, eurodiputada de Sumar, encuadrada en el grupo parlamentario The Left, señala que casi la mitad de los consultados estaría dispuesto a replantearse su voto “mucho” o “bastante” si el partido al que respaldan rechaza la medida. Esa tendencia es mayoritaria entre quienes votan a los partidos de izquierda (más del 70% entre los que eligen a Sumar, y por encima del 60% al PSOE), pero también existe entre los votantes del Partido Popular (el 32%), y entre los de Vox (en torno al 36%), cuyos votantes apoyan mayoritariamente la medida según el estudio, realizado entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas.

El día 21 de marzo, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), empezó la cuenta atrás de 30 días para lograr los votos para que el decreto sea convalidado en el Congreso. Por ahora, todo indica que no pasará ese filtro, puesto que Junts per Catalunya insistió la semana pasada en que su rechazo es “firme”.

Entretanto, la controversia no amaina: la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz ha impulsado llevar la convalidación del decreto hasta el último día posible para ampliar esta ventana de oportunidad, antes de que lo tumbe la mayoría de derechas. Y diversas personalidades de la izquierda han animado a los inquilinos a que pidan a sus caseros la prórroga de sus alquileres por burofax antes de que esta se vote en el Congreso. Sumar y organizaciones que defienden el derecho a la vivienda hablan de miles de casos notificados a los caseros, pero hay despachos de abogados que anticipan una disputa legal de calado.

Volviendo a la encuesta, dos de cada tres preguntados estiman que si no existiera la prórroga, al finalizar el contrato de la mayoría de inquilinos habría subidas de precios. Ya sea elevada (29%), o moderada (37,8%). Un 8,4% incluso opina que no se renovaría el contrato, y solo una minoría del 18,6% cree que los caseros mantendrán los precios intactos.

A comienzos de año, un informe del Observatorio del Alquiler concluyó que los precios subieron un 5,9% en 2025, menos que en 2024, cuando repuntó un 11,3%, por “la imposibilidad de los inquilinos de asumir más renta”. Esa desaceleración, sin embargo, está lejos de suponer un alivio, dado que el ritmo de avance de los alquileres sigue superando ampliamente el de los salarios.

El impacto del precio en los alquileres se refleja con otro dato: un 48,6% de los encuestados reconocen que ellos mismos o alguien de su entorno han cambiado de vivienda en los últimos años por la subida de la renta o la no renovación del contrato.