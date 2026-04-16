El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros el plan estatal de vivienda dotado con 7.000 millones de euros

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que su departamento llevará al próximo Consejo de Ministros la aprobación definitiva del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con una partida récord de 7.000 millones de euros. Este movimiento llega tras meses de conversaciones con distintas Administraciones públicas, especialmente con las comunidades autónomas, y tras recabar de ellas numerosas aportaciones que han venido realizando desde que se presentaron las líneas maestras de este plan en septiembre de 2025, según explican fuentes ministeriales.

El objetivo del Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años pasa por revertir la crisis en el acceso que está comprometiendo el futuro de miles de ciudadanos a partir de la ampliación del parque de vivienda pública. Para ello, según anunció hace siete meses la ministra, el nuevo plan triplica la financiación hasta los 7.000 millones de euros, un esfuerzo “milmillonario” para la “consolidación” del parque público de vivienda, según describió entonces Rodríguez, en la que fue su primera exposición el año pasado.

Lo cierto es que la aprobación definitiva que se producirá la próxima semana llega con cierto retraso respecto al calendario original que manejaba el ministerio, que en un principio contemplaba sacarlo adelante antes de que finalizase 2025.

Para cubrir esta cantidad, y con el foco puesto en aumentar el parque de vivienda pública y asequible, el Estado aporta el 60% de los fondos y las comunidades autónomas el 40%. Además, una de las condiciones clave que ha venido remarcando el departamento que dirige Rodríguez es que las viviendas que se construyan bajo este paraguas financiero mantendrán su condición de protegidas de manera indefinida.

El reparto porcentual de los fondos que contempla este plan pasa por destinar un 40% del presupuesto a la nueva construcción o a la adquisición de vivienda protegida y un 30% a la rehabilitación “bajo criterios de eficiencia energética, accesibilidad y regeneración urbana”. “El objetivo es dignificar y dar una segunda vida a aquellas viviendas ya construidas”, aseguró Vivienda en la nota original en la que explicó su estrategia. El ministerio de Rodríguez también subrayó el incremento de las ayudas cuando la vivienda a rehabilitar esté en una zona de protección patrimonial o cuando se trate de una vivienda vacía que se vaya a sacar al mercado en forma de alquiler asequible.

El 30% restante irá destinado a ayudar a la emancipación de los jóvenes, con ayudas para el alquiler general, también otras específicas al alquiler con opción a compra de vivienda con protección permanente de hasta 30.000 euros y a la compra de vivienda en municipios en riesgo demográfico de más de 10.800 euros.

Rodríguez ha anunciado esta decisión durante unas jornadas centradas en el entorno rural que han tenido lugar esta mañana en Pozuelo de Calatrava (Castilla-La Mancha), en las que ha desgranado también algunas de las medidas que el plan contempla para estos entornos: desde ayudas de hasta 8.000 euros por vivienda para actuaciones estructurales, hasta 20.500 euros en situaciones de rehabilitación energética. Uno de los impulsos más potentes en este sentido pasa por la concesión de ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes, y que podrán destinarse a la venta.

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