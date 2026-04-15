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Cataluña
JUNTS

Junts reafirma su pulso a Sumar con un rechazo “firme” al decreto para blindar el precio del alquiler

El partido independentista presenta como alternativa un plan para rebajar un 15% el IRPF a inquilinos o propietarios de una vivienda habitual

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, durante el pleno en el Congreso de los Diputados, este miércoles.Eduardo Parra (Europa Press)
Marc Rovira
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Barcelona -
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Junts per Catalunya certifica su rechazo “firme” al decreto ley para la prórroga de los precios de los alquileres, impulsado por Sumar, y este miércoles ha presentado en el Congreso de los Diputados una medida alternativa para desplegar rebajas fiscales y con la que plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, con un tope de 11.630 euros anuales. El tira y afloja se alarga después de que Sumar avisara su intención de “apurar hasta el final” para tratar de lograr los apoyos necesarios para hacer prosperar un real decreto que permite extender dos años más los contratos que venzan de aquí a finales de 2027 y fija las actualizaciones de renta de los alquileres (durante la vigencia del contrato) en un tope del 2% anual. La medida es su máxima prioridad dentro del paquete de actuaciones para paliar los efectos económicos de la guerra.

Junts, por su parte, defiende un plan de choque propio para mitigar la sobrecarga que implica el precio de la vivienda para las economías domésticas y ha registrado una proposición no de ley para aligerar la carga fiscal. El gesto conlleva una enmienda a la totalidad al decreto pretendido por Sumar con la prórroga de alquileres, que tiene que someterse a una votación definitiva en la Cámara Baja el próximo 28 de abril.

La idea de Junts es básicamente “devolver a los ciudadanos” lo que considera un “exceso de recaudación”, pues considera que el Estado se está beneficiando de la inflación para aumentar la recaudación mientras trabajadores y autónomos pierden poder adquisitivo. El Estado “es quien se está enriqueciendo más” con la crisis de la vivienda, denunció hace unos días Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.

“El Estado debe devolver el dinero a los ciudadanos”, aseguran fuentes del partido, según una nota recogida por Europa Press este miércoles. El principal argumento es que las reducciones impositivas son la única vía eficaz en lugar de controles de precios que, según la tesis del partido que comanda Carles Puigdemont, sólo propician una reducción de la oferta del mercado de alquiler.

Junts, que presenta su texto “como la alternativa real a las políticas del Gobierno”, también reclama en su iniciativa una reforma del Código Civil para permitir a los deudores hipotecarios cancelar su deuda por el mismo precio por el que el banco haya vendido a un tercero y garantizar que la vivienda de una persona mayor se considere su vivienda habitual aunque ingrese en una residencia, evitando así que Hacienda les penalice fiscalmente si deciden venderla.

Por último, aboga por incentivos fiscales a la rehabilitación de viviendas. El partido incide que con estas iniciativas busca impulsar una política de vivienda que no traspase la responsabilidad pública a los propietarios privados y reclama una gestión “equitativa y sostenible” que garantice el derecho a la vivienda sin “asfixiar fiscalmente a la ciudadanía ni desincentivar el mercado.

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