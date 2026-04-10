Díaz avanza que la Seguridad Social ya cuenta con más de 22 millones de afiliados en el registro oficial

Ahora ya es oficial: España ha alcanzado los 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social. Así lo ha anunciado este viernes la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras la polémica generada el lunes después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, publicara un vídeo vistiendo una camiseta de la selección española con el número 22 a la espalda, anunciando que España ya contaba con 22 millones de cotizantes al sistema. Pocos minutos después, la Seguridad Social hacía públicos los datos del registro de afiliaciones de marzo y se observaba que esos 22 millones de afiliaciones solo se registraban en la serie desestacionalizada y no en las cifras reales de inscripciones en el registro administrativo de la Seguridad Social. Este reflejaba una cifra algo inferior: 21.882.147 en el promedio del total de afiliados de marzo. Sin embargo, y según lo que ha dicho la vicepresidenta, ese umbral de los 22 millónes ya se ha superado en las cifras reales que recoge el registro diario de la Seguridad Social (con el que luego se elaborará la media mensual de abril).

El anuncio de Sánchez —que además se saltó el embargo informativo sobre los datos, que los medios no pueden publicar antes de las 9.00— motivó críticas, sobre todo del PP, quien le acusaba de “maquillar” las cifras por haber escogido el dato desestacionalizado.

Dicha cifra, que las Seguridad Social también prefiere destacar mensualmente, es un ejercicio estadístico en el que, partiendo del registro real administrativo, se eliminan los efectos de calendario y estacionales. El dato, adecuadamente corregido, sirve a los economistas para analizar mejor la tendencia de lo que pasa realmente en el mercado laboral, más que el comportamiento concreto del mes en cuestión.

Díaz ha zanjado este viernes esta polémica en su intervención en las jornadas European Pulse Forum, organizadas por el medio Político: “Hoy, ahora mismo en estos días, de manera real no desestacionalizada, sí tenemos 22 millones de personas ocupadas en España”, ha dicho la ministra al inicio de su intervención. Es más, acto seguido ha asegurado que esa cantidad de empleo regsitrado “se van a manterner a lo largo de todo el año 2026″.

Esto no será difícil si se tiene en cuenta que aún quedan por atravesar los meses centrales, de mayor contratación en España debido a la campaña turística. Además, es previsible que el más de medio millón de inmigrantes que se prevé que opten a la regularización anunciada por el Gobierno vayan incorporándose al registro en la segunda mitad del año.

No obstante, Díaz se ha remontado al que ha considerado como el origen de esta intensidad en la creación de empleo: la reforma laboral que se empezó a aplicar en 2022, fruto de un acuerdo del Gobierno con la patronal y los sindicatos y que generalizó el contrato indefinido como el inicial por defecto, entre otras cuestiones. “Durante 40 años nos decían en las facultades de derecho que el problema de la temporalidad en España no se podía arreglar... pero la situación actual obedece a un marco normativo, hijo del diálogo social con acuerdo tripartito, que cambió el paradigma, al hacer de la estabilidad en el empleo la norma, y esto se está consiguiendo y estamos cambiando la precariedad”, ha reivindicado Díaz. Como muestra, ha apuntado que antes de dicha reforma solo el 10% de los nuevos contratos que se firmaban eran fijos y ahora lo son el 44%. Además, en sectores como la construcción, el peso de los contratos temporales ha bajado del 40% al 14%.

Junto a esta cuestión, Díaz ha destacado otras dos cuestiones que han contibuido a llegar a los 22 millones de afiliaciones a la Seguridad Social: los cambios que ha propiciado que “ante las crisis no haya que despedir a nadie porque hay recursos públicos para sostener a las empresas y a los trabajadores”, ha dicho la ministra. Y, en tercer lugar, ha citado el fomento de “una estrategia laboral que tiene que ir de la mano de subir los salarios, no devaluarlos como en [la reforma laboral del gobierno del PP de] 2012″, ha concluído Díaz.