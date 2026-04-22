Junts reclama a Sánchez un adelanto electoral por aprobar la regularización de inmigrantes “por la puerta de atrás”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado a la sesión de control del Congreso tras casi un mes sin someterse a preguntas en el pleno. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado en su turno que España “está a la cola de la UE en inversión e infraestructuras”. Sánchez ha contestado citando al propio Feijóo, que dijo que España debía alcanzar los 22 millones de afiliados a la seguridad social, hito que se cruzó este mes. Por su parte, Junts ha criticado a Sánchez por “hacer propaganda” en Cataluña por el foro progresista celebrado el pasado fin de semana en Barcelona al mismo tiempo que “menosprecia a las instituciones catalanas”, y ha aprovechado para reclamar un adelanto electoral por aprobar “políticas por la puerta de atrás como la regularización” de inmigrantes, además de no cumplir los acuerdos alcanzados y los casos de corrupción que rodean al presidente.

El líder del PP había registrado, como es habitual, una cuestión genérica dirigida al presidente del Gobierno: “¿Cree que el Gobierno hace que España funcione?”. Sin embargo, su pregunta se ha centrado en la inversión en infraestructuras: “Usted ha tenido un récord de incremento de impuestos y de deuda pública, pero España está a la cola de la Unión Europea en inversión en infraestructuras en términos del producto interior bruto. Mire, ¿dónde están los 500.000 millones de euros que ha incrementado la deuda pública si las infraestructuras (autovías y AVE) no funcionan?”, ha preguntado Feijóo.

Sánchez ha salido al paso detallando las “entidades e instituciones que califican la buena marcha del país” y ha aprovechado para reprochar que Feijóo no celebre los datos de empleo españoles: “España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura, eso lo dijo el señor Núñez Feijóo. Un año antes de que termine la legislatura, señor Feijóo, lo hemos logrado. Tenemos 22 millones de afiliados a la Seguridad Social”, ha defendido Sánchez antes de indicar que “con este Gobierno, España funciona”. “Lo que no acaba de funcionar es una oposición que lleva años confundiendo sus deseos, con la realidad”, ha espetado el presidente del Gobierno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso. Jesús Hellín (Europa Press)

Feijóo ha continuado en su respuesta con las incidencias en Cercanías, Rodalies y AVE y ha hecho referencia a las víctimas del siniestro ferroviario de Adamuz. “¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes o paguemos el sueldo del ministro actual, que se dedica a insultar a todo el mundo en redes sociales? Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando, es insensible a los problemas de la gente”, ha dicho el líder del PP antes de apuntar que “lo único que empata con su corrupción, señor Sánchez, es su incompetencia”.

El jefe del Ejecutivo ha terminado sus respuestas al líder de la oposición reprochando el acuerdo alcanzado con Vox en Extremadura para la investidura de María Guardiola: “Ustedes ofrecen a Extremadura y a España lecciones de constitucionalismo, y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación”. Además, ha acusado al PP de desmantelar lo público: “Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B”, ha concluido Sánchez.

Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha criticado al presidente del Gobierno por utilizar Cataluña “para hacer propaganda” con el foro progresista celebrado el pasado fin de semana en Barcelona mientras, dice, “esconde y menosprecia las instituciones catalanas”. “Ustedes ahogan con impuestos a la clase media y trabajadora, pero los servicios públicos están peor que nunca. Empeoran el problema de la vivienda, ahogan a los autónomos, ignoran a los médicos, los profesores, agricultores, pescadores. Empobrecen a la gente para después subsidiarla. Y ese no es nuestro modelo de país”, ha dicho Nogueras, que ha continuado criticando la regularización extraordinaria de inmigrantes: “Aprueban también políticas por la puerta de atrás como la regularización masiva, cuando ningún otro país de la Unión Europea está haciendo nada que se le parezca y ponen una regularización, pero no paga usted, señor Sánchez. España invita, pero pagan y sufren como siempre los ciudadanos de Cataluña”.

“Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez, culpa de toda a la derecha que pacta cuando le conviene, incumple los acuerdos, aprueba políticas de espaldas a este Parlamento, pero no aplica las políticas que se aprueban. Y la guinda del pastel de todo este panorama son los casos de corrupción que le rodean. ¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?”.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, durante la sesión plenaria en el Congreso. Jesús Hellín (Europa Press)

Sánchez ha respondido a Nogueras defendiendo la regularización de inmigrantes con el argumento de que los migrantes contribuyen al crecimiento económico: “Estamos viendo que España, después de la pandemia, ha estado creando de media más de medio millón de puestos de trabajo, ha sido capaz de reducir la tasa de paro y, al mismo tiempo, aumentar la contribución de la migración al crecimiento económico de nuestro país. Señoría, desde luego, este Gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos que van a hacer a Cataluña y a España países mejores”.