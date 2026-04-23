Cultura estudia “hacer obligatorios los gastos de envío de grandes plataformas ‘online”

El ministro Ernest Urtasun anuncia, en una entrevista en la Cadena Ser en ocasión del Día del Libro, que se plantea una serie de medidas para proteger a los establecimientos independientes

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado hoy jueves que estudia “hacer obligatorios los gastos de envío en la entrega online de las grandes plataformas para que no sea gratuito". La medida, anunciada durante una entrevista en la Cadena Ser en ocasión del Día del Libro, se coloca en el marco de una serie de medidas que el Gobierno se plantea para proteger a las librerías independientes de barrio frente a colosos como Amazon.

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“Cada vez hay más compra online y la cuota de las librerías independientes se ha reducido un poco", ha asegurado Urtasun. Los establecimientos de barrio siguen siendo el principal canal de aquisición de libros, según la encuesta de hábitos culturales que publica el propio ministerio, seguidas de las grandes cadenas y las plataformas digitales. Aun así, la principal entidad que agrupa a las librerías, Cegal, estudia cómo solucionar el dato más alarmante que surgió en su último congreso: el 49,4% de los títulos impresos disponibles en cada librería de España no vende ni un solo ejemplar a lo largo de un año. Cada día se lanzan como mínimo 27 novedades literarias dirigidas al circuito comercial.

Urtasun ha recordado que las pequeñas librerías cuentan con “ayudas directas” de su ministerio y ha reivindicado su valor añadido: “La compra de un libro en una librería pequeña nunca será igual que la experiencia de la compra online, porque te pueden asesorar, puedes discutir con el librero...“.

El ministro ha definido también de que los datos de lectura registrados desde la pandemia como “absolutamente récord”, y ha recordado que en España “leen sobre todo las mujeres y los jóvenes”. En realidad, respecto a 2019, la tasa de población que lee al menos un libro al año se ha reducido: del 65,8% al 64,9%. Por un lado, un tercio de la ciudadanía lee cada semana. Por otro, uno de cada 10 asegura que directamente no le gusta. Y la mitad de los hogares (48,8%) cuenta con menos de 50. La lectura se mantiene, eso sí, como la cuarta actividad cultural que más interés despierta en la ciudadanía, por detrás de la música, los contenidos audiovisuales y el cine, en datos del ministerio.