El camino de la selección mexicana a 50 días del Mundial

El Tri entra en la recta final para la Copa del Mundo con lesionados, partidos de preparación y la concentración más larga de los 48 equipos que disputarán el torneo

El Mundial está a la vuelta de la esquina y la selección mexicana comenzará a vivirlo antes que nadie. Además de la presión por jugar en casa por tercera vez en la historia de las Copas del Mundo -un récord para el país y para el Estadio Azteca-, la ruta crítica confeccionada por el estratega Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) implica una concentración de seis semanas, la más larga de cualquier selección participante en el torneo, una serie de tres partidos amistosos -dos en México y uno más en Estados Unidos- y un par de listas preliminares antes de la convocatoria definitiva, todo con la mira puesta en el próximo 11 de junio, cuando el Tri saltará a la cancha del Estadio Azteca para inaugurar la Copa del Mundo ante Sudáfrica.

La primera lista de convocados

El primer llamado de Javier Aguirre tendrá lugar antes del 25 de abril, con una lista preliminar de convocados integrada por jugadores que militan en clubes de la Liga MX. Los seleccionados deberán reportar con el Tri el próximo 6 de mayo para arrancar con el campamento mundialista, una decisión que obligará a los clubes del torneo de liga doméstico a jugar la liguilla sin seleccionados nacionales. El 11 de mayo, un mes antes del arranque del Mundial, el cuerpo técnico de cada selección deberá presentar ante FIFA una lista previa con un máximo de 55 jugadores. En el caso de México, los convocados que juegan en clubes europeos se unirán gradualmente a la concentración, conforme termine la actividad del año futbolístico con sus equipos.

Amistosos antes del Mundial

Dos semanas después del inicio de la concentración mundialista, el Tri enfrentará el primero de tres partidos amistosos previos a su debut en la Copa del Mundo: el 22 de mayo, México se medirá a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc (Puebla). Se trata de un ensayo dirigido especialmente para preparar el primer duelo del Mundial ante Sudáfrica ante otra selección africana.

Una semana después, el 30 de mayo, México viajará a Pasadena (California) para enfrentar a Australia en su penúltimo duelo de preparación. Será la primera oportunidad de Aguirre para contar con plantel completo —incluidos los seleccionados que militan en el fútbol europeo— una vez vencido el plazo de los clubes para liberar a los jugadores convocados antes del 25 de mayo.

Finalmente, el Tri cerrará su preparación el 4 de junio en Toluca cuando recibirá a Serbia en el Nemesio Diez, un cuadro de características similares a República Checa, el tercer y último rival de la selección mexicana dentro de la fase de grupos. En el papel, Aguirre alineará a los once titulares que mandará al campo ante Sudáfrica tan sólo siete días después.

La lista definitiva

Los 26 jugadores convocados para la Copa del Mundo se conocerán a más tardar el 30 de mayo, la fecha límite impuesta por la FIFA para que las 48 selecciones participantes integren su lista definitiva. Si bien la columna vertebral de la selección mexicana que disputará el Mundial está definida, Javier Aguirre está a la espera de la recuperación de un puñado de futbolistas que, en su mayoría, acompañaron el proceso mundialista: el caso más mediático es el de Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca con una rotura parcial de ligamento que decidió evitar el quirófano y forzará hasta el último minuto para ser convocado. También están por definirse los llamados al delantero del AC Milan, Santiago Giménez; el joven prodigio Gilberto Mora, de Xolos de Tijuana; y el capitán de la selección, Edson Álvarez.