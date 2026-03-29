La selección mexicana sobrevive a Portugal en un aciago empate (0-0)

La selección mexicana había procurado una regla en el Azteca: pasara lo que pasara siempre encontraba la forma para anotar, para remontar una adversidad, para que sus aficionados salieran felices del lugar. Eso funcionó en el Mundial del 86, también durante las eliminatorias mundialistas hasta antes de 2019 con Tata Martino. Esa norma parece que se ha dejado de surtir efecto. México, arropado por los suyos, tenía todo para hacerle frente a una dura Portugal, candidata a pelear la Copa del Mundo. El equipo mostró poco, como si las piernas no hicieran caso a las ideas que querían imponer. El encuentro fue un 0-0, que pega más a los mexicanos.

MEX México 0 POR Portugal 0 Goles Árbitro Walter López Castellanos Tarjetas amarillas Pedro Neto (min. 54)

Javier Aguirre dio un espaldarazo, que parece absoluto, en la portería. Confió en Raúl Tala Rangel, guardameta de las Chivas, por encima del veterano de 40 años Guillermo Ochoa. Rangel sobresalió durante el encuentro al defender todo lo que pudo. El estratega, que sabe de cómo impulsar a sus chicos, le brindó la oportunidad de enfrentar a un rival de peso para que siga ganando kilómetros con el uniforme mexicano. El entrenador, además, probó a su fichaje, a Álvaro Fidalgo, el español que enamoró a parte de México gracias a sus gráciles movimientos en el medio campo. Fue uno de los más ovacionados desde las tribunas antes de que lo sacaran de cambio. “Me gustó su personalidad, es de hacer buenas conducciones hacia adelante. Es uno más de este grupo”, valoró Aguirre.

Sobre el césped, bien dibujado a cuadros verdes, la Portugal de Roberto Martínez dominó. Tuvo la iniciativa de saber explotar las bandas para atacar a los mexicanos. El equipo mexicano encaró el juego con la estrategia de clavar los dientes en los contragolpes. Esperar, resistir y encontrar el chispazo. Los lusitanos aprovecharon para poder mover el balón a placer, un poco para encontrar aire a más de 2.000 metros de altura sobre nivel de mar. El conjunto europeo planeó su campamento, primero, en Cancún.

Aguirre da indicaciones durante el amistoso frente a Portugal. Emiliano Molina

El primer tiempo terminó sin goles. Aguirre tuvo que mover el tablero para darle oportunidad a Julián Quiñones en lugar de un Brian Gutiérrez insistente, pero impreciso. Portugal volvió a lo suyo: a buscar que sus futbolistas remataran desde fuera del área, como Bruno Fernandes. Los aficionados no perdonaron que Aguirre ponderara a Germán Berterame por encima del actual líder de goleo del fútbol mexicano, Armando Hormiga González. Las tribunas querían a su goleador y no al actual jugador del Inter de Miami al cual le hacen falta goles. Aguirre, a falta de 15 minutos del final, le concedió a la afición el gusto. Minutos después, Quiñones le puso un centro al consentido y este remató con la cabeza y pasó unos centímetros lejos de portería. El 0-0 dejó inconforme a la gente.

“Fue un resultado justo”, consideró Javier Aguirre. “Al partido le faltó un gol. Para el aficionado no fue un buen partido, fue un juego muy táctico”, valoró Roberto Martínez, estratega de Portugal, quien llenó de elogios la experimentada carrera su rival en el banquillo. Ambos llegaron al mismo punto: fue un partido para ver posibilidades en sus bandos y seguir en su preparación para el Mundial.

Del bando contrario, Martínez aprovechó para darle juego a casi todos sus suplentes. Se tomó el partido como si fuera un partido de práctica y, pese a eso, fue superior a un México que carece de idea, de un once definitivo y que sigue lamentando las lesiones de sus mejores hombres. Aguirre, y sobre todo sus pupilos, aún tiene trabajo por hacer y concretar.