Álvaro Fidalgo se fue a España con un ojo en la selección mexicana: la FIFA confirma que ya es elegible para jugar con el Tri

Álvaro Fidalgo salió del Club América por la puerta grande. Después de cinco años en el equipo, hace una semana se dio a conocer que El Maguito volvía a España, donde fichó por el Real Betis. Pero antes, dejó una pista de su inminente regreso a México: “Nos vemos pronto, amigo”, dijo al Estadio Azteca en su última entrevista con el club. Este jueves, la FIFA confirmó que el jugador ya es elegible como integrante de la selección mexicana, al avalar la solicitud para el cambio de nacionalidad. Así, Fidalgo podría ser convocado por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

El mediocampista de 28 años, originario de Oviedo, se naturalizó como mexicano en 2024. El reglamento de la FIFA, sin embargo, indica que un jugador puede solicitar el cambio de federación, un trámite conocido como One Time Switch si acredita al menos cinco años consecutivos viviendo en el país que desea representar, un requisito que cumplía en el marco de la noticia de su regreso a España. Las fechas generaron confusión, y él mismo evitó hablar del tema: “Soy español, soy mexicano, la puerta abierta está, no sé exactamente el tema de los tiempos y eso. Veremos. No creo que sea un día para pensar en esas cosas”, dijo en la conferencia de prensa tras el anuncio de su despedida.

Según reportan distintos medios deportivos, la Federación Mexicana de Futbol envió al inicio de semana los documentos para demostrar que Fidalgo cumplía el requisito de residencia en territorio mexicano y finalmente la FIFA dio luz verde al cambio. La aprobación de la FIFA llegó el día en que El Maguito hizo su debut con el Real Betis, en el que su equipo cayó 5-0 ante el Atlético de Madrid, en la Copa del Rey. El futbolista podría ser convocado por el Vasco en la próxima fecha FIFA en marzo, para el encuentro contra Portugal en la reapertura del Estadio Azteca.

En su lustro en el América, fue una pieza clave para conquistar los seis títulos que logró bajo el mando de André Jardine: Tricampeonato de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y un Campeones Cup. Jugó 195 partidos de Liga, 41 de ellos en liguilla, además de otros 16 encuentros internacionales, en los que marcó un total de 20 goles en Liga y uno más en Concachampions. Se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, llegando a jugar con el Castilla. Solamente debutó con el primer equipo en Copa del Rey.