México gana con angustias frente a Bolivia

En México nadie hubiese pensado que su selección prepararía el Mundial en casa en Santa Cruz, Bolivia. La selección mexicana, uno de los grandes productos de Televisa y buque insignia de la Federación Mexicana de Fútbol, ha sido asidua a jugar prácticamente en Estados Unidos por ser un boom en la venta de entradas. En los últimos 10 años ha sido raro verle incluso jugar partidos amistosos en algún estadio mexicano. Ahora, en el año mundialista, el equipo absoluto ha mantenido una mini gira por Ciudad de Panamá y por la ciudad boliviana. ¿La razón? Aguirre quería que sus jugadores salieran de su burbuja para jugar en escenarios no conocidos. Aunque, claro, él esperaba rivales de mayor peso en Sudamérica, pero al tratarse de fecha extraoficial para la FIFA no todas las selecciones estaban disponibles ni dispuestas. Y aun así con problemas, la selección mexicana ganó (0-1) contra su similar boliviana.

Bolivia está en la antesala de la Copa del Mundo. Deberá vencer primero a Surinam para poder pelear ante Irak el boleto directo al torneo. Los bolivianos quieren volver a regocijarse en un Mundial tras 32 años de no hacerlo. El conjunto sudamericano salió con la misión de gustar a los suyos y de no dejarse someter. Los mexicanos se dedicaron el partido a intentar detener la iniciativa local y, cuando menos lo esperaban, el central Israel Reyes pidió el cambio tras unas molestias en la cadera. Él es una garantía para la central junto a César Montes y Johan Vászquez e incluso como suplente de Jorge Sánchez en la lateral derecha. La duda de Aguirre sigue situándose en la banda derecha de la defensa mexicana con Sánchez, un jugador irregular que al primer minuto de partido se ganó una tarjeta amarilla y que carga consigo fallas que han comprometido a México en los últimos dos ciclos mundialistas.

El once de este domingo ha dejado una declaración de intenciones por parte del entrenador: Raúl Rangel, guardameta de las Chivas, es el preferido ahora mismo para encarar la Copa del Mundo. Fue titular ante el equipo alternativo de Panamá y mantuvo el 0-0 contra Uruguay. Este domingo, el Tala Rangel se lució con una atajada en el primer tiempo a mano cambiada y, a la vez, también tuvo un error al comprometer un pase a Carlos Rodríguez y que terminó en el poste para su fortuna en el segundo tiempo.

También queda claro que el cerebro del medio campo se llama Marcel Ruiz, un elegante futbolista que pide a gritos forjarse en Europa. La lateral izquierda será para Jesús Gallardo, pupilo estrella del exseleccionador Juan Carlos Osorio. Lo que ha hecho falta en el escuadrón mexicano es un tipo capaz de romper las cadenas, de cambiar el ritmo de un partido como Gilberto Mora o Alexis Vega, ambos lesionados. Fue en una jugada a balón detenido donde cayó el gol mexicano. Kevin Castañeda cobró un tiro libre y este fue mal despejado por el guardameta Lampe que escupió el balón hacia el área y ahí apareció Germán Berterame, argentino nacionalizado mexicano, en una anotación que el VAR hubiese impedido por fuera de lugar. Como sea, fue un gol para sacarse presión y amarrar un resultado.

México volverá a tener participación el 25 de febrero cuando juegue en La Corregidora de Querétaro contra Islandia, en un partido en el que Aguirre volverá a hacer un corte en la convocatoria para perfilar a su equipo. El tic tac empieza a intensificarse en la mente de esta generación que tiene el privilegio de jugar una Copa del Mundo en casa.