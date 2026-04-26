El keniano Sabastian Sawe es el primer hombre de la historia en bajar de las dos horas en un maratón

A Sabastian Sawe, ya ungido en leyenda, no le quedó energía para hacer una celebración acorde a su proeza. El keniano acababa de convertirse este domingo en Londres en el primer ser humano en correr un maratón en menos de dos horas (1h 59m 30s) y su rostro no expresaba nada. Como si Neil Armstrong se hubiera quedado mudo cuando pisó la Luna aquel verano del 69. El nuevo plusmarquista solo doblaba su cuerpo para intentar aliviar el dolor. Once segundos después cruzó la meta Yomif Kejelcha, que lograba el sueño de todo maratoniano, romper esa barrera mítica, y lo hacía el día de su debut. El etíope, en su derrota más triunfal, se tambaleaba como un juguete roto. La historia había saltado por los aires después de una carrera memorable, una de las mejores de todos los tiempos, en la que incluso el tercer clasificado, Jacob Kiplimo (2h 28s), terminó por debajo del anterior récord del mundo de maratón, que estaba en poder del difunto Kelvin Kiptum, desde 2023 en Chicago, con un tiempo de dos horas y 35 segundos.

Otro muro simbólico derribado por el hombre. Como cuando el británico Roger Bannister logró correr una milla en menos de cuatro minutos en mayo de 1954. O cuando el estadounidense Jim Hynes voló en los 100 metros y paró el reloj en 9,9s, por vez primera en menos de 10 segundos, en 1968. O cuando la pértiga propulsó al gigante ucranio Serguéi Bubka por encima de los seis metros en marzo del 86. O cuando la alemana del este Rosemarie Ackermann franqueó el listón del salto de altura situado a dos metros en 1977. Sawe ya siempre será recordado por ser el que corrió un maratón en menos de dos horas. A dos minutos y 50 segundos cada kilómetro.

Su gesta tiene muchas aristas. Sawe pasó el medio maratón en 1h 29s y eso significa que la segunda mitad, ya sin liebres, sin ayuda, la hizo en 59m 1s. Su registro mejora, incluso, aquel experimento llamado Ineos 1:59 para que Eliud Kipchoge, con trampas anunciadas y no escondidas (algunos de los mejores atletas del mundo como libres, en forma de flecha, se iban cambiando cada pocos kilómetros y llevaban delante un coche con una pantalla como cronómetro), se convirtiera en el primero en correr los 42,195km en menos de dos horas y lo lograra en el Prater vienés, en 2019, con un tiempo de 1h 59m 40s. Antes hubo otro intento, en el circuito italiano de Monza, donde Kipchoge se quedó a 26 segundos y que está considerado como el punto de partida de la nueva era del maratón, pese a no ser un registro oficial tampoco. Allí, sobre aquel asfalto para los Fórmula 1, el keniano usó las primeras zapatillas que incluían en la suela una placa de carbono que impulsaba al corredor.

Este domingo, casi nueve años después, Sawe, con unas nubes en los pies, calzado con unas Adidas de solo 90 gramos, como seis lonchas de jamón, mejoró todos los registros conocidos. Su marca entra ya en la historia con mayúsculas del deporte mundial.