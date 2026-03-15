Fotyen Tesfay firma en Barcelona el mejor debut de la historia en maratón

Barcelona dio un puñetazo encima de la mesa. Aquí estoy, pareció gritarle al mundo cuando Fotyen Tesfay, una corredora etíope de 28 años, cabalgaba a ritmo de récord mundial de maratón pasado el kilómetro 35. Esta atleta, debutante, hizo que se tambaleara la marca de 2h 9m 56s de Ruth Chepngetich, un registro que la comunidad del atletismo no respeta porque meses después de lograrla en Chicago, en 2024, la atleta keniana dio positivo por dopaje. Tesfay se hundió en los últimos tres kilómetros, pero resistió para firmar el mejor debut de la historia y la segunda mejor marca de todos los tiempos: 2h 10m 53s. La victoria en hombres se la llevó el ugandés Abel Chelangat (2h 4m 57s), un atleta dirigido por un entrenador español, el castellonense Lluís Torlà, que lleva un grupo subvencionado por Adidas en Kenia en el que se encuentra este corredor que llegó muy tarde al atletismo.

Nadie en la organización sospechaba la proeza de Tesfay. Se había anunciado un paso por el medio maratón en 67 minutos, para bajar de las dos horas y 14 minutos, y ni siquiera había un premio por un récord del mundo, pero la etíope, de la región de Tigray, como Letesenbet Gidey, al norte del país, voló por la avenida de València, Gran Via, Aragó y mantenía el paso por la Diagonal. Los parciales de 10 kilómetros los marcaba en menos de 31 minutos. Tesfay iba de frente a por la plusmarca manchada de Chepngetich.

Sus piernas flaquearon en el kilómetro 39, pero no se hundió y cruzó el Arco de Triunfo con un registro sobresaliente, solo por debajo del cuestionado récord de Chepngetich (no hay otro tope en el atletismo que esté más cerca del masculino). Aunque no es menos asombroso que Tesfay baje de las dos horas y once minutos con una marca en 10 kilómetros de 29m 42s y resultados irrelevantes en los grandes campeonatos: octava en el 10.000m del pasado Mundial de Tokio y séptima en los Juegos de París. Pero así es el nuevo atletismo y del mismo modo que hay incrédulos también hay devotos que creen ver en Tesfay al difunto Kelvin Kiptum, que debutó en Valencia, en 2022, con una marca de 2h 1m 53s y un año después batió el récord del mundo.

Para poner en contexto la proeza de Tesfay sobra con decir que ha tenido un mejor estreno en el maratón que muchos de los más destacados fondistas españoles: de Martín Fez a Carlos Mayo, pasando por Fabián Roncero, Jesús España, Jorge Blanco o Javi Guerra. La keniana entró en la meta por delante del campeón de España de maratón, Ricardo Rosado.

Este guarismo eleva a Barcelona a la cumbre de los maratones al tiempo que se dispara su censo. Si en 2021 llegaban a la meta 15.000 corredores, en 2026 lo hace casi el doble. Una cifra que le coloca ya solo por detrás de Londres, Berlín, París y Valencia, una ciudad de 800.000 habitantes a la que, previsiblemente, superará en los próximos años si se mantiene esta evolución. Porque la Marató de Barcelona ha sabido reinventarse y dejar atrás aquel maratón que aterrorizaba a los corredores porque acababa con la subida a Montjuïc o ese otro que parecía molestar a la ciudadanía.

Barcelona acogió también otro gran debut, el de la sevillana Carolina Robles, que se estrenó en el maratón con 34 años y un tiempo de 2h 24m 58s (a 18 segundos del mejor debut de una española, protagonizado por Ester Navarrete, en Sevilla, en 2024) que la coloca como la séptima mejor española de todos los tiempos. La atleta, que se entrena en Madrid en la cuadra de Antonio Serrano, obtuvo, además, la mínima para el Europeo de Birmingham del próximo mes de agosto.