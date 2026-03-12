Duplantis bate su decimoquinto récord del mundo e inicia la escalada hacia los 6,40m
El atleta sueco salta 6,31m en su país a una semana de los Mundiales de pista cubierta de Torun (Polonia), la ciudad donde logró su primera plusmarca
Da igual el momento del año, cuando el atletismo se refugia en los pabellones cubiertos de invierno o cuando se expande en los estadios abiertos de verano, Mondo Duplantis siempre está preparado para elevar un centímetro más el récord del mundo de salto con pértiga. El último, ya anda por 6,31m, se ha producido este jueves en el Mondo Classic, en su país, en la ciudad de Uppsala. La súper estrella de Suecia sigue encumbrando su especialidad hacia territorios desconocidos. Si el pasado verano, en el Mundial de Tokio, coronó los 6.30m, ahora, a sus esplendorosos 26 años, parece haber comenzado el ascenso por el siguiente segmento y parece inevitable pensar ya en los 6,40m. De qué no será capaz el Mozart de la pértiga.
Este nuevo récord, el decimoquinto de su cosecha, llega a una semana de los Mundiales en pista cubierta de Torun (Polonia), donde Copérnico y donde logró el primero de sus 15 hitos. Qué mejor lugar para firmar otra plusmarca astronómica, esta vez sobre un listón situado a 6,32m. No hay nada imposible para el hombre que habita en la cima del atletismo moderno. El atleta desenfundó su pértiga amarilla, a juego con su equipación, y solventó el reto al primer intento. Como antes había hecho con las alturas precedentes: 5,65m, 5,90m y 6,08m. Lo excepcional convertido en rutina.
Watch how Mondo Duplantis cleared 6.31m for his 15th world pole vault record in Sweden 🚨— AW (@AthleticsWeekly) March 12, 2026
Duplantis cleared the mark at his own meeting and was mobbed by his other competitors afterwards 🇸🇪
Watch the full highlights on Eurovision Sport below 👇https://t.co/1EgMIQfrfp pic.twitter.com/KEnpO6fqJP
Este salto llega doce días después de que su gran amigo y rival, el griego Manolo Karalis, se colocase como líder mundial del año con un salto de 6.17m, justo la altura donde comenzó el reinado de Duplantis y que le situaba por encima ya del francés Renaud Lavillenie (6,16m) y del viejo Sergéi Bubka (6,15m). No le duró mucho ese estatus a Karalis, relegado una vez más a la segunda posición en una temporada bajo techo en la que cinco atletas han superado ya los seis metros.
“Esta es mi casa. Cada vez que salgo a la pista los represento y siento un gran orgullo al saltar por ustedes y por Suecia”, declaró un patriótico Duplantis tras el récord, Antes, semanas atrás, se tuvo que reponer de una intoxicación alimentaria contraída en su primera aparición, en Clermont-Ferrand (Francia), donde abrió la temporada con un salto de 6.06m. Pero en unos días se rehizo y volvió a ser el hombre sin límites.
