Espanyol - Real Madrid en directo | Partido atascado sin apenas ocasiones claras
Pitarch entra en el centro del campo y Brahim acompaña a Vinicius | Los blancos necesitan una victoria para alargar el alirón del Barcelona, mientras que los blanquiazules buscan sumar de tres por primera vez en 2026
El Espanyol y el Real Madrid están empatando este domingo en el RCDE Stadium en la jornada 34 de la Liga. Los blancos necesitan una victoria para que evitar que el Barcelona consiga matemáticamente el título de Liga tras su victoria este sábado en El Sadar ante Osasuna. El Espanyol por su parte busca sumar de tres por primera vez en 2026 y alejarse del lío por el descenso. Los de Manolo González encadenan 16 encuentros sin ganar (10 derrotas y seis empates).
¡Arriba el remate de Terrats!
Centro de Romero al área que remata Terrats muy arriba llegando en segunda línea.
¡El árbitro cambia de decisión!
Tras revisar en el monitor el colegiado cambia de decisión y le muestra la amarilla al jugador del Espanyol.
¡Roja a El Hilali!
¡Roja para el jugador del Espanyol! El árbitro considera que El Hilali pisa fuerte a Vinicius y le muestra la roja, pero se va a revisar en el VAR.
Amarilla para Vinicius
Tarjeta para el brasileño por un agarrón a El Hilali sin balón de por medio.
Amarilla para Brahim
Tarjeta para el internacional marroquí por un pisotón sobre Urko.
Se retira Mendy lesionado
Entra Fran García por el francés.
26 AñosDefensaReal Madrid
30 AñosDefensaReal Madrid
¡Se rompe Mendy!
Se echa al suelo el lateral izquierdo del Real Madrid, que se ha roto en una carrera con Rubén Sánchez. No va a poder seguir el francés.
30 AñosDefensaReal Madrid
¡Al palo Vinicius!
Centro raso de Trent que rechaza la defensa y caza Vinicius, pero su disparo toca en un defensor y pega en el poste. Se ha sacudido el Madrid la presión inicial del Espanyol.
Ahora es Rubén Sánchez quien dispara fuera
Probó suerte ahora el lateral que juega hoy de interior derecha, pero su remate se marchó desviado. Insiste el Espanyol con el golpeo lejano.
Disparo desviado de Roberto
Recibió en la frontal el delantero del Espanyol y su remate con la izquierda se marchó desviado.
¡Comienza el encuentro en el RCDE Stadium!
Pone el balón en juego el Real Madrid.
Así llegan ambos equipos al encuentro
- E
- P
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- G
- G
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¡También sale el once de Manolo González!
Manolo González refuerza la banda derecha con un doble lateral y Roberto será el delantero en lugar de Kike García.
XI: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Carlos Romero; Urko, Edu Expósito, Terrats, Rubén, Dolan y Roberto.
¡Ya hay once de Arbeloa!
Brahim acompaña a Vinicius en la punta de ataque y Pitarch entra en el centro del campo por Camavinga.
XI: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Thiago; Bellingham; Vinicius y Brahim.
¡Buenas tardes y bienvenidos la directo del Espanyol - Real Madrid!
Los blancos necesitan una victoria para que evitar que el Barcelona consiga matemáticamente el título de Liga tras su victoria este sábado en El Sadar ante Osasuna. El Espanyol por su parte busca sumar de tres por primera vez en 2026 y alejarse del lío por el descenso.