Espanyol - Real Madrid en directo | Partido atascado sin apenas ocasiones claras

Vinicius dispara a puerta en el partido contra el Espanyol.

Pitarch entra en el centro del campo y Brahim acompaña a Vinicius | Los blancos necesitan una victoria para alargar el alirón del Barcelona, mientras que los blanquiazules buscan sumar de tres por primera vez en 2026

El Espanyol y el Real Madrid están empatando este domingo en el RCDE Stadium en la jornada 34 de la Liga. Los blancos necesitan una victoria para que evitar que el Barcelona consiga matemáticamente el título de Liga tras su victoria este sábado en El Sadar ante Osasuna. El Espanyol por su parte busca sumar de tres por primera vez en 2026 y alejarse del lío por el descenso. Los de Manolo González encadenan 16 encuentros sin ganar (10 derrotas y seis empates).