Condena internacional al ataque perpetrado en la cena de Trump con corresponsales: “La violencia no es el camino”

Donald Trump saluda el sábado antes de comenzar la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington.

Las presidentas de México y Venezuela celebran que el mandatario estadounidense haya salido ileso del tiroteo. El francés Emmanuel Macron califica el incidente de “inaceptable”

El intento de atentado registrado en la noche del sábado contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha merecido este domingo una respuesta unánime de condena por parte de líderes mundiales de todo color político, aliados o enfrentados al republicano. Varios de ellos, desde continentes distintos, han utilizado una frase muy similar para resumir su postura: “La violencia no es el camino”.

Las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez, han sido de las primeras en pronunciarse. “Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, ha escrito Sheinbaum en la red social X. La mandataria venezolana también ha expresado su rechazo al frustrado atentado y ha dirigido sus “deseos de buena voluntad” al republicano y su esposa Melania, así como a los asistentes a la gala. “La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, ha dicho en la misma red. La oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, ha transmitido su “más enérgico repudio” al ataque.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, uno de los principales rivales de Trump, le ha enviado un mensaje de ánimo: “La prensa libre es fundamental en este país y la violencia nucna es aceptable”, ha señalado. En la misma línea ha hablado la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la también demócrata Nancy Pelosi, cuyo marido fue agredido en 2022 por un individuo vinculado a la ultraderecha. “Como persona cuya familia ha sufrido violencia política, mis oraciones están con el agente herido y con todos los afectados por el trauma de estos horribles incidentes”, ha aseverado Pelosi antes de declarar su “gran alivio” por la ausencia de víctimas.

Unión Europea

Europa ha emitido una condena colectiva. La alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha celebrado que Trump y el resto de asistentes estén “a salvo” y ha añadido: “La violencia política no tiene cabida en una democracia”. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que habló con Trump por teléfono tras el tiroteo, ha agradecido además “la rápida intervención de la policía y los servicios de emergencia”.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, ha calificado el incidente de “profundamente preocupante” y ha rechazado cualquier forma de violencia política. A esta condena se ha sumado igualmente la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Trump se dirige a la rueda de prensa que concedió poco después del intento de atentado, el sábado en la Casa Blanca. Detrás, su esposa Melania. Tom Brenner (AP)

“Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Donald Trump. La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”, ha escrito el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en redes sociales. Con un tono similar se ha pronunciado el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: “La discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas. Defendamos la democracia”, ha publicado en X.

La primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni —amiga y aliada de Trump pero distanciada de él en las últimas semanas, a raíz de la guerra en Oriente Próximo—, ha declarado su “plena solidaridad” y su “más sincero afecto” al líder republicano, su esposa y su equipo. “Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos que el fanatismo envenene los lugares del libre debate y de la información. La defensa de la civilización debe seguir siendo la barrera infranqueable contra toda deriva intolerante, en protección de los valores que fundan nuestras naciones”, ha manifestado.

Reino Unido y Francia

Un “consternado” Keir Starmer, primer ministro británico, ha sostenido que “cualquier ataque a las instituciones democráticas o a la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles”. El rey Carlos III ha sido puntualmente informado y “se siente muy aliviado al saber que el presidente Donald Trump y la primera dama resultaron ilesos”, según ha comunicado un portavoz del Palacio de Buckingham. El portavoz añadió que se está analizando si el tiroteo podría afectar a la visita del monarca británico a Estados Unidos, prevista para esta semana próxima.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado que el “ataque armado” registrado en Washington “es inaceptable”, y ha subrayado que “la violencia no tiene cabida en una democracia” y que Donald Trump tiene “todo” su apoyo.

“La violencia no tiene cabida en una democracia”, ha coincidido con palabras idénticas el canciller alemán, Friedrich Merz. Y ha recordado que el pueblo “decide por mayoría de votos, no con armas”. “La violencia y las amenazas contra políticos y periodistas socavan la democracia y son inaceptables”, ha declarado también el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. Y, en la misma línea, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan: “En las democracias, la lucha se libra con ideas; no hay lugar para ninguna forma de violencia”.

Un muy “preocupado” Viktor Orbán ha dedicado “pensamientos y oraciones” a su amigo Trump y a la primera dama Melania en nombre del pueblo de Hungría, al que sigue representando como primer ministro saliente del país, a la espera de dar el relevo al ganador de las elecciones, Péter Magyar. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha remarcado: “La democracia y quienes la defienden no pueden tolerar ni transigir con la violencia política”.

Agentes de seguridad esgrimen sus armas durante el incidente registrado el sábado en el hotel Hilton, en Washington. Jonathan Ernst (REUTERS)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha mostrado “impactado” por las noticias del tiroteo y ha enviado sus “mejores deseos para una pronta y completa recuperación al policía herido”. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha condenado “en los términos más enérgicos posibles” el incidente. “Tolerancia cero ante la violencia política”, ha escrito Saar en X.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, ha publicado en redes sociales: “Estoy aliviado de que el presidente, la primera dama y todos los invitados estén a salvo [...] La violencia política no tiene lugar en ninguna democracia y mis pensamientos están con aquellos que han sido afectados por este preocupante incidente”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, muy cercano a Trump, ha dicho que está “conmocionado”. “Este ha sido un ataque contra nuestras sociedades libres y abiertas. Defendemos la democracia y nos solidarizamos con Estados Unidos”, ha señalado en redes sociales.