Armando ‘Hormiga’ González pide a gritos de gol ir al Mundial

El fútbol entiende de momentos. A veces el goleador más certero pasa meses con escasez de goles, hay veces en que los atacantes anotan incluso sin buscarlo o impulsados por el azar. El caso de Armando Hormiga González supera eso porque es un delantero en pleno crecimiento y sus goles no han sido fruto de una coincidencia sino de un trabajo constante desde que debutó en enero de 2024. En estos casi dos años en Primera División ya posee un campeonato de goleo y está enfilado a ganar otro este torneo con la camiseta de las Chivas del Guadalajara.

González ha anotado 12 goles en el actual certamen de la Liga MX. Su ritmo es notable: anota cada 77 minutos, es decir, se acerca a la cifra de un gol por partido. En 13 partidos ha anotado esa docena de goles que le sitúan en lo más alto del liderato de goleo. El torneo pasado le bastaron 12 anotaciones para ganar el campeonato de goleo junto a Joao Pedro (Atlético de San Luis) y Paulinho (Toluca). Ahora mismo, las Chivas se mantienen en la cima del campeonato mexicano. Su estreno con la selección mexicana llegó en noviembre pasado en un amistoso frente a Paraguay. Hasta el momento, no ha encontrado el gol en los seis partidos en los que ha tenido actividad, aunque en ninguno gozó de ser titular los 90 minutos.

“Siempre trato de visualizarme en los mejores escenarios. Siento que tengo con qué subirme al barco, haré lo que depende de mí, trabajar día a día. Si estoy bien en Chivas, hay más posibilidades. Primero tengo que estar bien aquí, entrenar bien, hacer lo que depende de mí y con eso se me va a dar para que se me tome en cuenta”, contó González al departamento de comunicación de su club.

Aguirre tiene fama de haber cortado a un joven talento en una Copa del Mundo. En el Mundial de 2002, dejó fuera a dos centrocampistas muy en forma como eran José Antonio Noriega y Pável Pardo. En 2010, le rompió las ilusiones a Jonathan Dos Santos, que por ese año jugaba en los equipos juveniles del Barcelona y le dejó sin Mundial. En su lugar llamó a Adolfo Bautista, que dejaba dudas de su rendimiento físico. Gerardo Tata Martino, sin embargo, superó todo revés de un seleccionador al dejar fuera de su lista final en Qatar 2022 a Diego Lainez y a Santiago Giménez, dos jóvenes prospectos.

¿La Hormiga está en peligro? Pese a su dulce momento como goleador, el atacante aún no tiene un lugar seguro en la nómina final de Aguirre. Por encima de él están otros dos delanteros: Raúl Jiménez (Fulham) y Santi Giménez (AC Milan). El estratega, sin embargo, ya ha probado en meses previos jugar con dos centros delanteros. “Yo no tengo ningún problema de ser suplente, estoy siempre para lo que necesiten, hasta ser aguador, jugar uno o cinco minutos, siempre voy a dar el 100%”, contó González hace unas semanas.

González ingresa al campo del Estadio Azteca, el pasado 28 de marzo. Eduardo Verdugo (AP)

Armando González pelea directamente por un boleto con Germán Berterame, hoy en el Inter de Miami con Messi. La afición mexicana pidió a través de cánticos que Armando González jugara unos minutos en el reestreno del Estadio Azteca. En un primer momento, entró de cambio Berterame, quien fue abucheado por todo el recinto, caso contrario con el juvenil que está bien enchufado con las tribunas.

En ese partido contra Portugal, González tuvo la opción más clara de anotar cuando un buen centro de Julián Quiñones le quedó perfecto para hacer un gol de cabeza, de palomita, pero el balón se fue de largo. Hugo Sánchez, mítico delantero del Real Madrid, se lo encontró en el aeropuerto y le soltó un consejo: “Ese remate que tuviste con la selección... Yo te sugiero, te lo digo por experiencia, que no pierdas de vista la pelota. Entonces, si viene, coloca tu cuerpo de tal manera de que pegues de frente a donde quieras dirigirla”. El exjugador se sintió correspondido cuando la Hormiga anotó de cabeza y de frente en el último partido frente a los Pumas, donde marcó un doblete. “Me dio gusto que hizo caso a lo que le había sugerido”, contó Sánchez en ESPN.

En caso de que González perdiese su lugar en el Mundial, tendrá la oportunidad de pelear el título de la Liga MX con las Chivas, favoritas a ser campeonas. Aunque la verdadera apuesta es que alcance a subirse a la convocatoria final y sea un delantero que marque generaciones, como Jared Borgetti o Javier Chicharito Hernández.