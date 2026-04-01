México se crece y muestra los dientes en un empate frente a Bélgica

La selección mexicana iguala 1-1 contra el conjunto europeo en un amistoso en el que mostró mayor intensidad

La selección mexicana mostró una faceta más agresiva, temeraria y creativa en el césped. Este cambio de chip vino tras una dura reprimenda de los aficionados en el Estadio Azteca contra Portugal. Este martes, contra Bélgica, recordó lo que es explotar sus mejores cualidades, darle minutos a los jugadores indicados, para pelearle a una de los mejores equipos europeos.

MEX México 1 Raúl Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez (Israel Reyes, min. 68), Orbelín Pineda (Roberto Alvarado, min. 68), Érik Lira, Julián Quiñones (Alexis Vega, min. 68), Álvaro Fidalgo (Obed Vargas, min. 68), Brian Gutiérrez (Érick Sánchez, min. 83) y Raúl Jiménez (Armando González, min. 67) BEL Bélgica 1 Matz Sels, Nathan Ngoy (Arthur Theate, min. 71), Timothy Castagne (Thomas Meunier, min. 62), Koni De Winter (Zeno Debast, min. 71), Maxim De Cuyper (Alexis Saelemaekers, min. 71), Axel Witsel (Nicolas Raskin, min. 62), Kevin De Bruyne (Joaquin Seys, min. 71), Dodi Lukébakio (Lucas Stassin, min. 71), Youri Tielemans (Amadou Onana, min. 62), Mika Godts (Jérémy Doku, min. 63) y Loïs Openda (Charles De Ketelaere, min. 62) Goles 1-0 min. 18: Jorge Sánchez. 1-1 min. 45: Lukebakio Tarjetas amarillas Julián Quiñones (min. 10), Castagne (min. 38), Jorge Sánchez (min. 63), Maxim De Cuyper (min. 67), Arthur Theate (min. 74)

La selección mexicana encaró el amistoso con Bélgica con la mente puesta en República Checa (Chequia), su último rival en la fase de grupos del Mundial. Aguirre, una vez más, ha mandado un mensaje: Raúl Rangel es su guardameta número uno. En la zaga defensiva tiene seguros a sus centrales con Johan Vásquez y César Montes. En la lateral izquierda el lugar es de Jesús Gallardo. En la delantera el nueve es y será Raúl Jiménez. El resto del equipo es una incógnita ahora mismo.

El estratega mexicano probó en el mediocampo a Erik Lira, Álvaro Fidalgo y a Orbelín Pineda. Este tridente lo usó también contra Portugal. En la lateral derecha de la defensa le dio oportunidad a Jorge Sánchez, ahora del PAOK griego. En los extremos probó con Julián Quiñones y Brian Gutiérrez.

Quiñones le ha dado a Aguirre argumentos para que le llame de nuevo a la selección porque no solo puede ser un nueve, también un extremo por izquierda o derecha. Su ímpetu por vestir los colores mexicanos hace que haya fluidez con sus compañeros. Gutiérrez, convocado por primera vez en enero pasado, también demostró que puede ser titular ante la ausencia de Marcel Ruiz por lesión. Es un mediocampista que no teme atacar, levantar el balón y chutar a portería.

Los mexicanos se pusieron adelante en el marcador en el minuto 18 en un tiro de esquina cuando Jorge Sánchez remató con la derecha de forma atropellada pero certera para el 1-0, un premio para un México que propuso ser protagonista. Quiñones hizo muy buena dupla con Raúl Jiménez para moverse por el área. El tricolor deslumbró en el primer tiempo, algo que le costó hacer frente a Portugal.

Bélgica, apenas en el reinicio del partido, Lukebakio tomó el balón por la derecha, recortó y pateó a portería para empatar el partido, como si Bélgica hubiese activado el botón de “jugar en serio”. Erik Lira, de Cruz Azul, se puso en modo todoterreno para intentar parar, aunque fuera a patadas, a los belgas.

Brian Gutiérrez conduce el balón ante Witsel. Matt Marton (AP)

El partido cambió radicalmente cuando ambas selecciones hicieron una ronda de cambios. Del bando mexicano, Aguirre dio descanso a Jiménez, Quiñones, Fidalgo y Pineda y Sánchez para poderle dar juego a Armando González, Roberto Alvarado, Alexis Vega, Obed Vargas y Jorge Sánchez. El seleccionador, por fin, entró en razón para darle mayores minutos a la Hormiga González por encima de Berterame.

El combinado mexicano, entre tanta sustitución, perdió un poco de combustible al ataque y hubo mucho trabajo defensivo donde la dupla Vásquez-Montes le dio un gran equilibrio. En la delantera, Vega aún reveló que no está listo tras las operaciones de rodillas a las que se sometió hace meses y González no tuvo una opción directa de gol.

Los siguientes retos que tendrá la selección mexicana serán el 22 de mayo con un partido contra Ghana en Puebla y el 30 contra Australia, ambos juegos sin poder contar con los futbolistas que militan en el extranjero. En la fecha FIFA de junio, el 4 de junio, Aguirre espera contar ya con Santi Giménez, Edson Álvarez y probablemente Luis Chávez. Desde Tijuana hay buenas noticias, el prodigio mexicano, Gilberto Mora, ha regresado a entrenar con los Xolos después de casi tres meses en reposo debido a molestias en la pelvis.