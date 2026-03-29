Ir al contenido
_
_
_
_
México
02:02
Un vistazo al nuevo Estadio Azteca
Fachada del Estadio Azteca previo al partido inaugural entre las selecciones de México vs Portugal, este sábado. Foto: Emiliano Molina (EL PAÍS) | Vídeo: EPV
Estadio Azteca

Video | Un vistazo al nuevo Estadio Azteca

EL PAÍS recorre uno de los grandes templos del fútbol mexicano

Diego ManceraEmiliano Molina
México -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Estadio Azteca cumplirá el próximo 29 de mayo 60 años de historia. Y lo podrá celebrar con algo nunca antes visto en la historia del fútbol: albergar tres Copas del Mundo. El 11 de junio acogerá el partido de inauguración entre México y Sudáfrica, que marcará el inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia con 48 países y 104 partidos. El recinto empezó su remodelación en junio de 2024 y todavía en su reinauguración había muchos pendientes, como los estacionamientos y la red de internet.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
_
_