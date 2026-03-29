Video | Un vistazo al nuevo Estadio Azteca

El Estadio Azteca cumplirá el próximo 29 de mayo 60 años de historia. Y lo podrá celebrar con algo nunca antes visto en la historia del fútbol: albergar tres Copas del Mundo. El 11 de junio acogerá el partido de inauguración entre México y Sudáfrica, que marcará el inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia con 48 países y 104 partidos. El recinto empezó su remodelación en junio de 2024 y todavía en su reinauguración había muchos pendientes, como los estacionamientos y la red de internet.